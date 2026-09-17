Oslimg Mora encontró su lugar en el mediocampo: la reinvención en Sport Boys que volvió a abrirle las puertas de la selección

Oslimg Mora atraviesa un gran momento en Sport Boys, donde se consolidó como volante central y recuperó protagonismo en el fútbol peruano. Crédito: Prensa SBA

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“He aprendido mucho aquí, que con esfuerzo y sacrificio todo es posible y es así como cumplí mi sueño de niño: ponerme la camiseta del primer equipo”. Oslimg Mora escribió estas palabras cuando se despidió de Alianza Lima, el club donde se formó y con el que alcanzó dos títulos nacionales consecutivos en 2021 y 2022. En aquel momento, su salida podía interpretarse como el inicio de un camino lejos de los reflectores que había conocido en La Victoria. Sin embargo, aquella despedida terminó siendo apenas el comienzo de una historia de reinvención que hoy vuelve a ponerlo en el radar de la selección peruana.

Una salida de Alianza y un duro golpe en Atlético Grau

Mora dejó Alianza Lima dejó el club de sus amores para asumir un nuevo reto en Atlético Grau. Su primera temporada con el conjunto piurano le permitió mantenerse en competencia, aunque lejos del protagonismo que había tenido durante su etapa como ‘blanquiazul’.

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El siguiente año, además, estuvo marcado por uno de los momentos más complicados de su carrera: sufrió una rotura del tendón de Aquiles en febrero de 2024, lesión que lo obligó a permanecer alejado de las canchas durante varios meses. El registro de su recuperación contempla 270 días de baja y 29 partidos perdidos.

El futbolista encontró en el mediocampo una nueva versión de su juego y se convirtió en una pieza importante de Sport Boys. (Video: Liga 1)

Cuando parecía que debía empezar nuevamente desde cero, apareció Sport Boys. El cuadro chalaco apostó por él y y le permitió recuperar algo más que minutos: confianza. En el primer puerto comenzó a reconstruir una carrera que parecía haberse detenido por completo.

“El día que te tomaste esta foto, cuando muchos dudaban de ti por venir de una lesión, te dije que en el Boys llegarías a la selección. Estoy muy feliz por ti, Oslimg, te lo mereces”, escribió Adrián Alcocer, exadministrador del club, al celebrar su convocatoria. El mensaje acompañaba aquella fotografía de su presentación, en la que Mora aparece señalando el escudo rosado, como si entonces todavía no supiera que esa camiseta terminaría siendo el punto de partida para volver a la ‘bicolor’.

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Oslimg Mora en su presentación oficial con Sport Boys. Crédito: Prensa SBA

De la banda al centro del campo

La evolución de Mora no se explica únicamente por su recuperación física. También está relacionada con una transformación dentro de la cancha.

En sus primeros años, el futbolista se desempeñaba principalmente por la banda derecha, aprovechando su velocidad y capacidad para encarar. Con el paso del tiempo, en Alianza Lima asumió funciones más defensivas y llegó a consolidarse como lateral derecho, especialmente en sistemas que utilizaban tres centrales.

En Sport Boys comenzó a recuperar su mejor versión desde esa posición. Sin embargo, el cambio que terminaría marcando su carrera llegó cuando Arturo Reyes decidió probarlo en el mediocampo. Aquella primera experiencia no significó todavía una transformación definitiva, pero abrió una puerta que posteriormente otros entrenadores terminarían de explorar.

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La verdadera metamorfosis llegó en 2026. Mora inició la temporada desempeñándose nuevamente como lateral derecho, pero Jaime de la Pava comenzó a utilizarlo en el mediocampo y encontró allí características que podían potenciarse.

Luego, con Carlos Desio al mando de Sport Boys, la apuesta terminó de consolidarse. Desde marzo, Mora se afianzó en la zona central y dejó de ser un futbolista pegado a la banda para convertirse en una pieza importante en la construcción del juego rosado.

Oslimg Mora con la camiseta de Sport Boys, el club donde encontró una segunda oportunidad tras superar una rotura del tendón de Aquiles. Crédito: Instagram

Su nueva función es la de un volante central, especialmente como primera línea de mediocampo. Allí participa en la recuperación, ayuda a darle salida al equipo, conduce la pelota, rompe líneas con sus desplazamientos y también tiene libertad para incorporarse al ataque.

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Los números ayudan a explicar la importancia que adquirió en Sport Boys: 26 titularidades en 26 partidos y más de 2.200 minutos disputados en la Liga 1 2026, además de una efectividad de pase cercana al 89%. No es casualidad, entonces, que su nombre haya vuelto a aparecer en la selección peruana.

La reinvención que llamó la atención de Mano Menezes

El cambio de posición terminó convirtiéndose en uno de los principales argumentos de su regreso a la ‘bicolor’. Mano Menezes incluyó a Oslimg Mora en la convocatoria de 26 futbolistas para los próximos amistosos internacionales de Perú, donde el equipo enfrentará a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia.

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Su convocatoria representa una nueva oportunidad para un futbolista que ya conoce lo que significa vestir la camiseta nacional. Mora fue llamado anteriormente durante su etapa en Alianza Lima y llegó a disputar minutos con Perú en partidos de Eliminatorias (1) y amistosos (2). En aquella etapa, su función estaba asociada principalmente a la banda.

Ahora la historia es diferente.

Mora llega a la selección convertido en un futbolista mucho más versátil y con una nueva responsabilidad dentro del campo. Ya no se presenta únicamente como aquel jugador de banda que destacaba por el desborde. Su presente lo encuentra como mediocampista, con mayor participación en la elaboración y una responsabilidad distinta en el funcionamiento colectivo.

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Sport Boys celebró la convocatoria de Oslimg Mora a la selección peruana. Crédito: Prensa SBA

Una nueva oportunidad con la camiseta de Perú

Mora tendrá por delante cuatro amistosos internacionales para intentar convencer a Mano Menezes. Perú se medirá con Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, en una serie de encuentros que servirán para seguir evaluando alternativas de cara al nuevo proceso de la ‘cicolor’.

Para el futbolista de Sport Boys, será una oportunidad para mostrarse ante todo un país desde una versión completamente distinta. La camiseta de la selección ya la vistió antes, pero ahora llega a ella después de una transformación que cambió su manera de jugar.

A los 27 años, Oslimg Mora vuelve a empezar. Esta vez, desde el centro de la cancha. La banda quedó atrás. El lateral también. Su presente está en el mediocampo y, gracias a esa reinvención, volvió a abrirse una puerta que parecía distante: la de la selección peruana.

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