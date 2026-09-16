Magaly Medina ofrece a la justicia grabación inédita de conversación con Gustavo Salcedo: “Nunca la hemos puesto al aire”

Magaly Medina revela en exclusiva que la fiscalía ha decidido archivar la denuncia que el productor de Maju Mantilla, Christian Rodríguez, interpuso contra Gustavo Salcedo por presunta agresión, acoso y reglaje. Se presentan los argumentos legales de ambas partes. ATV/ Magaly TV La Firme.

Guardar

En la parte final de su programa, Magaly Medina reveló que su programa conserva una grabación inédita de una conversación relacionada con Gustavo Salcedo, material que hasta el momento no ha sido difundido en televisión y que, según afirmó, podría ser entregado a las autoridades o a la defensa de Christian Rodríguez si resulta necesario dentro del proceso que enfrenta al empresario con el productor.

La conductora hizo esta revelación durante la emisión de Magaly TV La Firme este 15 de setiembre, luego de mostrar parte del archivo que su programa ha conservado en relación con el caso. Medina explicó que, además de los audios y registros que ya han sido difundidos públicamente, existe material que permanece reservado y que podría ser puesto a disposición de quienes llevan adelante el proceso.

PUBLICIDAD

La grabación a la que hizo referencia habría sido realizada durante una conversación sostenida por Gustavo Salcedo con un investigador de su programa dentro de una camioneta. Según explicó Magaly, este registro nunca llegó a ser emitido. “Nosotros, como cuando nos están haciendo partícipes de algo ilegal, nosotros grabamos todas nuestras conversaciones”, afirmó la conductora.

Defensa de Christian Rodríguez cuestiona decisión de Fiscalía y anuncia recurso contra Gustavo Salcedo. ATV/ Magaly TV La Firme.

La conversación que nunca fue emitida por Magaly TV

Magaly Medina señaló que entre el material que su equipo conserva existe una conversación que tuvo lugar dentro del vehículo de Gustavo Salcedo. “Incluidas las que tuvo con nuestro investigador en el interior de su camioneta”, detalló. La conductora aseguró que dicha conversación no ha sido difundida hasta el momento. “Esa grabación al interior de su camioneta nunca la hemos puesto al aire”, manifestó.

PUBLICIDAD

Defensa de Christian Rodríguez cuestiona decisión de Fiscalía y anuncia recurso contra Gustavo Salcedo. ATV/ Magaly TV La Firme.

De acuerdo con lo explicado por Medina, el contenido forma parte del archivo de su programa y permanece disponible en caso de que pueda resultar relevante para el proceso. La periodista no detalló públicamente todo el contenido de la grabación durante esta emisión, por lo que no corresponde presentar el material como una prueba judicial validada ni atribuirle conclusiones que todavía no han sido determinadas por las autoridades.

Lo que sí afirmó Medina es que está dispuesta a entregar el registro si la justicia o la defensa de Christian Rodríguez consideran que puede ser necesario. “Pero se la doy a la justicia, se la doy a la defensa del productor Cristian Rodríguez, si eso es necesario”, aseguró.

PUBLICIDAD

Defensa de Christian Rodríguez cuestiona decisión de Fiscalía y anuncia recurso contra Gustavo Salcedo. ATV/ Magaly TV La Firme.

¿Por qué Magaly asegura que conserva estas conversaciones?

La conductora explicó que la decisión de grabar determinadas conversaciones responde a situaciones en las que su programa considera que podría estar siendo involucrado en hechos que requieren especial cuidado. “Cuando nos están haciendo partícipes de algo ilegal, nosotros grabamos todas nuestras conversaciones”, sostuvo.

La afirmación se produjo mientras Magaly Medina repasaba algunos de los materiales que su equipo había conservado a lo largo de la cobertura del caso. Según explicó, su programa cuenta con archivos que no necesariamente han sido difundidos públicamente y que podrían ser utilizados posteriormente si las circunstancias lo requieren.

Defensa de Christian Rodríguez cuestiona decisión de Fiscalía y anuncia recurso contra Gustavo Salcedo. ATV/ Magaly TV La Firme.

Magaly dice que revisará todo su archivo

La conductora explicó que la llegada de la disposición fiscal motivó una revisión rápida de los archivos de su programa. “Hemos tomado a partir de la llegada a nuestras manos de este documento fiscal, hemos hecho un breve repaso, estábamos muy cerca al aire, por eso hemos podido buscar en nuestro archivo esto”, explicó.

PUBLICIDAD

Defensa de Christian Rodríguez cuestiona decisión de Fiscalía y anuncia recurso contra Gustavo Salcedo. ATV/ Magaly TV La Firme.

Pero aseguró que existe mucho más material. “Pero definitivamente si desenterramos todo, o sea, vamos a sacar pruebas”, sostuvo. Medina también señaló que no sería la única periodista que habría conversado con Gustavo Salcedo.

“Además no soy la única periodista con la que se reunió el señor Gustavo Salcedo para contarle con pelos y señales muchas cosas”, afirmó. En ese sentido, dejó abierta la posibilidad de que otros registros periodísticos puedan contener información relacionada con el caso.

Gustavo Salcedo habría hablado de GPS y seguimiento a Christian Rodríguez en audio difundido por Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly afirma que tiene más material sobre el caso

La revelación de la grabación inédita se produjo después de que Medina presentara otros elementos de su archivo relacionados con Christian Rodríguez y Gustavo Salcedo. La conductora explicó que, tras conocer la disposición fiscal, su equipo realizó una revisión rápida del material que tenía almacenado.

PUBLICIDAD

“Hemos tomado a partir de la llegada a nuestras manos de este documento fiscal, hemos hecho un breve repaso, estábamos muy cerca al aire, por eso hemos podido buscar en nuestro archivo esto”, señaló.

Gustavo Salcedo habría hablado de GPS y seguimiento a Christian Rodríguez en audio difundido por Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Medina sostuvo que lo mostrado durante el programa representa solo una parte de todo el material que podría encontrarse en los archivos de su producción. “Pero definitivamente si desenterramos todo, o sea, vamos a sacar pruebas”, afirmó.

En ese contexto, mencionó que Gustavo Salcedo se habría reunido también con otros periodistas y que podría existir más material relacionado con esas conversaciones. “Además no soy la única periodista con la que se reunió el señor Gustavo Salcedo para contarle con pelos y señales muchas cosas”, manifestó.

PUBLICIDAD

Gustavo Salcedo habría hablado de GPS y seguimiento a Christian Rodríguez en audio difundido por Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

La grabación podría ser entregada a la justicia

Uno de los puntos centrales de la revelación de Magaly fue su disposición a poner el registro a disposición de las autoridades. La conductora fue clara al señalar que no necesariamente tiene que emitir el material en televisión para que pueda ser utilizado por las instancias correspondientes. “Esa grabación al interior de su camioneta nunca la hemos puesto al aire, pero se la doy a la justicia”, reiteró.

También ofreció entregarla directamente a la defensa de Christian Rodríguez. “Se la doy a la defensa del productor Cristian Rodríguez, si eso es necesario”, agregó. La declaración se produjo durante una conversación con la abogada Gabriela Navarro, quien representa a Christian Rodríguez, y quien había señalado que la defensa continuaría con las acciones legales correspondientes tras la decisión fiscal.

PUBLICIDAD

Gustavo Salcedo habría hablado de GPS y seguimiento a Christian Rodríguez en audio difundido por Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.