Perú

“Le dije ‘no pago a nadie’, no soy minero”: Jenss Lara narra las horas de horror durante su secuestro por ‘Los Pulpos’

El empresario reconstruyó ante la Fiscalía cómo fue interceptado, llevado a un inmueble y amenazado con la mutilación de sus dedos mientras sus captores exigían un millonario rescate

Un hombre con camisa polo oscura habla ante la cámara, con un cuadro de marco dorado detrás y el texto Jenss en la esquina inferior izquierda.
Lara fue secuestrado por un falso comando policial cuando salía con su hermano, su expareja y unos amigos en Trujillo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El empresario Jenss Lara, de 31 años, relató ante el Ministerio Público las horas de terror que vivió durante el secuestro que sufrió en Trujillo (La Libertad) a fines del mes pasado, y confirmó que sus captores le exigieron dos millones de dólares bajo amenazas de muerte y de mutilarle los dedos.

En su declaración testimonial, rendida el 5 de septiembre ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de La Libertad, Lara contó que había salido la noche del 30 de agosto con su hermano y unos amigos y que, después de pasar por varios locales, perdió el conocimiento debido a la cantidad de alcohol que había ingerido.

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Relató que despertó en medio del ataque perpetrado por un falso comando policial, tras escuchar los gritos de su expareja, Nadia, quien clamaba: “no me hagan daño”.

“Yo en todo momento pensé que era la policía”, declaró al asegurar que incluso respondió que iba a bajar cuando los sujetos le ordenaron hacerlo. Una vez fuera del vehículo, dijo, fue esposado, golpeado y trasladado en otro automóvil, donde le vendaron los ojos, le taparon la boca y le quitaron la ropa hasta dejarlo en ropa interior.

El Ministerio Público incorporó las imágenes a la investigación contra Jhonsson Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, y otros 12 investigados por el crimen ocurrido el 30 de agosto. X: Roger García

Calculó que unos 20 minutos después llegaron a un lugar que no pudo identificar. Allí, según su testimonio, fue llevado a un cuarto mientras permanecía con las manos esposadas a la espalda. También afirmó que la cinta que le cubría la boca le dificultaba respirar y que sus captores le realizaron pequeños cortes en el pecho cuando reclamaba por el dolor de las esposas.

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“No pago a nadie”

Después de varias horas, sus captores le dijeron que hablaría con “el hombre”, en aparente referencia a Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Johnsson Pulpo’, señalado como el principal líder actual de la banda criminal ‘Los Pulpos’, a la que se atribuye el plagio y el cuádruple crimen de sus acompañantes.

Una voz le preguntó con quién estaba y, según Lara, le exigió información sobre las personas que supuestamente lo protegían. “Yo no estoy con nadie”, respondió, según consta en el acta. El interlocutor insistió y lo amenazó de muerte. “Puedes averiguar que yo no estoy con nadie, no pago a nadie”, respondió.

El secuestrador le dijo entonces que no tenía problemas con él ni con su familia, pero que necesitaba dinero y que “esta vez a ti te ha tocado aportar”. La cifra exigida, siempre según el testimonio, ascendía a dos millones de dólares. “Es imposible que mi familia tenga (ese monto), es imposible y le recalqué yo no soy minero”, relató.

Banda Los Pulpos perpetra una masacre en el centro de Trujillo y secuestra a un empresario
El secuestrado aseguró que habló con “el hombre”, a quien atribuyó el liderazgo de ‘Los Pulpos’ y que, según su relato, reconoció haber recibido información equivocada sobre él

“El hombre” le aseguró que llevaba tiempo siguiéndolo, a lo que respondió que, si realmente lo habían vigilado durante tanto tiempo, debían saber que no se dedicaba a la minería. “No hago minería hace muchos años atrás, no he viajado a la sierra hace mucho, las minas están en la sierra, si yo tuviera mina, viajaría y tú lo sabrías”, declaró.

Según su versión, el interlocutor reconoció que habían recibido información equivocada, pero le advirtió que su familia debía pagar, incluso si tenía que pedir dinero prestado, ante lo cual Lara propuso como contactos a su padre o su hermano.

Después fue obligado a grabar videos para exigir el rescate y, en uno de ellos, le ordenaron advertir que tenían plazo hasta las 20:00 horas antes de comenzar a cortarle los dedos. Cuando se acercó la hora límite, le preguntaron qué mano usaba más y cuál dedo prefería que le cortaran. “Como la mano izquierda no lo sentía para nada, entonces les dije corta el dedo pequeño de la mano izquierda”, relató.

Declaración de Jenss Lara Tantaquilla ante la Fiscalía
Lara fue torturado y obligado a grabar videos de rescate mientras permanecía esposado, vendado y retenido en un cuarto que no pudo identificar

Luego ampliaron el plazo hasta la medianoche y lo amenazaron con cortarle dos dedos si el dinero no llegaba. Al cumplirse la nueva hora, le echaron alcohol en la mano y volvieron a amenazarlo, hasta que uno de ellos le dijo: “parece que vas a salir con vida de acá”.

De madrugada, sus captores lo sacaron bajo amenaza de muerte, lo metieron en la maletera de un vehículo y, tras unos 15 o 20 minutos, lo abandonaron.

“Me empujaron, me botaron, me dijeron quédate acá”, declaró. Permaneció unos 15 minutos hasta quitarse parte de las vendas, cuando su padre, hermano y primos llegaron a recogerlo. Entonces supo que las personas que habían estado con él habían sido asesinadas.

“Para mí fue una noticia muy dolorosa, porque las personas que estaban allí era muy cercanas que yo estimaba y ellos me estimaban”, declaró.

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