Mininter oficializa el pase a retiro de Óscar Arriola y deja la Comandancia General de la PNP

Óscar Arriola anunció su salida como director general de la PNP tras los cuestionamientos sobre su eficacia en la lucha contra la criminalidad. (Crédito: Captura video/Tv Perú) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Óscar Arriola, quién ocupó el cargo de Comandante General de la Policía Nacional del Perú desde septiembre del 2025, finalmente deja la institución y pasará a situación de retiro a partir de hoy, según una Resolución Suprema N° 232-2026-IN publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano.

“Pasar de la situación policial de actividad a la situación policial de retiro por la causal a su solicitud, al Teniente General de la Policía Nacional del Perú OSCAR MANUEL ARRIOLA DELGADO”, indica el documento del Ministerio del Interior.

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Un retiro anticipado

Como se recuerda, el general Óscar Arriola anunció su salida de la PNP la noche del 6 de septiembre en un pronunciamiento en Palacio de Gobierno. Durante el anuncio estuvo acompañado del titular del Mininter, César Astudillo; y del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta. Fue en ese momento en el que también se anunció que el teniente general Fredy López Mendoza será quien asuma la conducción de la PNP en su reemplazo.

Según la resolución del pase a retiro del general Arriola, aunque anunció su salida de la institución el 6 de septiembre, no fue sino hasta el 15 de septiembre que presentó su solicitud. Según el documento, la Dirección de Recursos Humanos de la PNP presentó un dictamen en el que opina que “la solicitud de fecha 15SET2026, presentada por Comandante General PNP Oscar Manuel ARRIOLA DELGADO, peticionando pasar de la Situación de Actividad a la Situación de Retiro ‘a su solicitud’, resulta VIABLE (...)”

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En un pronunciamiento desde el Palacio de Gobierno, el Comandante General de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, anuncia su relevo en el cargo. En su discurso, reafirma su compromiso con la institucionalidad y la lucha contra la criminalidad organizada.

Es así que la resolución del Ministerio del Interior indica que se da “por concluida la designación del Teniente General de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro OSCAR MANUEL ARRIOLA DELGADO, al cargo de Comandante General de la Policía Nacional del Perú”. También se indica que le agradece “por los servicios prestados a la Policía Nacional del Perú y a la Nación”.

Fredy López asume hoy como jefe de la PNP

Según la Resolución Suprema N° 233-2026-IN, también publicada hoy, Fredy López Mendoza asumirá la comandancia general bajo el mecanismo previsto en el artículo 8 de la Ley de la Policía Nacional del Perú, que indica que el cargo debe ser ocupado por uno de los tres oficiales generales de armas en actividad con grado de teniente general, respetando el orden de antigüedad del escalafón al momento del cese del comandante saliente. La designación tiene una duración de dos años.

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Fredy López Mendoza asumirá como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), en reemplazo de Óscar Arriola, quien dejó el cargo este domingo

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, participará hoy en la ceremonia que formalizará el relevo en la comandancia general de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El acto institucional comenzará a las 09:40 horas en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP, ubicada en Puente Piedra. Además de la mandataria, asistirán el titular del Ministerio del Interior (Mininter), César Astudillo, los viceministros del sector y los integrantes del Alto Mando policial.

La ceremonia marcará el cambio de autoridad en una institución que enfrenta cuestionamientos vinculados con la inseguridad ciudadana, la extorsión y la actuación de sus mandos frente a organizaciones criminales.

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