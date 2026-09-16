Perú

Hígado graso, las claves alimentarias para cuidar la salud del órgano y evitar la esteatosis hepática

Reducir frituras, harinas refinadas, bebidas azucaradas y porciones excesivas ayuda a modificar hábitos que favorecen la acumulación de grasa en el órgano

En el programa Buen Comer de Exitosa, la nutricionista Eslovenia Ulloa aborda el tema del hígado graso o esteatosis hepática. Durante la entrevista, se explican las causas y síntomas de esta afección, así como la importancia de una alimentación balanceada basada en fibra y grasas saludables. Además, se detallan las pautas dietéticas y las restricciones de azúcar y alcohol necesarias para reducir la inflamación hepática.
Guardar

La reducción sostenida de peso, una alimentación con más fibra y el control del alcohol y de los alimentos ultra procesados forman parte de las medidas que pueden acompañar el tratamiento del hígado graso, también llamado esteatosis hepática. La nutricionista Eslovenia Ulloa señaló que el abordaje debe ser individual y con seguimiento médico, porque la acumulación de grasa en el órgano puede avanzar sin síntomas evidentes.

La enfermedad se caracteriza por el depósito excesivo de grasa en el hígado. En algunos casos, ese proceso se asocia con inflamación y daño de las células hepáticas. El riesgo aumenta con el sobrepeso, la obesidad, la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2, los triglicéridos altos y ciertos hábitos alimentarios.

PUBLICIDAD

Ulloa indicó que el aumento del perímetro abdominal, la pesadez posterior a las comidas y la distensión pueden llevar a una consulta, aunque no son signos exclusivos de este cuadro. Las guías clínicas advierten que muchas personas con esteatosis hepática no presentan manifestaciones o solo sienten cansancio o molestias en la parte superior derecha del abdomen.

Un modelo de hígado dividido al centro entre verduras, frutas y pescado a la izquierda, y hamburguesas, frituras y dulces a la derecha.
Una representación gráfica de un hígado dividido contrasta el impacto de una dieta equilibrada frente al consumo de productos ultraprocesados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajar más del 10% del peso puede mejorar la inflamación hepática

La pérdida de peso ocupa un lugar central en el cuidado de las personas con hígado graso relacionado con alteraciones metabólicas. Según explicó la nutricionista, una disminución cercana al 10% del peso corporal puede contribuir a reducir la inflamación del hígado, siempre que se alcance de forma gradual y bajo orientación profesional.

PUBLICIDAD

La evidencia disponible indica que una reducción de entre 3% y 5% del peso puede mejorar la acumulación de grasa en el órgano. Para actuar sobre la inflamación y la fibrosis, que es la formación de cicatrices en el tejido hepático, suele ser necesaria una baja mayor. La meta, sin embargo, depende de cada paciente, de sus análisis, sus antecedentes y la presencia de enfermedades asociadas.

El aspecto físico tampoco permite descartar el problema. Uyoa remarcó que una persona puede no tener obesidad visible y, aun así, presentar grasa acumulada alrededor de los órganos. Por ese motivo, el diagnóstico requiere una evaluación clínica, estudios de sangre e imágenes, como una ecografía. Las transaminasas normales no excluyen por sí solas la presencia previa de grasa hepática ni reemplazan el control indicado por el médico.

Cuencos con brócoli, zanahoria, pimientos, frutas, frutos secos, legumbres, avena, pan integral y una jarra de agua sobre una mesa.
Diversos recipientes con verduras frescas, frutas, legumbres y cereales integrales estructuran una propuesta de alimentación equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las grasas, el alcohol y los ultra procesados requieren un control individual

El consumo frecuente de frituras, productos elaborados con harinas refinadas, bebidas azucaradas y alcohol puede dificultar el control de la enfermedad. La especialista recomendó moderar las porciones y evitar los excesos, en especial si hay dolor abdominal, náuseas o una sensación persistente de pesadez después de comer.

Durante períodos de malestar digestivo o inflamación, Ulloa planteó que puede ser necesario reducir temporalmente las grasas, incluso aquellas consideradas saludables. La indicación no supone eliminarlas de forma permanente. Una vez que los síntomas cedan y según la tolerancia individual, pueden incorporarse alimentos como palta, frutos secos, aceite de oliva y pescados.

Una mano utiliza cubiertos de madera para servir ensalada de un recipiente grande junto a un vaso de agua y pan.
Una persona sirve una ensalada compuesta por verduras y frutos secos en un recipiente sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones europeas para la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica priorizan un patrón de alimentación similar a la dieta mediterránea. Incluye verduras, frutas enteras, legumbres, cereales integrales, pescado, frutos secos y aceites vegetales en cantidades moderadas. También aconseja limitar productos ultra procesados con alto contenido de azúcares, grasas saturadas y sal.

