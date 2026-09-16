Defensa de Christian Rodríguez impugnará archivo de denuncia contra Gustavo Salcedo: “Hay pruebas contundentes, vamos a ir hasta el final”

Magaly Medina revela en exclusiva que la fiscalía ha decidido archivar la denuncia que el productor de Maju Mantilla, Christian Rodríguez, interpuso contra Gustavo Salcedo por presunta agresión, acoso y reglaje. Se presentan los argumentos legales de ambas partes. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La abogada Gabriela Navarro, defensa de Christian Rodríguez Portugal, anunció que impugnará la decisión del Ministerio Público de no formalizar ni continuar con una investigación preparatoria contra Gustavo Salcedo Ramírez por los hechos denunciados por el productor. La letrada cuestionó duramente la disposición fiscal y adelantó que presentarán un recurso de elevación de actuados para que el caso sea revisado por un fiscal superior.

La decisión fue comentada por Magaly Medina en la última edición de Magaly TV La Firme, donde explicó que la Fiscalía resolvió archivar las investigaciones relacionadas con la presunta comisión de delitos como homicidio en grado de tentativa, omisión de socorro, exposición de persona al peligro, lesiones graves, acoso, coacción, daños y reglaje y marcaje. En el caso de las lesiones leves, se dispuso la derivación correspondiente.

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Ante esta resolución, Gabriela Navarro expresó su preocupación y cuestionó que las declaraciones atribuidas al propio denunciado no hayan sido consideradas suficientes para continuar con las pesquisas.

Defensa de Christian Rodríguez cuestiona decisión de Fiscalía y anuncia recurso contra Gustavo Salcedo. ATV/ Magaly TV La Firme.

“Cuando este dicho viene del propio agresor, deja de ser un simple dicho y se convierte en una confesión”, afirmó la abogada durante su comunicación con el programa de Magaly Medina.

Navarro hizo esta precisión después de que el abogado de Gustavo Salcedo, el doctor Petrozzi, señalara que no bastaba con el dicho de una persona para construir una imputación penal. Para la defensa de Christian Rodríguez, la situación es distinta cuando las afirmaciones provienen directamente de la persona denunciada. “No es un hecho aislado, es un hecho que todo, todo el país ha visto, ha podido ver del material fílmico que se ha podido estar transmitiendo en varios programas y medios de comunicación”, sostuvo.

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Defensa de Christian Rodríguez cuestiona decisión de Fiscalía y anuncia recurso contra Gustavo Salcedo. ATV/ Magaly TV La Firme.

Gabriela Navarro cuestiona que se descarte lo declarado por Gustavo Salcedo

Durante la entrevista, la abogada insistió en que, desde su perspectiva, existe una diferencia entre una acusación formulada por un tercero y una declaración atribuida al propio investigado. “El propio investigado, que el propio Gustavo Salcedo, ha confesado haber perpetrado”, manifestó Navarro.

A continuación, precisó qué hechos considera que habría reconocido el denunciado: “Ha confesado los seguimientos, el acoso, el haber, eh, contratado a terceras personas que lo hagan”.

La abogada señaló que la resolución recibida por su defensa generó preocupación porque, según explicó, la disposición fiscal mantendría el criterio de que las expresiones atribuidas a Salcedo no serían suficientes para atribuirle los hechos investigados.

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“Esto es un hecho gravísimo. Es muy irregular que archiven un caso en el que absolutamente todo el material probatorio está por, eh, simplemente indicar, porque toda la disposición maneja la misma teoría, que si bien el señor Gustavo Salcedo habría indicado en tu propio programa que él ha cometido todos estos hechos, de lo que se ha podido recabar, no se le puede atribuir a él los mismos. Es absurdo”, afirmó.

Para Navarro, esta conclusión resulta especialmente cuestionable porque, según su versión, el expediente contiene otros elementos que deberían ser evaluados junto con las declaraciones. “Eso, y es alarmante, Magaly, es alarmante. ¿Qué mensaje estamos dando? ¿No? ¿Qué mensaje estamos dando? El agresor al final queda impune”, expresó.

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Defensa de Christian Rodríguez cuestiona decisión de Fiscalía y anuncia recurso contra Gustavo Salcedo. ATV/ Magaly TV La Firme.

