Keiko Fujimori oficializa al nuevo jefe de la PNP tras la salida de Óscar Arriola

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, participará este miércoles 16 de septiembre en la ceremonia oficial de relevo del cargo y reconocimiento del teniente general PNP Fredy López Mendoza como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP).

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, participará este miércoles 16 de septiembre en la ceremonia que formalizará el relevo en la comandancia general de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El teniente general Fredy López Mendoza asumirá el cargo en sustitución de Óscar Arriola, según la convocatoria difundida por la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de Palacio de Gobierno.

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El acto institucional comenzará a las 09:40 horas en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP, ubicada en Puente Piedra. Además de la mandataria, asistirán el titular del Ministerio del Interior (Mininter), César Astudillo, los viceministros del sector y los integrantes del Alto Mando policial.

La ceremonia marcará el cambio de autoridad en una institución que enfrenta cuestionamientos vinculados con la inseguridad ciudadana, la extorsión y la actuación de sus mandos frente a organizaciones criminales.

El general Óscar Arriola ofrece declaraciones con uniforme galardonado tras anunciarse su relevo en la comandancia general de la Policía Nacional del Perú. (Tv Perú)

Fredy López Mendoza deja Estado Mayor para asumir el mando policial

López Mendoza ocupaba desde el 1 de enero de 2026 la jefatura del Estado Mayor General de la PNP, el segundo puesto operativo de la institución. El oficial pertenece a la promoción de 1990 de la Escuela de Oficiales y acumula tres décadas de servicio en áreas operacionales, investigación criminal y administración policial.

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Antes de esa designación, dirigió la Dirección Contra la Corrupción, la Dirección Nacional de Investigación Criminal y la Dirección de Aviación Policial. También fue secretario ejecutivo de la PNP, jefe de la Región Policial Madre de Dios y agregado policial adjunto en la Embajada del Perú en España.

La salida de Arriola se produjo tras cuestionamientos sobre su gestión y después de revelaciones relacionadas con Jasmin Katherine La Rosa Ramos, conocida como “La Gringa”. Las investigaciones la señalan como presunta integrante de “La Jauría”, organización investigada por extorsión y sicariato en Trujillo.

De acuerdo con registros de visitas del Comando General, La Rosa Ramos ingresó al menos diez veces a la sede policial durante el último año. Cinco ingresos correspondieron a reuniones en el despacho del entonces comandante general, algunas por más de ocho horas. No se informó públicamente cuál fue el objeto de esos encuentros ni si existieron medidas posteriores.

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Alias ‘La Gringa’, vinculada a ‘La Jauría’, sostuvo reuniones con el Comandante general de la PNP, Óscar Arriola, en su despacho. (Foto: Composición - Infobae)

Cambio de mando ocurre en medio de cuestionamientos por seguridad

El cambio en la comandancia general de la PNP ocurrirá en medio de un debate público sobre la seguridad. Datos citados por La República indican que se registraron 248 homicidios en el país entre el 28 de julio y el 11 de septiembre, durante las primeras semanas del Gobierno de Fujimori.

La designación de López Mendoza coloca al exjefe del Estado Mayor al frente de la institución encargada de la prevención e investigación policial. El Ministerio del Interior no detalló, en la convocatoria de la ceremonia, las primeras disposiciones que adoptará el nuevo comandante general.

La formalización dejará a López Mendoza como máxima autoridad operativa de la Policía Nacional, responsable de conducir la institución junto con el Alto Mando.