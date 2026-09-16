Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 16 de septiembre de 2026

Este miércoles 16 de septiembre, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) actualiza el registro de sismos en el país con información sobre la magnitud, la profundidad, el epicentro y la intensidad percibida de cada movimiento. La población puede consultar los reportes oficiales y revisar las medidas de prevención ante eventuales emergencias.
En las últimas horas informadas, el IGP registró un sismo de magnitud 4,0 a las 21:27 del lunes 14 de septiembre. El epicentro se ubicó a 35 kilómetros al noreste de Satipo, en la región Junín.
El martes 15 de septiembre, a las 10:30, otro movimiento de magnitud 3,4 ocurrió a 43 kilómetros al oeste de Ancón, en Lima. La intensidad fue de entre II y III en la escala de Mercalli Modificada.
Perú se ubica en una zona de alta actividad sísmica
Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja geológica donde se concentra una parte importante de la actividad sísmica y volcánica del planeta.
En el territorio peruano, la placa de Nazca se introduce por debajo de la placa Sudamericana. Ese proceso acumula energía que luego se libera mediante sismos de distinta magnitud, sobre todo en la costa y la sierra.
El país registra movimientos sísmicos durante todo el año. Por esa razón, las autoridades recomiendan mantener un plan de emergencia familiar, conocer las rutas de evacuación y seguir únicamente los canales oficiales después de un temblor.
Sismo en Arequipa
Un sismo de magnitud 3,5 se registró a la 1:38 de este miércoles 16 de septiembre, con epicentro a cinco kilómetros al oeste de la ciudad de Arequipa, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento tuvo una profundidad de 16 kilómetros y fue percibido con una intensidad de II-III en Arequipa, según el reporte del Centro Sismológico Nacional.
Qué hacer antes, durante y después de un sismo
Estas son algunas recomendaciones para reducir riesgos dentro de la vivienda, el trabajo o la escuela:
- Identificar zonas seguras, como estructuras firmes y espacios alejados de ventanas, vidrios y objetos pesados.
- Asegurar estantes, espejos, televisores, cuadros y muebles que puedan caer.
- Definir rutas de evacuación y un punto de encuentro familiar.
- Mantener despejados los pasillos, escaleras y accesos de salida.
- Participar en simulacros organizados por las autoridades locales.
- Revisar las instalaciones de gas y electricidad de manera periódica.
- Evitar el uso de ascensores durante una emergencia.
- Después del movimiento, verificar si hay fugas de gas, cables expuestos o daños en la estructura.
- Si se está cerca del mar y las autoridades emiten una alerta, alejarse de la costa por el riesgo de tsunami.
- Comunicarse por mensajes de texto o aplicaciones de mensajería para evitar la congestión de las líneas telefónicas.
Qué debe contener una mochila de emergencia
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda preparar una mochila para afrontar las primeras 24 horas de una emergencia. Su contenido debe adaptarse a las necesidades de cada familia, en especial si hay bebés, adultos mayores, personas con discapacidad o pacientes con enfermedades crónicas.
La mochila puede incluir:
- Agua potable.
- Alimentos no perecibles, como conservas, galletas, barras energéticas o frutos secos.
- Linterna y pilas de repuesto.
- Radio portátil a pilas.
- Botiquín de primeros auxilios y medicamentos de uso personal.
- Mascarillas, alcohol o desinfectante y artículos de higiene.
- Silbato, manta y ropa de abrigo.
- Copias de documentos personales, protegidas en una bolsa hermética.
- Dinero en efectivo.
- Pañales, biberones, alimentos especiales o insumos médicos, si algún integrante de la familia los requiere.
También se aconseja contar con una caja de reserva en un lugar protegido de la vivienda. Allí pueden guardarse provisiones para los días posteriores a un desastre.
Cómo consultar los sismos reportados por el IGP
El IGP publica sus reportes con datos sobre la hora, magnitud, profundidad, ubicación del epicentro e intensidad percibida. Tras un temblor, se recomienda verificar esa información antes de compartir mensajes o imágenes en redes sociales.
El sismo de mayor magnitud se localizó a 217 kilómetros de Chimbote
El Instituto Geofísico del Perú informó que el último movimiento se produjo a las 23:08 del 15 de septiembre. Alcanzó una magnitud de 4,2 y tuvo su epicentro a 217 kilómetros al oeste de Chimbote, en la provincia del Santa, región Áncash.
El reporte precisó que el sismo ocurrió a una profundidad de 21 kilómetros, con coordenadas de latitud -9.57 y longitud -80.49. Por su ubicación, el epicentro se situó en el océano Pacífico, frente al litoral ancashino.
Antes, a las 10:30 del 15 de septiembre, el IGP registró un temblor de magnitud 3,4 a 43 kilómetros al oeste de Ancón, en Lima. El evento tuvo una profundidad de 42 kilómetros y una intensidad de II-III en Ancón. La noche anterior, a las 21:27, otro sismo de magnitud 4,0 se registró a 35 kilómetros al noreste de Satipo, en Junín, a 107 kilómetros de profundidad.