“Existen pruebas”, sostiene la defensa de Christian Rodríguez

Uno de los puntos centrales de la conversación fue el material que Magaly TV La Firme mostró durante el programa. Medina presentó un audio en el que una voz atribuida a Gustavo Salcedo habla sobre los movimientos de Christian Rodríguez y menciona la utilización de GPS.

En el audio se escucha: “Tengo GPS en su carro. Tengo GPS en su carro, en el carro de su esposa”. La grabación también contiene referencias a los horarios y lugares donde supuestamente se movilizaba el productor, además de una afirmación sobre haberlo “trackeado”.

Tras escuchar el material, Magaly Medina preguntó a Navarro si ese contenido había sido considerado por el Ministerio Público. La abogada respondió que precisamente allí estaba uno de los cuestionamientos de la defensa. “Efectivamente, efectivamente, Magaly, y lo dice en su propia disposición”, señaló.

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Según Navarro, la propia Fiscalía habría indicado que las expresiones escuchadas no podían ser consideradas, de manera aislada, como suficientes para atribuirle al denunciado los dispositivos y seguimientos investigados.

“El propio Ministerio Público indica, y taxativamente lo dice, aun cuando el denunciado haya realizado las expresiones que acabamos de escuchar, no puede ser considerado aisladamente como prueba suficiente de que los dispositivos, de que el seguimiento, de que los mensajes y todo lo demás que hemos denunciado, sea atribuible a él”, explicó.

Defensa de Christian Rodríguez cuestiona decisión de Fiscalía y anuncia recurso contra Gustavo Salcedo. ATV/ Magaly TV La Firme.

La defensa recuerda las amenazas contra Christian Rodríguez

Navarro también hizo referencia a las amenazas que, según la denuncia, recibió Christian Rodríguez y que involucraban a su familia. “Ojo, Magaly, que estas fueron sus amenazas. Recordemos el calibre de las amenazas que recibió el señor Christian Rodríguez”, manifestó.

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Luego recordó una de las frases que, según la defensa, formó parte de las amenazas denunciadas: “La próxima pasará algo peor. La próxima está en riesgo tu familia”.

La abogada añadió que las amenazas, según su versión, también estuvieron dirigidas hacia la esposa y el hijo menor de Christian Rodríguez. “Amenazó directamente a su menor hijo, a su esposa”, sostuvo. Navarro recordó además que el menor habría estado presente durante el episodio de agresión denunciado.

“Recordemos que el niño estaba presente al momento de la agresión”, afirmó. En ese contexto, cuestionó nuevamente la decisión fiscal: “¿Qué más pruebas quiere el Ministerio Público que los que han visto?”.

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Defensa de Christian Rodríguez cuestiona decisión de Fiscalía y anuncia recurso contra Gustavo Salcedo. ATV/ Magaly TV La Firme.

Fotografía y mensajes del día de la agresión

Otro de los elementos mostrados durante el programa fue una fotografía de un vehículo que, según Magaly Medina, habría sido enviada por Gustavo Salcedo a un investigador de su programa. En el material se escucha una voz decir: “La foto del carro”.

Posteriormente, Medina explicó que junto a la imagen habría llegado un mensaje: “Está con la esposa y el hijo. La esposa es recontrabrava, ya la tasé”. Gabriela Navarro sostuvo que este material corresponde precisamente al día de los hechos denunciados. “Eso fue el día justamente de la agresión”, afirmó.

Defensa de Christian Rodríguez cuestiona decisión de Fiscalía y anuncia recurso contra Gustavo Salcedo. ATV/ Magaly TV La Firme.

Para la abogada, este elemento también resulta relevante porque, según su interpretación, no solo mostraría un supuesto seguimiento, sino que respaldaría la versión de que habría otras personas involucradas en la vigilancia. “Y esto también demuestra que no solo Gustavo Salcedo se encontraba ese día haciendo la vigilancia, sino justamente corrobora lo que él mismo ha dicho, que tenía gente vigilándolo, contratada por él”, manifestó.

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Navarro añadió que existen otras declaraciones que, según su versión, apuntarían en la misma dirección. “Que han habido también confesiones directas del señor Salcedo indicando que había contratado tramitadores”, aseguró. Por ello, volvió a cuestionar la disposición fiscal y confirmó que será impugnada.

