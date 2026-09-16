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Cenaida Uribe adelanta más refuerzos para Alianza Lima: “No es Ángela Leyva, pero pueden haber sorpresas”

La dirigente ‘blanquiazul’ confirmó que el plantel todavía podría sumar nuevos nombres y habló sobre las expectativas de cara a la temporada 2026/27

La jefa del equipo habló sobre la conformación del plantel para la nueva temporada y dejó abierta la posibilidad de incorporar más jugadoras. (Video: La Cátedra Deportes)
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Alianza Lima continúa armando su plantel para la exigente temporada que se avecina y todavía tendría novedades en su conformación. Cenaida Uribe, jefa del equipo ‘blanquiazul’, adelantó que podrían llegar más refuerzos, aunque evitó revelar nombres y dejó una frase que alimentó la expectativa de los hinchas.

No es Ángela Leyva, pero pueden haber sorpresas”, dijo entre risas. La dirigente ‘íntima’ no quiso brindar mayores detalles sobre las posibles incorporaciones al plantel, pero dejó abierta la posibilidad de que el club de La Victoria anuncie alguna novedad en los próximos días.

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El equipo ya trabaja bajo las órdenes del técnico argentino Alejandro Schneider y afrontará una exigente etapa de preparación antes del inicio oficial de la temporada. Alianza Lima tendrá el desafío de pelear nuevamente por el título de la Liga Peruana de Vóley y, a nivel internacional, competir en el Sudamericano de Clubes y el Mundial de Clubes.

Como parte de su preparación, el cuadro ‘blanquiazul’ afrontará partidos de alto nivel en Brasil. Uribe explicó que la intención del club es medirse ante rivales que realmente representen una exigencia para conocer el nivel del plantel.

“Alguna vez pasó que trajimos equipos como Osasco la primera vez, nos sacó la mugre, pero a nosotros nos sirve. Sería fácil yo traer equipos de Uruguay o de Bolivia. No es lo que buscamos. Así que la competencia de la Copa Brasil va a ser fortísima, pero está bien, es parte del inicio de este campeonato, es para medirnos cómo estamos”, señaló.

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Cenaida Uribe fue la que tomó la decisión de que Carmen García se marche de Latino Amisa.
Cenaida Uribe es la jefa de equipo de Alianza Lima.

La jefa de equipo reconoció que existe una diferencia importante entre el vóley brasileño y el peruano, por lo que consideró que estos encuentros serán una oportunidad para evaluar el rendimiento de Alianza Lima frente a una competencia de mayor exigencia.

“Sabemos que el nivel de Brasil está veinte años adelante que el peruano, así que tampoco vamos a vender humo. Pero lo importante es que estemos ahí”, manifestó.

Cenaida Uribe habló del Mundial de Clubes

Alianza Lima también tendrá como uno de sus grandes desafíos la participación en el Mundial de Clubes 2026. El conjunto ‘blanquiazul’ volverá a competir en el certamen internacional y tendrá una serie exigente en la fase de grupos.

Uribe reconoció la dificultad del reto, pero valoró que el club pueda volver a formar parte de una competencia que reúne a equipos destacados de diferentes países. “Sabemos que este año nos toca una serie supercomplicada, pero ya quisieran muchos estar en un Mundial de Clubes. Así que feliz, agradecida por el apoyo que nos da Alianza, toda la institución y felices de hacer un buen papel”, expresó.

Para la dirigente, la posibilidad de medirse nuevamente contra equipos de otros continentes representa una experiencia importante para el crecimiento del plantel.

Alianza Lima ganó tricampeonato y varias jugadoras de su plantel fueron convocadas a la selección.
Alianza Lima ganó tricampeonato nacional. Crédito: FPV

El tetracampeonato y la presión de los hinchas

Otro de los objetivos de Alianza Lima será buscar el tetracampeonato nacional. El equipo viene de conquistar tres títulos consecutivos y afrontará una nueva temporada con la expectativa de sus seguidores.

Sin embargo, Cenaida Uribe pidió calma y aseguró que dentro del plantel no quieren convertir esa meta en una presión adicional. La dirigente sostuvo que las jugadoras están acostumbradas a competir con la obligación de intentar ganar cada partido.

“Nosotros sabemos que cada vez que salimos a jugar queremos ganar. A veces se puede, a veces no, no nos vamos a presionar. Y las chicas creo que están acostumbradas a jugar así, con la hinchada que está esperando que siempre ganemos. Terminamos el tri y ya me estaban pidiendo el tetra. Entonces, paciencia y buen humor, vamos de a poquitos”, comentó.

La temporada todavía no comienza y el plantel aliancista continúa en proceso de formación, por lo que la dirigencia prefiere concentrarse en la preparación antes de pensar exclusivamente en el resultado final de la Liga Peruana de Vóley.

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