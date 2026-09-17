Alianza Lima presentó oficialmente a Daniela Bulaich, su nuevo refuerzo olímpico: “La pieza que nos faltaba”

Alianza Lima presentó oficialmente a Daniela Bulaich, su nuevo refuerzo olímpico. Crédito: Prensa AL

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Alianza Lima hizo oficial la contratación de Daniela Bulaich, experimentada atacante argentina que llega al vigente tricampeón de la Liga Peruana de Vóley para reforzar el plantel de cara a los importantes desafíos de la temporada 2026/27. La jugadora de 29 años cuenta con experiencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, un Mundial y varias temporadas en el vóley italiano.

“La pieza que nos faltaba. Daniela Bulaich se suma a las tricampeonas para afrontar los grandes desafíos que vienen. ¡Bienvenida a casa, Dani!”, anunció oficialmente el club ‘blanquiazul’ a través de sus redes sociales.

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La llegada de la argentina se produce después de varios meses de conocerse su fichaje por Alianza Lima. Ahora, la operación quedó confirmada por la institución y la punta ya se prepara para iniciar una nueva etapa en su carrera, esta vez defendiendo la camiseta ‘íntima’.

Bulaich tendrá una incorporación particular al equipo dirigido por Alejandro Schneider, pues no llegará directamente a Lima. La atacante permaneció en Brasil luego de disputar el Campeonato Sudamericano con su selección y se trasladará a Belém, donde se encuentra la delegación aliancista. Allí tendrá su primer contacto con sus nuevas compañeras.

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Su debut con el plantel podría producirse en la Brasil Cup 2026, cuadrangular internacional que se disputará este viernes 18 y sábado 19 de septiembre contra Gerdau Minas, Fluminense y Osasco. El torneo será una de las primeras pruebas para el renovado elenco ‘blanquiazul’ antes del inicio de la temporada oficial.

Alianza Lima le dio la bienvenida oficial a Daniela Bulaich. Crédito: Prensa AL

Una jugadora con experiencia olímpica y mundialista

Daniela Bulaich llega a Alianza Lima con un importante recorrido internacional. La argentina se formó en Boca Juniors y posteriormente defendió a San Lorenzo antes de dar el salto al vóley italiano.

En Italia pasó por Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania, Volley Hermaea Olbia, Tecnoteam Albese Volley Como, CBF Balducci HR Macerata y Narconon Volley Melendugno, consolidándose durante varias temporadas en la Serie A2. En sus primeras tres campañas en el país europeo acumuló más de 1.200 puntos y llegó a ubicarse entre las principales anotadoras de la competición.

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Su recorrido con la selección argentina también es uno de los principales argumentos de su contratación. Bulaich debutó con el equipo mayor en 2018 y al año siguiente fue parte del plantel que consiguió la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, tras vencer a Brasil.

En 2020 tuvo además un papel importante en el Preolímpico Sudamericano frente a Colombia, resultado que permitió a Argentina clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Bulaich integró posteriormente el equipo argentino que terminó en el undécimo puesto en la cita olímpica.

La atacante también disputó el Mundial de Países Bajos-Polonia 2022, consolidándose como una de las alternativas ofensivas de las ‘Panteras’ en los últimos años.

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Daniela Bulaich es una de las figuras de la selección argentina. Crédito: REUTERS/Dylan Martinez

Alianza Lima apunta a una temporada con grandes desafíos

La llegada de Daniela Bulaich se produce en un momento importante para Alianza Lima, que viene de conquistar el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley y afrontará una temporada con varios retos internacionales.

Además de intentar mantener su dominio en el campeonato nacional, las ‘blanquiazules’ tendrán como uno de sus principales objetivos su participación en el Mundial de Clubes 2026, donde medirán fuerzas con algunos de los equipos más importantes del vóley internacional.

Por ello, el club apostó por reforzar su plantel con jugadoras de experiencia internacional. Bulaich se suma así a un equipo que también incorporó nuevos nombres para afrontar la campaña 2026/27 y que tendrá en Schneider a su nuevo entrenador.

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Su presentación ya es oficial. Ahora, la olímpica argentina tendrá la oportunidad de conocer a sus nuevas compañeras en Belém y comenzar a preparar junto a ellas una temporada en la que Alianza Lima buscará seguir haciendo historia.