El alcohol merece una atención específica. El exceso puede causar acumulación de grasa en el hígado y coexistir con trastornos metabólicos. Quienes tienen un diagnóstico de hígado graso deben consultar con su médico sobre la conveniencia de evitarlo por completo o establecer límites, de acuerdo con el grado de lesión hepática y otros factores clínicos.

Una mujer con suéter azul y una bolsa de papel está de pie frente a un estante con cosméticos, cereales y botellas en un supermercado.
Una mujer se encuentra en la sección de bienestar y autocuidado de un supermercado rodeada de productos de cosmética natural, alimentos y bebidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fruta entera y las verduras aportan fibra sin sumar azúcares líquidos

La fibra debe ocupar un espacio habitual en las comidas. Ulloa sugirió sumar verduras frescas como apio, pimiento, brócoli, zanahoria rallada y caigua, además de panes y arroces integrales. Estos alimentos favorecen la saciedad y pueden ayudar a reemplazar preparaciones con harinas refinadas o alto contenido de grasa.

La nutricionista también recomendó priorizar frutas enteras frente a los jugos, incluso cuando sean caseros. La fruta conserva la pulpa y la fibra, que modifican la forma en que el organismo absorbe sus azúcares. En cambio, los jugos concentran más rápidamente la fructosa y facilitan un consumo mayor en una sola toma.

Un cajón transparente de refrigerador contiene manzanas, bananas, tomates, uvas, pepinos, brócoli y champiñones en bolsas de plástico.
Diversas frutas y verduras frescas almacenadas en bolsas de plástico ocupan el cajón transparente de un refrigerador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las opciones mencionadas figuran kiwi, granadilla, manzana, pera y melocotón, siempre que se consuman con cáscara o con sus partes fibrosas cuando sea posible. Las fresas y los arándanos pueden formar parte de una alimentación variada. El objetivo no es identificar una fruta que “limpie” el hígado, sino mejorar el patrón alimentario completo.

Las bebidas azucaradas y los jugos envasados deben limitarse. La investigación mantiene bajo observación el vínculo entre un consumo elevado de fructosa y la enfermedad hepática grasa. Las guías también recomiendan evitar suplementos, preparados herbales y productos promocionados como tratamientos para “desintoxicar” el hígado sin una indicación médica, ya que su eficacia y seguridad no siempre están demostradas.

Cuencos y platos con huevos cocidos, salmón, espinacas, semillas de calabaza, frutos secos, legumbres y pechuga de pollo sobre una mesa de madera.
Diversos alimentos ricos en proteínas y vitaminas, como huevos, salmón, verduras de hoja verde, legumbres y frutos secos, reposan sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ansiedad y los síntomas persistentes requieren una consulta profesional

Sostener los cambios en la alimentación puede resultar difícil cuando existen episodios de ansiedad, hambre emocional o consumo frecuente entre comidas. Ulloa señaló que las dietas demasiado restrictivas suelen fracasar con mayor facilidad. El acompañamiento de profesionales de nutrición y salud mental puede ayudar a construir hábitos que se mantengan en el tiempo.

Dibujo de una persona acurrucada bajo una luz vertical dorada, cercada por sombras oscuras con ojos y sonrisas de dientes afilados.
Una persona acurrucada bajo un haz de luz permanece rodeada por sombras oscuras con rostros amenazantes en una representación sobre la ansiedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comer con menos apuro, masticar bien, dejar los cubiertos entre bocados y tomar agua durante el día son recursos que pueden favorecer la percepción de saciedad. También es útil organizar horarios de comida y aumentar de manera gradual la fibra, junto con una ingesta suficiente de líquidos, para evitar molestias intestinales.

Balanza con frutas, verduras, granos, frutos secos a la izquierda y pan, galletas, cereales, pasta y suplementos de fibra a la derecha.
La balanza contrapone alimentos naturales como frutas y verduras a productos procesados y suplementos de fibra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En niños con estreñimiento, hinchazón o eructos frecuentes, la alimentación merece una revisión pediátrica. Ulloa vinculó algunos de esos síntomas con dietas que concentran carnes, arroz, papa y harinas, con poca presencia de verduras y frutas. Las preparaciones con vegetales rallados, ensaladas o frutas enteras pueden ampliar la variedad, siempre según la edad y las necesidades del menor.

