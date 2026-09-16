Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 16 de septiembre de 2026

Los movimientos telúricos tuvieron profundidades de entre 21 y 107 kilómetros. El sismo localizado al oeste de Ancón alcanzó una intensidad de II-III en esa zona de Lima

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

Este miércoles 16 de septiembre, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) actualiza el registro de sismos en el país con información sobre la magnitud, la profundidad, el epicentro y la intensidad percibida de cada movimiento. La población puede consultar los reportes oficiales y revisar las medidas de prevención ante eventuales emergencias.

En las últimas horas informadas, el IGP registró un sismo de magnitud 4,0 a las 21:27 del lunes 14 de septiembre. El epicentro se ubicó a 35 kilómetros al noreste de Satipo, en la región Junín.

El martes 15 de septiembre, a las 10:30, otro movimiento de magnitud 3,4 ocurrió a 43 kilómetros al oeste de Ancón, en Lima. La intensidad fue de entre II y III en la escala de Mercalli Modificada.

Fotografía satelital del mapa de Perú con dos marcadores rojos, el logotipo del Instituto Geofísico del Perú y la fecha 16 de septiembre de 2026.
Un mapa satelital del Instituto Geofísico del Perú señala las regiones de Lima y Arequipa el 16 de septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:57 hsHoy

Perú se ubica en una zona de alta actividad sísmica

Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja geológica donde se concentra una parte importante de la actividad sísmica y volcánica del planeta.

En el territorio peruano, la placa de Nazca se introduce por debajo de la placa Sudamericana. Ese proceso acumula energía que luego se libera mediante sismos de distinta magnitud, sobre todo en la costa y la sierra.

El país registra movimientos sísmicos durante todo el año. Por esa razón, las autoridades recomiendan mantener un plan de emergencia familiar, conocer las rutas de evacuación y seguir únicamente los canales oficiales después de un temblor.

Imagen global del planeta Tierra mostrando continentes, océanos y una línea incandescente que traza el Cinturón de Fuego del Pacífico.
Un mapa global ilustra la ubicación del Cinturón de Fuego del Pacífico, mostrando las zonas de alta actividad sísmica y volcánica alrededor del océano Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:45 hsHoy

Sismo en Arequipa

Un sismo de magnitud 3,5 se registró a la 1:38 de este miércoles 16 de septiembre, con epicentro a cinco kilómetros al oeste de la ciudad de Arequipa, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento tuvo una profundidad de 16 kilómetros y fue percibido con una intensidad de II-III en Arequipa, según el reporte del Centro Sismológico Nacional.

Mapa con una estrella verde que ubica el epicentro de un sismo cerca de Camaná y Arequipa, con un encabezado verde que indica magnitud 3,5
Un mapa del Instituto Geofísico del Perú señala el epicentro de un sismo de magnitud 3,5 ubicado a 26 kilómetros al noreste de Camaná, en la región Arequipa. (IGP)
06:44 hsHoy

Qué hacer antes, durante y después de un sismo

Estas son algunas recomendaciones para reducir riesgos dentro de la vivienda, el trabajo o la escuela:

  • Identificar zonas seguras, como estructuras firmes y espacios alejados de ventanas, vidrios y objetos pesados.
  • Asegurar estantes, espejos, televisores, cuadros y muebles que puedan caer.
  • Definir rutas de evacuación y un punto de encuentro familiar.
  • Mantener despejados los pasillos, escaleras y accesos de salida.
  • Participar en simulacros organizados por las autoridades locales.
  • Revisar las instalaciones de gas y electricidad de manera periódica.
  • Evitar el uso de ascensores durante una emergencia.
  • Después del movimiento, verificar si hay fugas de gas, cables expuestos o daños en la estructura.
  • Si se está cerca del mar y las autoridades emiten una alerta, alejarse de la costa por el riesgo de tsunami.
  • Comunicarse por mensajes de texto o aplicaciones de mensajería para evitar la congestión de las líneas telefónicas.
Identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA
Identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA
06:34 hsHoy

Qué debe contener una mochila de emergencia

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda preparar una mochila para afrontar las primeras 24 horas de una emergencia. Su contenido debe adaptarse a las necesidades de cada familia, en especial si hay bebés, adultos mayores, personas con discapacidad o pacientes con enfermedades crónicas.

La mochila puede incluir:

  • Agua potable.
  • Alimentos no perecibles, como conservas, galletas, barras energéticas o frutos secos.
  • Linterna y pilas de repuesto.
  • Radio portátil a pilas.
  • Botiquín de primeros auxilios y medicamentos de uso personal.
  • Mascarillas, alcohol o desinfectante y artículos de higiene.
  • Silbato, manta y ropa de abrigo.
  • Copias de documentos personales, protegidas en una bolsa hermética.
  • Dinero en efectivo.
  • Pañales, biberones, alimentos especiales o insumos médicos, si algún integrante de la familia los requiere.
Mochila de emergencia roja abierta con agua, alimentos, botiquín, linterna, radio, baterías, documentos, dinero, ropa, elementos de higiene y multiherramienta.
Una mochila de emergencia roja despliega sus artículos básicos para la preparación ante contingencias como agua, alimentos, botiquín, documentos, dinero y ropa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se aconseja contar con una caja de reserva en un lugar protegido de la vivienda. Allí pueden guardarse provisiones para los días posteriores a un desastre.

Mochila de emergencia abierta con linterna, radio portátil, botiquín rojo, bidón de agua, alimentos, dinero, juguetes y mapa de Perú de fondo en mesa.
Una mochila de emergencia para sismos en Perú ilustra los artículos esenciales para la preparación ciudadana desplegados sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:26 hsHoy

Cómo consultar los sismos reportados por el IGP

El IGP publica sus reportes con datos sobre la hora, magnitud, profundidad, ubicación del epicentro e intensidad percibida. Tras un temblor, se recomienda verificar esa información antes de compartir mensajes o imágenes en redes sociales.

Infografía con mapas del sur del Perú, diagramas de subducción de placas tectónicas y textos explicativos sobre el riesgo sísmico.
Una infografía detalla las zonas de acoplamiento sísmico y las fallas tectónicas identificadas por el IGP y el Ingemmet en el sur del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:02 hsHoy

El sismo de mayor magnitud se localizó a 217 kilómetros de Chimbote

El Instituto Geofísico del Perú informó que el último movimiento se produjo a las 23:08 del 15 de septiembre. Alcanzó una magnitud de 4,2 y tuvo su epicentro a 217 kilómetros al oeste de Chimbote, en la provincia del Santa, región Áncash.

Vista aérea de acantilados de tierra con edificios en la parte superior, una autopista con autos en la base y olas del océano
Edificios residenciales construidos sobre los acantilados de Lima se ubican en una de las zonas costeras con mayor riesgo sísmico en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reporte precisó que el sismo ocurrió a una profundidad de 21 kilómetros, con coordenadas de latitud -9.57 y longitud -80.49. Por su ubicación, el epicentro se situó en el océano Pacífico, frente al litoral ancashino.

Antes, a las 10:30 del 15 de septiembre, el IGP registró un temblor de magnitud 3,4 a 43 kilómetros al oeste de Ancón, en Lima. El evento tuvo una profundidad de 42 kilómetros y una intensidad de II-III en Ancón. La noche anterior, a las 21:27, otro sismo de magnitud 4,0 se registró a 35 kilómetros al noreste de Satipo, en Junín, a 107 kilómetros de profundidad.

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