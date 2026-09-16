Perú

Mininter oficializa el pase a retiro de Óscar Arriola y deja la Comandancia General de la PNP

Como fue anunciado hace 10 días, el nuevo jefe de la PNP será el teniente general Fredy López Mendoza, quien asumirá el cargo desde hoy

Un oficial con uniforme militar y el distintivo Arriola habla ante un micrófono con banderas de Perú al fondo.
Óscar Arriola anunció su salida como director general de la PNP tras los cuestionamientos sobre su eficacia en la lucha contra la criminalidad. (Crédito: Captura video/Tv Perú) (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Óscar Arriola, quién ocupó el cargo de Comandante General de la Policía Nacional del Perú desde septiembre del 2025, finalmente deja la institución y pasará a situación de retiro a partir de hoy, según una Resolución Suprema N° 232-2026-IN publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano.

“Pasar de la situación policial de actividad a la situación policial de retiro por la causal a su solicitud, al Teniente General de la Policía Nacional del Perú OSCAR MANUEL ARRIOLA DELGADO”, indica el documento del Ministerio del Interior.

PUBLICIDAD

Un retiro anticipado

Como se recuerda, el general Óscar Arriola anunció su salida de la PNP la noche del 6 de septiembre en un pronunciamiento en Palacio de Gobierno. Durante el anuncio estuvo acompañado del titular del Mininter, César Astudillo; y del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta. Fue en ese momento en el que también se anunció que el teniente general Fredy López Mendoza será quien asuma la conducción de la PNP en su reemplazo.

Según la resolución del pase a retiro del general Arriola, aunque anunció su salida de la institución el 6 de septiembre, no fue sino hasta el 15 de septiembre que presentó su solicitud. Según el documento, la Dirección de Recursos Humanos de la PNP presentó un dictamen en el que opina que “la solicitud de fecha 15SET2026, presentada por Comandante General PNP Oscar Manuel ARRIOLA DELGADO, peticionando pasar de la Situación de Actividad a la Situación de Retiro ‘a su solicitud’, resulta VIABLE (...)”

PUBLICIDAD

En un pronunciamiento desde el Palacio de Gobierno, el Comandante General de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, anuncia su relevo en el cargo. En su discurso, reafirma su compromiso con la institucionalidad y la lucha contra la criminalidad organizada.

Es así que la resolución del Ministerio del Interior indica que se da “por concluida la designación del Teniente General de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro OSCAR MANUEL ARRIOLA DELGADO, al cargo de Comandante General de la Policía Nacional del Perú”. También se indica que le agradece “por los servicios prestados a la Policía Nacional del Perú y a la Nación”.

Fredy López asume hoy como jefe de la PNP

Según la Resolución Suprema N° 233-2026-IN, también publicada hoy, Fredy López Mendoza asumirá la comandancia general bajo el mecanismo previsto en el artículo 8 de la Ley de la Policía Nacional del Perú, que indica que el cargo debe ser ocupado por uno de los tres oficiales generales de armas en actividad con grado de teniente general, respetando el orden de antigüedad del escalafón al momento del cese del comandante saliente. La designación tiene una duración de dos años.

Fredy López Mendoza asumirá como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), en reemplazo de Óscar Arriola, quien dejó el cargo este domingo
Fredy López Mendoza asumirá como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), en reemplazo de Óscar Arriola, quien dejó el cargo este domingo

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, participará hoy en la ceremonia que formalizará el relevo en la comandancia general de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El acto institucional comenzará a las 09:40 horas en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP, ubicada en Puente Piedra. Además de la mandataria, asistirán el titular del Ministerio del Interior (Mininter), César Astudillo, los viceministros del sector y los integrantes del Alto Mando policial.

La ceremonia marcará el cambio de autoridad en una institución que enfrenta cuestionamientos vinculados con la inseguridad ciudadana, la extorsión y la actuación de sus mandos frente a organizaciones criminales.

