Gustavo Salcedo y el audio sobre Christian Rodríguez: “Tengo GPS en su carro, a Cristian lo estuve trackeando”

Magaly Medina también mostró un supuesto mensaje enviado el día de la agresión, mientras la defensa de Christian Rodríguez sostiene que estos elementos deben ser valorados junto con el resto del caso. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Un audio difundido por Magaly Medina volvió a poner en el centro de la controversia el supuesto seguimiento a Christian Rodríguez Portugal. El material, presentado durante Magaly TV La Firme, contiene una serie de referencias a los lugares que frecuentaba el productor, su vehículo y la presunta utilización de GPS para conocer sus movimientos.

La grabación fue difundida luego de que el programa abordara la decisión del Ministerio Público respecto a la denuncia presentada contra Gustavo Salcedo. Sin embargo, el contenido del audio abrió un nuevo punto de discusión: qué información existe sobre el supuesto monitoreo de Rodríguez y cómo debe ser valorada dentro del caso.

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En el registro se escucha a una persona describiendo con precisión parte de la rutina del productor.

“Él sale a correr los martes y jueves en el malecón, como a las cinco y media de la tarde. Los lunes y miércoles juega pádel al costado del Mendaris en Miraflores”, se escucha en el audio presentado por el programa.

Gustavo Salcedo habría hablado de GPS y seguimiento a Christian Rodríguez en audio difundido por Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

La voz también identifica el vehículo que utilizaba Rodríguez y agrega una afirmación relacionada con dispositivos de ubicación.

“Tengo GPS en su carro. Tengo GPS en su carro, en el carro de su esposa”, señala.

Más adelante, el audio hace referencia directamente al seguimiento de Christian Rodríguez: “Cristian está corrido, está guardado, porque a Cristian yo lo estuve trackeando”.

El material fue presentado por Magaly Medina como parte de los archivos que su equipo conserva sobre el caso. La conductora cuestionó que una declaración de esas características pudiera ser considerada insuficiente sin ser contrastada con otros elementos.

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Gustavo Salcedo habría hablado de GPS y seguimiento a Christian Rodríguez en audio difundido por Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

El audio que describe los movimientos de Christian Rodríguez

Uno de los aspectos que más llamó la atención del material fue el nivel de detalle sobre la rutina de Christian Rodríguez.

La persona que habla en la grabación menciona días específicos, horarios aproximados y lugares donde el productor realizaba actividades deportivas. También identifica uno de sus vehículos y asegura contar con información sobre su ubicación.

La referencia a los martes y jueves en el malecón, así como a los lunes y miércoles en una cancha de pádel, fue utilizada por Magaly para cuestionar cómo se habría obtenido esa información.

La conductora planteó que conocer de manera detallada los desplazamientos de una persona constituye un elemento que debería ser investigado y contrastado con otros registros.

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El contenido del audio, por sí solo, no establece quién realizó físicamente el seguimiento ni quién habría instalado los dispositivos mencionados. Ese punto es precisamente uno de los aspectos controvertidos entre las partes.

Gustavo Salcedo habría hablado de GPS y seguimiento a Christian Rodríguez en audio difundido por Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué se dijo sobre los GPS?

La existencia de los supuestos GPS ha sido uno de los temas discutidos durante la investigación.

Según explicó en el programa el abogado de Gustavo Salcedo, los peritajes no habrían permitido establecer que los dispositivos mencionados estuvieran vinculados a su patrocinado.

El letrado sostuvo que no se pudo determinar que los GPS fueran propiedad de Salcedo, que él hubiera ordenado su instalación o que hubiera contratado a una empresa para realizar el monitoreo.

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La defensa de Christian Rodríguez tiene una interpretación distinta sobre el conjunto de elementos presentados. Su abogada, Gabriela Navarro, sostuvo que las referencias al seguimiento no deben analizarse de manera aislada, sino en conjunto con las declaraciones y materiales incorporados al expediente.

De esta manera, el debate no gira únicamente en torno a si existió o no un GPS, sino también a determinar quién lo habría colocado, quién tendría acceso a la información y qué relación tendría ese dispositivo con los hechos denunciados.

Magaly mostró otro mensaje relacionado con Christian

Durante la emisión, Magaly Medina también mostró una comunicación que, según explicó, habría sido enviada por Gustavo Salcedo a un investigador de su programa.

La conductora ubicó este intercambio en el mismo día de la agresión denunciada por Christian Rodríguez.

En el material mostrado se observa una fotografía de un vehículo. Junto a ella aparece el mensaje: “Está con la esposa y el hijo. La esposa es recontrabrava, ya la tasé”.

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Gustavo Salcedo habría hablado de GPS y seguimiento a Christian Rodríguez en audio difundido por Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

La información fue presentada por Magaly como otro elemento que, desde su perspectiva, debería ser tomado en cuenta para reconstruir lo sucedido aquel día.

La defensa de Rodríguez también hizo referencia a este intercambio durante el programa. Navarro sostuvo que la comunicación tendría relevancia porque, según su versión, demostraría que existía información sobre los movimientos y el entorno familiar del productor.

Nuevamente, se trata de elementos cuya interpretación y valor probatorio deberán ser determinados por las autoridades correspondientes.

Gustavo Salcedo habría hablado de GPS y seguimiento a Christian Rodríguez en audio difundido por Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

La ubicación enviada el día de la agresión

Magaly Medina añadió otro episodio que, según relató, ocurrió durante la jornada en que Christian Rodríguez fue agredido.

