Roberto Guizasola defendió a Luis Advíncula de las críticas y advirtió tras derrota de Alianza Lima en el clásico: “Esto no termina acá”

El exfutbolista analizó la derrota de los 'blanquiazules' en el clásico y de lo que queda en el Torneo Clausura 2026. (Video: La Hora de Lalo / Radio Ovación)

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Alianza Lima acumuló cuatro partidos sin ganar en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 tras perder ante Universitario de Deportes en el estadio Alejandro Villanueva. La derrota de local generó cuestionamientos sobre el presente ‘blanquiazul’ de cara a la recta restante del campeonato.

Roberto Guizasola lamentó que el equipo no consiguiera imponerse en el clásico, aunque dejó en claro que el resultado no define la temporada. “Triste porque teníamos la ilusión de ganar, lamentablemente no se dio, pero esto no termina acá, esto sigue para rato. Yo siempre voy a ser acérrimo hincha de mi club, siempre lo voy a apoyar desde afuera. Estoy muy agradecido por todos los jugadores”, manifestó en Radio Ovación.

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El exfutbolista consideró que el cuadro ‘íntimo’ todavía tiene condiciones para disputar los objetivos de la temporada, más allá de la reciente caída al último minuto. “Por un partido no podemos tachar el trabajo que vienen haciendo, es un tropiezo nada más. Lamentablemente sucedió esta falla pero los que juegan fútbol saben que siempre se cometen errores, es parte del crecimiento. Lamentablemente nos tocó a nosotros pero ya está, borrón y cuenta nueva y seguir para arriba. Nada todavía está dicho y hay mucho pan por rebanar”, precisó.

Alianza Lima se ubica en el puesto 11 del Torneo Clausura 2026. - créditos: A Presión

En el análisis de ‘Cucurucho’, el buen desempeño previo en el Torneo Apertura representa una base que puede permitirle a Alianza Lima recuperarse en las fechas que restan. “Alianza prácticamente tiene todo para llegar a la final, hicieron un buen Apertura y conforme van pasando las fechas sé que el equipo se va a asentar mucho mejor”, comentó.

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Roberto Guizasola sostuvo que el plantel y el comando técnico de Pablo Guede deben responder desde el trabajo cotidiano. “El comando técnico, los jugadores, saben que esto ya pasó, es un día. Al día siguiente nos tenemos que volver a levantar con las mismas ganas y seguir afrontando todos los partidos con la misma responsabilidad, no podemos estar viviendo del pasado”, dijo.

Roberto Guizasola sobre Luis Advíncula tras las críticas en Alianza Lima

Por otro lado, Roberto Guizasola también se pronunció sobre Luis Advíncula, quien recibió cuestionamientos por su discreto rendimiento desde su llegada a Alianza Lima. El exjugador pidió paciencia a los hinchas y destacó la trayectoria del lateral derecho.

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“Sabemos la calidad de jugador que es Advíncula, los hinchas tienen que tener paciencia porque sabemos lo que puede dar. Jugar en un equipo como Alianza es así y tienes que saber convivir con esa presión”, sostuvo.

El pedido de respaldo se produjo en un momento de evaluación para el equipo de La Victoria. ‘Lucho’ ha venido siendo titular indiscutible para Pablo Guede, sobre todo considerando que Josué Estrada y D’Alessandro Montenegro no figuran en los planes del DT argentino.

Roberto Guizasola defendió a Luis Advíncula de las críticas y advirtió tras derrota de Alianza Lima en el clásico.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima volverá a jugar este viernes 18 de setiembre, cuando reciba a ADT por la fecha 10 del Torneo Clausura. El encuentro se disputará a las 20:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva, escenario donde buscará cortar su racha negativa y recuperarse tras el traspié en el clásico.

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La transmisión estará a cargo de L1 MAX. El partido también podrá seguirse mediante la plataforma L1 Play y por Movistar Deportes, en las señales 3 y 703 en alta definición.

El elenco tarmeño no tuvo actividad en la jornada anterior porque su encuentro ante Cienciano fue reprogramado. No obstante, el ‘vendaval celeste’ afrontará el duelo con la necesidad de sumar para revertir su situación en la clasificación. Y es que llegará a Matute como último de la tabla y en zona de descenso.