Perú

Lima alcanzará temperaturas de hasta 36 °C en verano del 2027, según Senamhi

El especialista del Senamhi, Nelson Quispe Manrique, indicó que durante febrero los ciudadanos podrían experimentarán una sensación de calor de hasta 38 °C

El especialista del Senamhi, Nelson Quispe Manrique, indicó que durante febrero los ciudadanos podrían experimentarán una sensación de calor de hasta 38 °C
El especialista del Senamhi, Nelson Quispe Manrique, indicó que durante febrero los ciudadanos podrían experimentarán una sensación de calor de hasta 38 °C
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El Senamhi prevé que Lima alcanzará hasta 36 °C durante febrero de 2027 por las condiciones asociadas al fenómeno El Niño, un escenario que combinaría calor extremo en los distritos alejados del mar con episodios de lluvias intensas en distintos sectores de la capital.

El subdirector de Vigilancia Climática, Yuri Escajadillo, advirtió que las precipitaciones vinculadas al evento climático abarcarán el primer trimestre de 2027 en la franja costera y que el retorno a condiciones normales se espera hacia el otoño.

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“Las condiciones cálidas asociadas a lluvias las vamos a continuar teniendo desde Tumbes y Piura hasta la costa central de Lima”, dijo a Agencia Andina.

La temperatura podría sentirse aún más alta por la humedad. El especialista del Senamhi, Nelson Quispe Manrique, indicó que, durante el mes más caluroso del verano, “la persona podría sentir hasta 38 °C de calor”.

persona tomando agua en pleno verano.
El especialista del Senamhi, Nelson Quispe Manrique, indicó que durante febrero los ciudadanos podrían experimentarán una sensación de calor de hasta 38 °C. - Crédito: Andina

El pronóstico sitúa a La Molina, San Juan de Lurigancho, Ate, Chosica, Chaclacayo, Carabayllo, Comas y Puente Piedra entre los distritos con mayor exposición al calor, debido a su distancia de la influencia directa del mar.

Lima podría superar el récord térmico de 1998

Quispe se refirió a las proyecciones para el verano de 2027 y las comparó con el máximo registrado hace casi tres décadas. “Es muy probable que en el año 2027 superemos el récord histórico de temperatura de 1998, que fue de 35,2 °C, y llegaremos hasta los 36 °C. Se están dando las condiciones para que esto suceda”, afirmó.

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El meteorólogo vinculó esa previsión con las anomalías de la superficie marina, cuya temperatura se encuentra 3,5 °C por encima de los valores normales. Según Quispe, El Niño “está entrando en una fase extraordinaria que podría prolongarse hasta noviembre o diciembre”.

Los efectos iniciales se concentrarán en el aumento térmico, aunque el especialista anticipó cambios hacia el cierre de 2026. sostuvo: “A partir de noviembre, la probabilidad de ocurrencia de lluvias irá aumentando, y hacia finales de año serán más intensas”.

Tres personas caminan en un cruce peatonal bajo el sol; una mujer usa sombrilla verde, un hombre lleva una botella de agua
Residentes de Lima atraviesan un cruce peatonal mientras el invierno registra temperaturas elevadas debido al fenómeno El Niño costero.

La costa norte concentraría las precipitaciones más fuertes. Para Lima, el panorama previsto es de clima seco, mayor brillo solar y temperaturas altas, junto con episodios puntuales de lluvias intensas.

Mayor impacto de las lluvias en la cuenca del Rímac

Chaclacayo y Chosica figuran entre las zonas de Lima con mayor posible afectación por las precipitaciones, debido a su ubicación en la cuenca media del río Rímac. Las lluvias podrían elevar también el caudal de los ríos.

Los distritos próximos al litoral, como Miraflores, Barranco, Chorrillos, San Isidro, Magdalena del Mar y San Miguel, tendrían temperaturas elevadas, aunque el mar moderaría el calor frente a las jurisdicciones del este y del norte de la ciudad.

Escajadillo explicó que la temperatura marina y la humedad procedente de los Andes crearán “condiciones más favorables” para la ocurrencia de lluvias en los sectores costeros. Precisó que se trataría de episodios y no de una condición permanente del verano limeño.

Quispe atribuyó parte de la intensidad prevista a la alteración global de las temperaturas y el clima por la actividad humana. “Es por eso que se nota un cambio bastante abrupto en estos últimos 30 años”, señaló.

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