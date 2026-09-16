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Directiva de San Martín confiesa su deseo de que no haya límite de extranjeras en Liga Peruana de Vóley: “Hay chicas que se han conformado”

Yudy Balcázar afirmó que el aumento de jugadoras extranjeras llevaría a más voleibolistas peruanas a buscar oportunidades en otros países

La directiva de San Martín señaló que esto podría favorecer a la voleibolista peruana. Créditos: La Pichanga / Youtube.
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Yudy Balcázar, dirigente de la Universidad San Martín, planteó que la Liga Peruana de Vóley permita un número ilimitado de jugadoras extranjeras. Según sostuvo, la mayor competencia también podría impulsar a las voleibolistas nacionales a buscar oportunidades en el exterior.

En una entrevista con La Pichanga, programa de Radio Oxígeno, Balcázar reconoció que una modificación de ese tipo tendría consecuencias para las deportistas peruanas, aunque consideró que podría motivarlas a salir del país.

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“Siempre hay un perjuicio cuando hay un cambio. Cuando hay un beneficio, de todas maneras hay un perjuicio. Pero ¿por qué apelo a esto? Porque veo que hay muchas chicas que se han conformado. No quiero decir nombres ni que ninguna se sienta aludida, pero creo que muchas ya deberían haber salido al extranjero”, expresó.

La dirigente de la escuadra de Santa Anita remarcó que la experiencia internacional puede favorecer el desarrollo profesional, técnico y físico de las jugadoras.

“Cuando las chicas salen al extranjero y regresan, vuelven diferentes. Han vivido una experiencia distinta y vienen totalmente cambiadas para bien. Si ves a todas las chicas que han salido al extranjero, cuando vuelven son otras respecto a su profesionalismo, a su trabajo técnico, físico; todo implica”, afirmó.

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Balcázar propuso que el reglamento deje de establecer un límite de seis extranjeras inscritas y tres en cancha por equipo. Su planteamiento es que la contratación de jugadoras internacionales sea libre.

Me gustaría que esto ocurra porque quiero ver a las chicas de Perú en todos los equipos del mundo. Tenemos espacio y chicas para exportar. Eso es lo que quiero”, señaló.

También atribuyó la falta de salidas al exterior a factores económicos y a la comodidad que pueden encontrar las voleibolistas en el torneo local.

“Hay muchos factores. Uno es que estamos cómodos; otro, que de repente acá estamos bien económicamente y no salimos de nuestra zona de confort. Pero, si salimos un poco, creo que podemos aprender mucho más y traer experiencias internacionales para nuestro equipo nacional”, concluyó.

Yudy Balcázar, dirigente de San Martín, señaló que le gustaría que no haya límite de extranjeras en la Liga Peruana de Vóley.
Yudy Balcázar, dirigente de San Martín, señaló que le gustaría que no haya límite de extranjeras en la Liga Peruana de Vóley.

El número de extranjeras no le permitió renovar a Geraldine González

Yudy Balcázar cuestionó el límite de jugadoras extranjeras en la Liga Peruana de Vóley tras una situación que involucró a la central dominicana Geraldine González.

La dirigente de la Universidad San Martín tenía previsto contratar a siete extranjeras para esta temporada, entre ellas González. Sin embargo, la reducción del cupo a seis modificó la planificación del club.

Con el límite vigente, la directiva ‘santa’ decidió utilizar la plaza disponible para reforzar otra posición, por pedido del comando técnico que encabeza Martín Ambrosini. Esa decisión impidió la continuidad de la voleibolista dominicana, de más de dos metros de estatura.

San Martín cuenta con la armadora mexicana Paola Rivera, la punta dominicana Yanlis Féliz, la central estadounidense Meegan Hart y las opuestas norteamericanas Emily Zinger y Kari Zumach.

El plantel tiene cinco extranjeras y busca incorporar una más. La prioridad es reforzar la posición de punta.

Geraldine González no continuará en la Universidad San Martín por el cupo de extranjeras.
Geraldine González no continuará en la Universidad San Martín por el cupo de extranjeras.

La Gala Santa: todos los detalles de la presentación de San Martín

Yudy Balcázar reveló los detalles de la Gala Santa 2026, evento de presentación de la Universidad San Martín para la próxima temporada. La dirigente confirmó la fecha, sede, rival y transmisión de la jornada.

La actividad se realizará el sábado 10 de octubre en Lima, con lo que descartó las versiones que situaban el evento en Arequipa u otra ciudad del interior del país.

La Gala Santa tendrá como escenario el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador. El cambio de sede permitirá contar con un recinto de mayor capacidad y apuntar a una mayor recaudación por taquilla. En la temporada pasada, la presentación se llevó a cabo en el Coliseo FIA de la Universidad San Martín, en La Molina.

La directiva de la San Martín informó sobre la presentación de su plantel. Créditos: Bloqueo y Punto.

Además, Balcázar anunció que el cuadro ‘santo’ enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata. El conjunto argentino llegará a Lima como vigente subcampeón de la liga de su país.

La Gala Santa 2026 se verá en todo el Perú por señal abierta de Latina TV, en los canales 2 y 702 HD. La transmisión también estará disponible en la página web y la aplicación del canal.

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