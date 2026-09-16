Se conocieron las fechas para semifinales y final de la Liga 1 2026: programación que definirá al campeón nacional

Se conocieron las fechas para semifinales y final de la Liga 1 2026

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Se está jugando la recta final del Torneo Clausura 2026 y hay más de seis equipos que vienen luchando para quedarse con el trofeo. Universitario de Deportes es el líder con 20 puntos, y Deportivo Garcilaso le sigue los pasos con un punto menos. Luego están Melgar, Sport Boys, Sporting Cristal y Alianza Lima tratando de seguir en la pelea.

Con los ‘blanquiazules’ como ganadores del Apertura, todavía falta definir si habrán semifinales o final directa. Solo quedan 8 jornadas para que las llaves se vayan formando rumbo al título nacional.

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¿Cuándo se jugarán las semifinales y final de la Liga 1 2026?

Mientras se define si habrá semifinales o final directa en la Liga 1 2026, se conocieron las fechas que se establecieron para cada etapa eliminatoria. Habrán duelos de ida y vuelta para todas las instancias finales.

“El Torneo Clausura acaba el 22 de noviembre. Si hay semifinales, se van a jugar el 28 de noviembre y el 4 de diciembre. Sean semifinales por el playoffs del título o el playoffs del segundo lugar, como pasó el año pasado. Y las finales son el 9 y el 13 de diciembre. Pero si hay final directa, como pasó en 2023, y yo creo que va a pasar este año otra vez, tal vez con la ‘U’, las finales directas son el 28 de noviembre y el 6 de diciembre, con lo que el torneo acabaría una semana antes. Si es final directa, el torneo acaba el 6 de diciembre. Recordemos que el primero del acumulado, obligado cierre de local”, se informó en L1 Max.

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Se pudo conocer la programación que tendrán las isntancias finales que definirán el título nacional. (L1 Max)

Así se definirá si habrá semifinales o final directa en la Liga 1 2026

La Liga 1 2026 definirá a su campeón nacional mediante distintos escenarios, según los resultados del Torneo Apertura, el Clausura y la tabla acumulada.

- Si un mismo club conquista ambos torneos cortos, obtendrá el título de forma automática. En ese caso, no se disputarán semifinales ni final.

- Cuando los ganadores del Apertura y Clausura sean diferentes y ninguno figure entre los dos primeros puestos del acumulado, habrá semifinales. A esa fase accederán los campeones de los torneos cortos y los dos mejores equipos de la clasificación general que no hayan ganado alguno de ellos.

- Los vencedores de esas llaves jugarán la final por el título nacional.

- Existe otra posibilidad: un equipo que gane el Apertura o el Clausura y termine entre los dos primeros de la tabla acumulada avanzará directamente a la final. Ese club aguardará por el rival que surja de la etapa previa.

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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 durante la fecha 4 del Torneo Clausura.

Programación de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026

Viernes 18 de setiembre

- Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos (15:00 horas / estadio Campeones del 36 de Sullana / L1 MAX)

- Alianza Lima vs ADT (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX)

Sábado 19 de setiembre

- FC Cajamarca vs Cusco FC (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Sporting Cristal vs Atlético Grau (15:30 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Universitario (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- Melgar vs Sport Boys (20:15 horas / estadio Monumental de la UNSA de Arequipa / L1 MAX)

Domingo 20 de setiembre

- Sport Huancayo vs UTC (13:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Juan Pablo II vs CD Moquegua (15:30 horas / estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)

Miércoles 30 de setiembre

- Cienciano vs Los Chankas (15:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)*

*Partido actualizado por la organización de la Liga 1

Programación de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1