Temas Relacionados

Óscar ArriolaPNPPolicía Nacional del PerúMinisterio del InteriorMininterperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mónica Adaro sufrió un grave accidente automovilístico en Estados Unidos

La exvedette permanece hospitalizada luego del impacto ocurrido en California, donde requirió ayuda para salir de su camioneta y comenzó una recuperación que incluirá rehabilitación física

Mónica Adaro sufrió un grave accidente automovilístico en Estados Unidos

¿Por qué se moverán los feriados a los lunes y cuáles? MEF revela más detalles

En una nueva participación del ministro de Economía y Finanzas ante el Congreso de la República, este reveló qué motiva el cambio en los feriados para el 2027

¿Por qué se moverán los feriados a los lunes y cuáles? MEF revela más detalles

Ratificación a Julio Velarde se debate hoy, pero senador insiste en que “no es idóneo para el cargo”

Julio Velarde ha sido escogido por la presidenta para estar frente al BCRP cinco años más. Pero el Congreso deberá ratificar esta decisión. Y una amenaza a su continuidad se asoma

Ratificación a Julio Velarde se debate hoy, pero senador insiste en que “no es idóneo para el cargo”

Conductor sobrevive al impacto de una roca que destruyó la cabina de su camión en Arequipa

El conductor resultó herido en la frente, pero sobrevivió al fuerte impacto que destruyó parte de la estructura del vehículo

Conductor sobrevive al impacto de una roca que destruyó la cabina de su camión en Arequipa

Horacio Melgarejo dio singular respuesta tras enterarse que dirigente de Cienciano quiere renovarle por 3 años: “Que aparezca el papelito”

El entrenador argentino confirmó que recibió ofertas de clubes de Brasil y Argentina, aunque señaló que su prioridad es continuar en el equipo cusqueño, que viene cumpliendo una destacada campaña en la Copa Sudamericana

Horacio Melgarejo dio singular respuesta tras enterarse que dirigente de Cienciano quiere renovarle por 3 años: “Que aparezca el papelito”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori oficializa al nuevo jefe de la PNP tras la salida de Óscar Arriola

Keiko Fujimori oficializa al nuevo jefe de la PNP tras la salida de Óscar Arriola

Once organizaciones políticas confirman su participación en debate por la alcaldía de San Juan de Lurigancho

Carlos Bruce ve “inconstitucional” que Rafael López Aliaga participe en debate electoral de Lima

Ministro Ernesto Álvarez afirma que violaciones a niñas indígenas “tienen origen cultural”

“No soy político”: Ministro Álvarez se disculpa por decir que el Código Penal fue hecho para defender delincuentes

ENTRETENIMIENTO

Mónica Adaro sufrió un grave accidente automovilístico en Estados Unidos

Mónica Adaro sufrió un grave accidente automovilístico en Estados Unidos

Magaly Medina ofrece a la justicia grabación inédita de conversación con Gustavo Salcedo: “Nunca la hemos puesto al aire”

Gustavo Salcedo y el audio sobre Christian Rodríguez: “Tengo GPS en su carro, a Cristian lo estuve trackeando”

Defensa de Christian Rodríguez impugnará archivo de denuncia contra Gustavo Salcedo: “Hay pruebas contundentes, vamos a ir hasta el final”

Gustavo Salcedo: Fiscalía archiva denuncia de Christian Rodríguez por homicidio en grado de tentativa, acoso, coacción y reglaje, pese a pruebas

DEPORTES

Horacio Melgarejo dio singular respuesta tras enterarse que dirigente de Cienciano quiere renovarle por 3 años: “Que aparezca el papelito”

Horacio Melgarejo dio singular respuesta tras enterarse que dirigente de Cienciano quiere renovarle por 3 años: “Que aparezca el papelito”

Eddie Fleischman dio contundente opinión sobre Universitario tras victoria ante Alianza Lima: “Tiene la mística que acumuló con el tricampeonato”

Clarivett Yllescas y la presión del tetracampeonato en Alianza Lima: “Sabemos el esfuerzo que hacemos como para que nos exijan”

Paulo Carvallo, capitán de Paraguay en Copa Davis, admite favoritismo de Perú, pero advierte: “El ranking pasa a segundo plano”

El pedido de Emilio Saba para sus compañeros de Sport Boys antes de la convocatoria de Perú: “Ojalá estén todos”