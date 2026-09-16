Perú

BTS en Perú: estudiante de la UNI crea simulador 3D para ver el escenario y tu asiento en San Marcos

Conoce el LINK del simulador 3D que permite recorrer virtualmente el estadio San Marcos, identificar las pasarelas y conocer la vista aproximada desde las distintas zonas.

Modelo tridimensional de un estadio con pista de atletismo y escenario central, junto a la imagen de los siete integrantes de BTS en traje
Un simulador tridimensional recrea la disposición del escenario para la banda BTS en el Estadio de San Marcos. (Infobae Perú)
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Ricco Rashuaman Sapallanay, estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), realizó una simulación 3D del escenario que tendrá BTS, la agrupación surcoreana de K-pop que llegará por primera vez al Perú como parte de su gira mundial Arirang. La plataforma permite que ARMY, nombre que recibe su fandom, tenga una referencia visual de cómo será el escenario y la experiencia que encontrarán en los conciertos programados para el 7, 9 y 10 de octubre.

Arirang Perú es el nombre que Rashuaman le dio a esta plataforma, que, a solo 24 horas de su lanzamiento oficial, ya registra cerca de 66 mil visitas.

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En la página web, los seguidores pueden observar una recreación del escenario de 360 grados que BTS utilizará en sus presentaciones, diseñado para ofrecer una experiencia más cercana a sus fans. La simulación también permite identificar las pasarelas que se extenderán hacia zonas estratégicas del recinto durante los conciertos que la boy band ofrecerá en el estadio San Marcos.

El simulador 3D incorpora una función para buscar una vista aproximada por sección, fila y asiento en el caso de zona tribuna, que es la única área numerada para el concierto de BTS en el Perú. También tiene modos visuales de día y noche, así como algunos efectos dentro de la simulación para ver fuegos artificiales durante la presentación de las canciones de de Mic Drop o Come Over, que BTS canta en el escenario como parte de su set list preparado.

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Según anunció en sus redes sociales, el estudiante del séptimo ciclo en la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas seguirá sumando nuevas funcionalidades para ayudar a las fans que por primera vez visitará el estadio San Marcos.

Link del simulador 3D del escenario de BTS en Perú

Vista aérea digital de un estadio con una estructura de escenario en forma de cruz al centro de la cancha y gradas alrededor
Un modelo tridimensional presenta la distribución del escenario central y las tribunas del Estadio San Marcos para un concierto del grupo BTS. (Arirang Perú)

La herramienta funciona ingresando a ESTE LINK directamente desde el navegador, por lo que no es necesario descargar aplicaciones ni instalar programas adicionales.

Al ingresar, los usuarios deben seleccionar la calidad de visualización del escenario. Para quienes utilicen una computadora o laptop con una conexión estable, se recomienda optar por la opción Alta.

Luego, podrán recorrer el mapa virtual y ubicar el sector correspondiente a su entrada, ya sea tribuna o campo. Quienes tengan una localidad numerada también pueden buscar su asiento específico utilizando el número y la fila que figuran en la aplicación Quentro de Ticketmaster.

Sobre la creación de la plataforma

La idea del simulador surgió a inicios de junio, luego de que Ricco Rashuaman conociera un proyecto que recreaba en 3D interactivo un estadio del Mundial 2026. A partir de ello, decidió desarrollar una herramienta similar para la comunidad ARMY de Perú.

El estudiante de la UNI señaló para Andina que creó el modelado 3D desde cero con apoyo de inteligencia artificial y ha incorporado funciones a partir de las sugerencias de los propios fans, como la búsqueda de asientos y la visualización de fuegos artificiales.

Como fan de BTS, Rashuaman también espera que su proyecto sirva como referencia para futuros conciertos, de modo que los asistentes puedan conocer virtualmente la experiencia desde cada zona antes de comprar sus entradas. Además, continuará desarrollando iniciativas tecnológicas mediante Unicode, agrupación estudiantil que cofundó.

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