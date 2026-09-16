Paolo Guerrero y Flamengo llegan a un acuerdo para cerrar una disputa judicial prolongada desde hace ocho años

Paolo Guerrero marcó 43 goles con Flamengo. - Crédito: AFP

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La disputa judicial de ocho años entre Flamengo y Paolo Guerrero llegó a su fin con un acuerdo comunicado a la Justicia de Río de Janeiro. El club brasileño desistió de dos demandas en las que reclamaba 2 millones de reales, sin divulgar los términos económicos del pacto.

El acuerdo cerró dos procesos abiertos por Flamengo contra el delantero peruano ante el Tribunal Regional de Justicia de Río de Janeiro. La entidad retiró ambas demandas y dejó sin efecto reclamos por un total de 2 millones de reales, aunque el expediente no detalla si hubo compensación económica.

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La presentación llegó al tribunal en una petición entregada el lunes por los abogados del club Michel Asseff Filho y André Oliveira de Meira Ribeiro. Fuentes judiciales confirmaron el martes la comunicación formal del desistimiento.

Paolo Guerrero jugó en Flamengo entre 2015 y 2018. - Crédito: AFP

Qué reclamaba Flamengo en la Justicia

La primera demanda incluía un pedido de 200.000 reales por daños morales contra Guerrero y la Federación Peruana de Fútbol. El club sostenía que el caso había perjudicado su imagen y sus intereses comerciales.

La segunda causa concentraba el mayor monto. Allí, Flamengo exigía 1,8 millones de reales por gastos y perjuicios que, según su planteamiento, derivaron de la ausencia del atacante durante 120 días de suspensión por dopaje.

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El origen del conflicto por el caso de dopaje

El litigio surgió tras el positivo de Guerrero por un metabolito de cocaína en 2017. Su defensa sostuvo que el jugador había consumido un té contaminado.

El delantero de la selección peruana afirmó que la sustancia prohibida ingresó en su organismo por indicación de una nutricionista contratada por la selección peruana. Ese episodio dio paso al conflicto judicial con su entonces club.

La Corte Arbitral del Deporte (CAS) le impuso inicialmente una sanción de 14 meses. Un efecto suspensivo le permitió regresar a los terrenos de juego.

Paolo Guerrero, entre claroscuros en Flamengo. - Crédito: EFE

Cómo llegó el caso a su desenlace

Durante estos años, Flamengo sufrió reveses en distintas instancias judiciales. En una de las causas, recibió una condena al pago de honorarios de abogados equivalentes al 10% del valor del proceso, unos 180.000 reales.

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Guerrero, actual jugador de Alianza Lima, alegó ante la Justicia en agosto pasado que la acción del club respondía a la frustración por no haber renovado su contrato antes de su fichaje por Internacional en 2018.

El cierre del litigio pone fin a un conflicto que se extendió durante ocho años y que combinó reclamos económicos con las consecuencias del caso de dopaje del ‘Depredador’, histórico delantero de Perú.

Las dianas más llamativas del 'Depredador' en el 'mengao'. (Video: MRC24)

Un paso destacado por Río de Janeiro

Paolo Guerrero disputó 112 partidos y convirtió 43 goles con Flamengo entre 2015 y 2018. El delantero peruano llegó desde Corinthians y se consolidó como una referencia ofensiva durante sus tres temporadas en el club de Río de Janeiro.

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Su producción más alta se registró en 2017, cuando anotó 20 tantos en 44 encuentros. Ese año fue el principal goleador de Flamengo en una campaña en la que el equipo alcanzó las finales de la Copa do Brasil y de la Copa Sudamericana.

Paolo Guerrero vivió un periodo con luces y sombras en Flamengo. - Crédito: AP

Guerrero terminó su ciclo con un promedio de 0,38 goles por partido y quedó entre los máximos artilleros extranjeros de la historia de Flamengo. En el Brasileirão marcó 19 goles en 61 presentaciones.

El único título que obtuvo con el conjunto rojinegro fue el Campeonato Carioca de 2017. Su etapa concluyó a mediados de 2018, cuando salió del club para continuar su carrera en Internacional de Porto Alegre.

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