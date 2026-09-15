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Directiva de San Martín expone que clubes importantes de la Liga Peruana de Vóley incumplen las leyes: “Tienen que pagar sus impuestos”

Yudy Balcázar afirmó que algunos equipos del campeonato no regularizan la documentación migratoria y tributaria de sus jugadoras extranjeras

Yudy Balcázar se refirió a las extranjeras en el campeonato de vóley. Créditos: La Roro Network / Bloqueo y punto.
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Yudy Balcázar participó en un podcast peruano para hablar sobre la Universidad San Martín y los preparativos del club para la temporada 2026/2027 de la Liga Peruana de Vóley. Durante la entrevista, la directiva planteó presuntas irregularidades en la situación migratoria y tributaria de algunas extranjeras que compiten en el campeonato.

“Hay un tema del que nunca se ha hablado, pero lo menciono porque, como Universidad San Martín, nos preocupa mucho. No podemos pagarle a alguien que no esté alineado con el país. Para pagarle a una persona, tiene que tener su carné de extranjería”, expresó en Bloqueo y Punto.

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Sus declaraciones surgieron en medio de la solicitud de contratos que realizó la Federación Peruana de Vóley (FPV), a raíz de la polémica por la salida de Aixa Vigil de San Martín a Universitario de Deportes. Balcázar consideró que la entidad presidida por Gino Vegas debería priorizar la revisión de estos asuntos.

“Muchos no vienen en esas condiciones. Es un tema álgido que nadie ha tocado. Eso sí debería verlo la Federación, incluso más que los contratos, porque ahí se está faltando al Gobierno y al país”, añadió.

La dirigente de la Universidad San Martín insistió en que las jugadoras extranjeras deben regularizar sus documentos y cumplir con sus obligaciones tributarias.

Si una persona viene del extranjero, tiene que pagar sus impuestos porque está trabajando en nuestro país. En todos lados pasa eso. Si vas a otro país a trabajar, te exigen pagar impuestos. ¿Por qué en Perú no podemos hacerlo?”, señaló.

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Balcázar afirmó que en San Martín tramitan la documentación de las voleibolistas y los entrenadores extranjeros para que puedan trabajar de manera regular en el país.

“Para mí este punto es importante. Yo me preocupo por eso y todas las chicas y todos los entrenadores que han estado conmigo no me dejan mentir: les tramito sus documentos de Migraciones, su carné de extranjería, para que puedan pagar sus impuestos y todo sea como debe ser”, sostuvo.

Finalmente, aseguró que algunos clubes importantes de la Liga Peruana de Vóley no habrían cumplido con esos procedimientos. “Sé que incluso clubes importantes no han hecho eso. Deberíamos poner este tema sobre la mesa y decir que la Federación tendría que pensar más en eso que en revisar los contratos”, concluyó.

Yudy Balcázar, directiva de San Martín, revela que clubes importantes de la Liga Peruana de Vóley no cumplen con las leyes del Gobierno.
Yudy Balcázar, directiva de San Martín, revela que clubes importantes de la Liga Peruana de Vóley no cumplen con las leyes del Gobierno.

Gala Santa 2026: Todos los detalles de la presentación de San Martín

Yudy Balcázar reveló los detalles de la Gala Santa, el evento en el que la Universidad San Martín presentará a su plantel para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

La directiva confirmó que la actividad se realizará el sábado 10 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. De esta manera, quedó descartada la posibilidad de llevar la presentación a Arequipa u otra ciudad del interior del país, opción que se había evaluado previamente.

La directiva de la San Martín informó sobre la presentación de su plantel. Créditos: Bloqueo y Punto.

Balcázar explicó que el club visitó la Ciudad Blanca para inspeccionar uno de sus coliseos, pero el recinto no contaba con una superficie apta para disputar un partido de alta competencia. Además, señaló que la institución no tiene la logística necesaria para trasladar el piso deportivo hasta esa ciudad.

La elección del Polideportivo Lucha Fuentes responde a la búsqueda de un escenario con mayor capacidad, lo que permitirá ampliar el aforo y los ingresos por taquilla. La pasada temporada, la presentación de las ‘santas’ se llevó a cabo en el Coliseo FIA de la San Martín, en La Molina.

La Gala Santa también incluirá un partido internacional. Universidad San Martín enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata, vigente subcampeón del vóley argentino, como parte de su preparación para la nueva campaña.

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