La conductora contó que Gustavo Salcedo habría enviado a uno de los investigadores de su programa una ubicación después de haber señalado que Christian estaba desaparecido.

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Posteriormente, según el relato de Magaly, se produjo otro contacto en el que apareció la ubicación de Rodríguez.

La conductora afirmó que miembros de su equipo y efectivos policiales acudieron al lugar señalado y encontraron a Christian Rodríguez después de la agresión.

Magaly sostuvo además que su equipo logró conservar imágenes relacionadas con ese momento.

La versión fue presentada durante el programa como parte de la información que, según la conductora, debería ser revisada conjuntamente con el resto de materiales.

Gustavo Salcedo habría hablado de GPS y seguimiento a Christian Rodríguez en audio difundido por Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

La defensa sostiene que no se trata de un único elemento

Para Gabriela Navarro, el punto central no está en tomar el audio como una prueba aislada.

La abogada sostuvo que existen diferentes elementos que, desde la perspectiva de la defensa de Christian Rodríguez, deben ser analizados como un conjunto.

Entre ellos mencionó las declaraciones atribuidas a Salcedo, las referencias a seguimientos, fotografías y otros registros que fueron incorporados durante la investigación.

“Cuando este dicho viene del propio agresor, deja de ser un simple dicho y se convierte en una confesión”, afirmó Navarro al referirse a las declaraciones que atribuye al denunciado.

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La defensa considera que esa información debe ser contrastada con el resto de los elementos reunidos durante el año que duró la investigación.

Gustavo Salcedo habría hablado de GPS y seguimiento a Christian Rodríguez en audio difundido por Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly recuerda que conserva una grabación inédita

Además del audio difundido durante el programa, Magaly Medina reveló que su equipo posee otra grabación que nunca llegó a ser emitida.

La periodista explicó que se trata de una conversación que habría mantenido con Gustavo Salcedo dentro de su vehículo.

Según contó, el material fue conservado por su equipo, pero no se utilizó en televisión.

“Nosotros tenemos una conversación con él dentro de su carro”, señaló Magaly.

La conductora agregó que, si fuera necesario, esa grabación podría ser entregada a la justicia o a la defensa de Christian Rodríguez.

Gustavo Salcedo habría hablado de GPS y seguimiento a Christian Rodríguez en audio difundido por Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

La existencia de este archivo adquiere relevancia dentro del contexto del caso porque, de acuerdo con Magaly, podría aportar información adicional sobre las conversaciones mantenidas con Salcedo durante el periodo en que se desarrollaban los acontecimientos investigados.

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Las amenazas también forman parte de la controversia

Durante el programa, la defensa de Christian Rodríguez recordó además algunas de las frases que, según su denuncia, habrían sido utilizadas como amenazas.

Navarro mencionó expresiones como “La próxima pasará algo peor” y “La próxima está en riesgo tu familia”.

La abogada sostuvo que las amenazas habrían alcanzado también al entorno familiar del productor y recordó que su hijo menor habría presenciado el episodio de agresión.

Estos elementos forman parte de la versión sostenida por la defensa y fueron mencionados para explicar por qué consideran que el caso debe continuar siendo revisado.

Gustavo Salcedo habría hablado de GPS y seguimiento a Christian Rodríguez en audio difundido por Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Por qué el audio genera controversia?

El audio presentado por Magaly Medina no resuelve por sí mismo la discusión legal. Su importancia dentro del caso dependerá de cómo pueda ser autenticado, contextualizado y relacionado con los demás elementos que forman parte de la investigación.

La principal controversia está en establecer quién aparece detrás de las afirmaciones registradas y cuál es la relación entre esa información y Gustavo Salcedo.

La defensa de Salcedo ha sostenido que no existe evidencia suficiente para atribuirle penalmente la instalación o utilización de los GPS mencionados.

En cambio, la defensa de Christian Rodríguez considera que las declaraciones atribuidas al propio Salcedo y otros materiales permiten establecer una conexión que merece una nueva revisión.

Esta diferencia de interpretaciones es uno de los puntos que la defensa de Rodríguez pretende llevar ante una instancia superior del Ministerio Público.

Gustavo Salcedo habría hablado de GPS y seguimiento a Christian Rodríguez en audio difundido por Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

El archivo del programa podría aportar más elementos

Magaly Medina afirmó que, después de conocer la decisión fiscal, su equipo revisó nuevamente sus archivos.

La conductora explicó que encontraron materiales que no habían sido utilizados anteriormente y que podrían ser entregados a las autoridades si resultaran pertinentes.

Entre estos se encuentra la grabación realizada dentro del vehículo de Salcedo, además de otros registros obtenidos durante la cobertura periodística.

La periodista señaló que su programa mantuvo parte de este material en reserva mientras el caso permanecía bajo investigación.

Ahora, la defensa de Christian Rodríguez ha anunciado que continuará utilizando las vías legales disponibles para solicitar una revisión de la decisión fiscal.

El audio sobre el supuesto seguimiento, las referencias a los GPS, la fotografía del vehículo y la conversación que Magaly asegura conservar forman parte de los elementos que han vuelto a quedar bajo el foco público.

Por el momento, estos materiales representan piezas de una controversia que deberá ser evaluada por las autoridades. La discusión central será determinar qué valor tienen dentro del expediente y si permiten establecer responsabilidades respecto de los hechos denunciados por Christian Rodríguez contra Gustavo Salcedo.

Esta tercera nota queda bastante más diferenciada: el protagonista es el audio y el supuesto seguimiento, no el archivo fiscal ni el recurso de la abogada.