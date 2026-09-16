Perú

Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, miércoles 16 de septiembre de 2026

Las tarifas declaradas por los grifos muestran diferencias entre Lima y las regiones, con montos que dependen de la ubicación, el producto elegido y la estación de servicio

Manos sosteniendo una manguera verde de surtidor introducida en la boca del tanque de un automóvil gris.
Un usuario carga combustible en el tanque de un automóvil gris utilizando un surtidor de una estación de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los precios de los combustibles en Perú presentan diferencias entre grifos, distritos y regiones, por lo que los conductores pueden comparar las tarifas antes de abastecerse. La referencia más reciente disponible para Lima ubica el gasohol regular entre S/ 19,75 y S/ 22,29 por galón; el gasohol premium, entre S/ 20,79 y S/ 24,99; y el diésel B5 S-50 UV, entre S/ 23,19 y S/ 26,99.

Los valores son declarados por los operadores de las estaciones de servicio en la plataforma Facilito, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Como los montos pueden modificarse durante el día, la recomendación es revisar el precio vigente y la disponibilidad del producto antes de acudir al establecimiento.

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El costo final puede variar por la ubicación del grifo, los gastos de traslado, la competencia en cada zona, los tributos y las cotizaciones internacionales de los combustibles. Por esa razón, no existe una tarifa única para el GNV, el Gas Licuado de Petróleo (GLP), el diésel o los gasoholes en el país.

Manos sosteniendo un teléfono inteligente con un mapa interactivo frente al volante de un automóvil y una estación de servicio al fondo.
Un conductor utiliza una aplicación móvil en su teléfono inteligente para comparar estaciones de servicio y precios de combustible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los precios referenciales en Lima

La última actualización consultada para la capital registró los siguientes rangos por galón:

  • Gasohol regular: desde S/ 19,75 hasta S/ 22,29.
  • Gasohol premium: desde S/ 20,79 hasta S/ 24,99.
  • Diésel B5 S-50 UV: desde S/ 23,19 hasta S/ 26,99.

Las brechas entre establecimientos pueden superar los S/ 3 por galón. Esta diferencia adquiere mayor peso para taxis, vehículos de reparto, unidades de transporte y conductores que realizan recorridos frecuentes.

En el caso del Gas Natural Vehicular (GNV), la tarifa se expresa por metro cúbico. El GLP vehicular se comercializa por galón. Ambos precios también dependen del distrito y del establecimiento, por lo que deben verificarse en el buscador antes de cargar combustible.

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Tres pistolas de surtidor de combustible con cubiertas de color verde, rojo y negro alineadas en sus soportes metálicos.
Tres boquillas de surtidor con distintivos de color verde, rojo y negro ofrecen distintas opciones de carburante en una estación de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distritos con tarifas distintas para gasohol y diésel

Los registros disponibles muestran valores diferenciados en varios puntos de Lima:

  • Villa El Salvador: el gasohol regular figura desde S/ 18,79 por galón y el gasohol premium desde S/ 20,09.
  • San Juan de Lurigancho: el gasohol regular parte desde S/ 19,40 por galón.
  • Los Olivos: el gasohol regular se ofrece desde S/ 19,09 por galón.
  • San Miguel: el gasohol premium aparece desde S/ 20,99 por galón.
  • Comas: el diésel se encuentra desde S/ 22,79 por galón.
  • Carabayllo: el diésel parte desde S/ 22,99 por galón.
  • Rímac: el diésel se registra desde S/ 23,99 por galón.

La tarifa más baja no siempre corresponde al grifo más cercano. Antes de iniciar el recorrido, el usuario puede calcular si el ahorro compensa el desplazamiento hasta otra estación de servicio.

Una laptop, un teléfono inteligente, un mapa digital de Lima con precios de combustibles en S/ y un llavero de auto sobre una mesa de madera.
Una laptop y un teléfono inteligente muestran un mapa de Lima con precios de estaciones de servicio, simulando el uso de la plataforma Facilito de Osinergmin para comparar costos de combustible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En regiones, el precio también cambia según los costos de traslado

Fuera de Lima, los precios pueden aumentar por los gastos asociados al transporte y la distribución del combustible. Entre las referencias recientes figuran las siguientes:

  • Cusco: gasohol regular entre S/ 20,69 y S/ 21,99 por galón.
  • Ica: gasohol regular desde S/ 19,75 por galón.
  • Lambayeque: gasohol premium desde S/ 21,20 por galón.
  • Tacna: diésel desde S/ 24,69 por galón.

En Cusco, el diésel se ubicó entre S/ 24,39 y S/ 25,99 por galón en los registros revisados. En el distrito de Santiago, en Ica, también se identificaron establecimientos con gasohol regular a S/ 18,27 por galón.

Un galón rojo, un cilindro de gas plateado, un cilindro de gas azul y un bidón negro, todos con el logo de Osinergmin.
Una fila de recipientes para diversos combustibles, como galones y cilindros, porta el distintivo de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo encontrar un grifo con menor precio

La plataforma Facilito permite ubicar estaciones de servicio y comparar los precios declarados por cada operador. Para realizar la consulta, se deben seguir estos pasos:

  • Ingresar a la web o aplicación de Facilito.
  • Elegir el departamento, provincia y distrito.
  • Seleccionar el combustible requerido: GNV, GLP, gasohol regular, gasohol premium o diésel.
  • Ordenar los resultados por precio o cercanía.
  • Confirmar que el grifo esté operativo y cuente con el producto antes de dirigirse al lugar.

La herramienta también permite localizar establecimientos cercanos, una opción útil para quienes necesitan abastecerse durante un viaje o en zonas con pocas estaciones disponibles.

Cartel de precios de combustible con logos de Facilito y Osinergmin, junto a surtidores de gasolina y diésel en un grifo de Lima con fondo urbano difuso.
Un grifo en Lima, Perú, exhibe los precios actualizados de gasolina y diésel, indicando valores sobre 20 en su cartel informativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para reducir el consumo de combustible

El ahorro no depende solo del precio de carga. Algunas prácticas ayudan a reducir el consumo diario:

  • Planificar rutas y concentrar diligencias en un mismo recorrido.
  • Evitar aceleraciones y frenadas bruscas.
  • Mantener una velocidad constante cuando las condiciones de tránsito lo permitan.
  • Revisar la presión de los neumáticos.
  • Cumplir con el mantenimiento del motor y el cambio de filtros.
  • Evitar llevar carga innecesaria en el vehículo.
  • Apagar el motor durante paradas prolongadas, cuando sea seguro hacerlo.
Mano sostiene billetes de soles peruanos (20, 50, 100) junto a un surtidor de combustible con etiquetas de gasohol, diésel, GLP y el logo Osinergmin Facilito.
Una mano sostiene billetes de soles peruanos frente a un surtidor de combustible que muestra opciones como gasohol, diésel y GLP, reflejando la decisión económica diaria de los consumidores en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consulta previa de tarifas y el mantenimiento del vehículo pueden reducir el gasto mensual en un contexto de precios variables entre distritos y regiones.

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