Perú

Keiko Fujimori designa a su comisión consultiva, entre ellos José Chlimper, Jaime Yoshiyama y Arsenio Oré

Presidenta oficializó la conformación del grupo que la aconsejará en todo tema en el que requiera asesoramiento. El cargo es ad honorem

De izquierda a derecha: José Chlimper Ackerman, la presidenta Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama Tanaka y Arsenio Oré Guardia.
De izquierda a derecha: José Chlimper Ackerman, la presidenta Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama Tanaka y Arsenio Oré Guardia.
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La presidenta Keiko Fujimori designó a los integrantes de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial, un órgano de asesoría creado el mes pasado y que reúne a viejos referentes del fujimorismo, entre ellos dos de sus excoprocesados en el hoy archivado caso Cócteles. La designación se oficializó hoy miércoles 16 de setiembre mediante una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano.

De acuerdo a la resolución suprema 271-2026-PCM, los designados son Jaime Yoshiyama Tanaka, Arsenio Oré Guardia, José Chlimper Ackerman, Josefina Takahashi Sato y Milagros Álvarez Calderón Larco. El documento precisa que el cargo es ad honórem y de confianza, no genera vínculo laboral y no inhabilita a sus titulares para ejercer otras funciones públicas o privadas.

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La Comisión Consultiva fue creada el 28 de agosto mediante el Decreto Supremo 122-2026-PCM, que modificó el Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial. En ese momento, el Gobierno no había revelado quiénes la integrarían. La semana pasada Fujimori recién adelantó que uno de los miembros sería Chlimper Ackerman.

Texto impreso en negro sobre fondo blanco que especifica artículos de una resolución suprema y firmas al pie de página
Una resolución suprema dispone la designación de los integrantes de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial con las firmas de Keiko Fujimori y Luis Galarreta.

Según la modificación, la comisión funciona como órgano a disposición de la Presidencia de la República para emitir opinión consultiva sobre los temas que se le planteen. Sus miembros no tendrán atribuciones políticas, normativas, administrativas ni ejecutivas, tampoco administrarán recursos presupuestales y estarán obligados a guardar reserva sobre la información privilegiada a la que accedan. El decreto también los obliga a revelar cualquier conflicto de interés y a presentar su declaración de intereses en los plazos que marca la ley. Los gastos que demande su funcionamiento correrán por cuenta del Despacho Presidencial, sin recursos adicionales del Tesoro Público.

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Los consejeros de Fujimori

Entre los designados figuran dos nombres que forman parte del círculo de confianza de la mandataria desde hace más de una década. Jaime Yoshiyama Tanaka, ingeniero industrial de 82 años, fue ministro de Transportes y Comunicaciones, de Energía y Minas, y de la Presidencia durante la dictadura de Alberto Fujimori, además de presidente del Congreso Constituyente Democrático entre 1992 y 1995. Fue secretario general de Fuerza Popular.

En tanto, José Chlimper Ackerman ocupó la cartera de Agricultura en la dictadura de Alberto Fujimori y fue director del Banco Central de Reserva del Perú en dos períodos distintos. También ejerció como secretario general de Fuerza Popular y fue candidato a la primera vicepresidencia en la fórmula de Keiko Fujimori en 2016.

Por su parte, el abogado Arsenio Oré Guardia ha integrado comisiones encargadas de elaborar el Código Procesal Penal y el Código Procesal Constitucional.

Detalles, incidencias, y personajes durante el primer día del juicio contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular por el Caso Cócteles. Poder Judicial
Detalles, incidencias, y personajes durante el primer día del juicio contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular por el Caso Cócteles. Poder Judicial

Tanto Yoshiyama, Chlimper y Oré fueron coprocesados de la hoy mandataria en el proceso penal por presunto lavado de activos vinculado a los aportes de campaña de 2011 y 2016. El denominado caso Cócteles, que se encontraba ya en juicio oral, se cayó por sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional.

Finalmente, la lista incluye a dos mujeres. La primera es Josefina Takahashi Sato, bióloga con maestría por la Universidad Nacional Agraria La Molina y doctorado por la Universidad de Birmingham, en Inglaterra. Es rectora emérita de la Universidad Científica del Sur y ha presidido el comité científico de la Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (Pronaturaleza).

La segunda mujer que integra la Comisión Consultiva es Milagros Álvarez Calderón Larco, esposa de Fernando de Trazegnies, quien fue ministro de Relaciones Exteriores durante la dictadura de Alberto Fujimori entre 1998 y 2000.

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