Una mesa con dos platos: uno con salchichas, pan y bebidas azucaradas, el otro con frutas, verduras, granos, nueces y legumbres. Dos adultos mayores al fondo.
Una mujer mayor con apariencia saludable y un hombre mayor con aspecto cansado se sientan ante platos con alimentos frescos y ultraprocesados que señalan el contraste entre dietas y su impacto en el envejecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor persistente, la piel u ojos amarillos, la hinchazón marcada del abdomen, los vómitos, la pérdida de peso involuntaria o el cansancio intenso requieren atención médica. El hígado graso no debe abordarse solo con restricciones alimentarias: la evaluación permite determinar si existe inflamación, fibrosis u otra causa que requiera un tratamiento específico.

Temas Relacionados

Hígado grasocomida saludableesteatosis hepáticaobesidadperu-saludperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

BTS en Perú: estudiante de la UNI crea simulador 3D para ver el escenario y tu asiento en San Marcos

Conoce el LINK del simulador 3D que permite recorrer virtualmente el estadio San Marcos, identificar las pasarelas y conocer la vista aproximada desde las distintas zonas.

BTS en Perú: estudiante de la UNI crea simulador 3D para ver el escenario y tu asiento en San Marcos

Se conocieron las fechas para semifinales y final de la Liga 1 2026: programación que definirá al campeón nacional

El Torneo Clausura 2026 está en la recta final y se determinará las instancias finales. Conoce cuándo se jugarán las etapas decisivas que definirán el título nacional

Se conocieron las fechas para semifinales y final de la Liga 1 2026: programación que definirá al campeón nacional

Directiva de San Martín confiesa su deseo de que no haya límite de extranjeras en Liga Peruana de Vóley: “Hay chicas que se han conformado”

Yudy Balcázar afirmó que el aumento de jugadoras extranjeras llevaría a más voleibolistas peruanas a buscar oportunidades en otros países

Directiva de San Martín confiesa su deseo de que no haya límite de extranjeras en Liga Peruana de Vóley: “Hay chicas que se han conformado”

Sin fotos de candidatos: así serán las cuatro cédulas de votación para las elecciones regionales y municipales

El elector tendrá que colocar una cruz o aspa dentro del recuadro del emblema partidario, con un número de bloques que cambiará de acuerdo con su jurisdicción

Sin fotos de candidatos: así serán las cuatro cédulas de votación para las elecciones regionales y municipales

Precio del dólar hoy en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio este 16 de septiembre

Mira los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar hoy en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio este 16 de septiembre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Sin fotos de candidatos: así serán las cuatro cédulas de votación para las elecciones regionales y municipales

Sin fotos de candidatos: así serán las cuatro cédulas de votación para las elecciones regionales y municipales

Keiko Fujimori designa a su comisión consultiva, entre ellos José Chlimper, Jaime Yoshiyama y Arsenio Oré

Mininter oficializa el pase a retiro de Óscar Arriola y deja la Comandancia General de la PNP

Keiko Fujimori oficializa al nuevo jefe de la PNP tras la salida de Óscar Arriola

Once organizaciones políticas confirman su participación en debate por la alcaldía de San Juan de Lurigancho

ENTRETENIMIENTO

Esposa de Jorge Luna sorprende al mostrar orgullosa su título de licenciada en Marketing

Esposa de Jorge Luna sorprende al mostrar orgullosa su título de licenciada en Marketing

Mónica Adaro sufrió un grave accidente automovilístico en Estados Unidos

Magaly Medina ofrece a la justicia grabación inédita de conversación con Gustavo Salcedo: “Nunca la hemos puesto al aire”

Gustavo Salcedo y el audio sobre Christian Rodríguez: “Tengo GPS en su carro, a Cristian lo estuve trackeando”

Defensa de Christian Rodríguez impugnará archivo de denuncia contra Gustavo Salcedo: “Hay pruebas contundentes, vamos a ir hasta el final”

DEPORTES

Se conocieron las fechas para semifinales y final de la Liga 1 2026: programación que definirá al campeón nacional

Se conocieron las fechas para semifinales y final de la Liga 1 2026: programación que definirá al campeón nacional

Directiva de San Martín confiesa su deseo de que no haya límite de extranjeras en Liga Peruana de Vóley: “Hay chicas que se han conformado”

Figura de Deportivo Garcilaso baja la tensión para el duelo ante Universitario: “No lo palpitamos como una final”

Roberto Guizasola defendió a Luis Advíncula de las críticas y advirtió tras derrota de Alianza Lima en el clásico: “Esto no termina acá”

Calendario de presentaciones de clubes de la Liga Peruana de Vóley 2026/27: fechas de los eventos de Alianza Lima, Universitario y más equipos