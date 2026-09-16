Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 16 de septiembre de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

Este miércoles 16 de septiembre, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) actualiza el registro de sismos en el país con información sobre la magnitud, la profundidad, el epicentro y la intensidad percibida de cada movimiento. La población puede consultar los reportes oficiales y revisar las medidas de prevención ante eventuales emergencias.

En las últimas horas informadas, el IGP registró un sismo de magnitud 4,0 a las 21:27 del lunes 14 de septiembre. El epicentro se ubicó a 35 kilómetros al noreste de Satipo, en la región Junín.

El martes 15 de septiembre, a las 10:30, otro movimiento de magnitud 3,4 ocurrió a 43 kilómetros al oeste de Ancón, en Lima. La intensidad fue de entre II y III en la escala de Mercalli Modificada.