“Entonces, es un hecho totalmente bochornoso. Esta disposición, obviamente, va a ser impugnada por nosotros. Y también nos vamos a reservar el derecho de realizar las denuncias correspondientes ante irregularidades de la investigación. Esta investigación ha durado un año”, señaló.

Defensa de Christian Rodríguez cuestiona decisión de Fiscalía y anuncia recurso contra Gustavo Salcedo. ATV/ Magaly TV La Firme.

Defensa sostiene que hubo amenazas directas a la vida de Christian

Durante la entrevista, Magaly Medina preguntó a Navarro sobre la figura de reglaje y marcaje y la necesidad de acreditar que la intención detrás de este delito era causar daño. La abogada respondió: “Sí, es hacer daño. Justamente eso es lo que nosotros hemos denunciado”.

Cuando Medina precisó que la denuncia incluía la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio en grado de tentativa, Navarro respondió afirmativamente. “Así es, porque lógicamente no lo llegó a concretar. Hay amenazas directas a la vida de mi patrocinado, del señor Cristian, de su familia. Amenazas directas. Tú las, seguramente, las has podido revisar y ver”, manifestó.

Defensa de Christian Rodríguez cuestiona decisión de Fiscalía y anuncia recurso contra Gustavo Salcedo. ATV/ Magaly TV La Firme.

Gabriela Navarro anuncia recurso de elevación de actuados

La abogada confirmó finalmente cuál será el siguiente paso de la defensa de Christian Rodríguez. “Vamos a presentar el recurso que corresponde, que es el recurso de elevación de actuados”, anunció. Navarro explicó que el objetivo es que el expediente sea revisado por un fiscal superior.

“Ya lo estamos preparando. Vamos a presentarlo en la Fiscalía para que este caso suba, pues, al superior, que es el fiscal superior, y que pueda revisarlo y ver que hay pruebas contundentes”, detalló. La abogada volvió a poner énfasis en lo que considera uno de los elementos centrales del caso: las declaraciones atribuidas al denunciado.

“Insistimos, ¿qué mayor prueba que la propia confesión del denunciado? Ha indicado que contrató personas, ha indicado y ha reconocido los seguimientos, te ha mandado fotografías del día de los hechos”, sostuvo.

Navarro también cuestionó que esos elementos no puedan ser relacionados con los hechos denunciados. “Y me van a decir que no hubo choque, que no hubo intención, que no hubo nada, que no se puede realizar la trazabilidad desde esta agresión con las personas, de estos seguimientos con la persona que hemos denunciado”, manifestó.

Defensa de Christian Rodríguez cuestiona decisión de Fiscalía y anuncia recurso contra Gustavo Salcedo. ATV/ Magaly TV La Firme.

“Vamos a ir con esto hasta el final”

La defensa de Christian Rodríguez reiteró que continuará con el proceso y que no considera cerrado el caso tras la decisión fiscal. “Insistimos a la ciudadanía. El agresor queda impune. Hay pruebas que todos hemos visto, y la Fiscalía me dice que no hay pruebas suficientes”, afirmó Navarro.

Defensa de Christian Rodríguez cuestiona decisión de Fiscalía y anuncia recurso contra Gustavo Salcedo. ATV/ Magaly TV La Firme.

Asimismo, cuestionó que existan elementos que, según su versión, fueron identificados durante la investigación y que, pese a ello, el caso haya sido archivado en los extremos mencionados. La abogada también señaló que existe un informe policial en el que se identificaría a varias personas vinculadas con los hechos.

“Porque ya hay un informe policial en el que identifica a varias de las personas. La Fiscalía ha podido hacer más y no lo ha hecho y lo ha archivado. Vamos a impugnarlo”, declaró. Finalmente, Navarro agradeció el espacio brindado por Magaly Medina y las pruebas que el programa conservaba en sus archivos.

“Te agradezco también las pruebas que has logrado recabar tú, y vamos a ir con esto hasta el final, porque ha sido un año de lucha para esto. Es absolutamente injusto”, afirmó.

Defensa de Christian Rodríguez cuestiona decisión de Fiscalía y anuncia recurso contra Gustavo Salcedo. ATV/ Magaly TV La Firme.