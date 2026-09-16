Figura de Deportivo Garcilaso baja la tensión para el duelo ante Universitario: “No lo palpitamos como una final”

El mediocampista venezolano habló sobre el trascendental partido del sábado y resaltó la mentalidad con la que su equipo afrontará el choque. (Video: L1MAX)

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Carlos Ramos, mediocampista venezolano de Deportivo Garcilaso, habló sobre el trascendental duelo que su equipo afrontará ante Universitario de Deportes por la décima fecha del Torneo Clausura 2026. El conjunto cusqueño marcha segundo en la tabla, a solo un punto del cuadro ‘crema’, por lo que una victoria en casa le permitiría tomar el liderato de la competencia.

El futbolista destacó la entrega que caracteriza al equipo y aseguró que una de sus principales virtudes es la capacidad de competir durante los 90 minutos, independientemente de los jugadores que estén dentro del campo.

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“Si podemos marcar en los primeros minutos, va a ser espectacular, pero creo que la premisa del Garcilaso es que desde el minuto uno hasta el minuto 90 corren los once o incluso los 16, con los cambios, porque sabemos que somos un equipo que la viene remando de atrás y lo que nos tiene ahí arriba es eso, la humildad y el sacrificio que tiene cada uno de mis compañeros”, señaló.

Aunque el enfrentamiento tendrá un peso importante en la lucha por el primer lugar del Torneo Clausura, Ramos evitó calificarlo como una final, debido a que todavía quedarán jornadas importantes después del partido ante Universitario en el Cusco.

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“Nosotros obviamente lo estamos palpitando como un partido muy importante, no como una final, porque después nos quedan siete fechas más. Pero es un partido que nos da como para seguir afianzando lo que ya la gente está diciendo y lo que nosotros sentimos en la interna, que estamos para competir el Clausura”, manifestó.

Carlos Ramos es una de las figuras de Deportivo Garcilaso en el Torneo Clausura 2026. Crédito: Instagram

La diferencia de apenas un punto entre ambos equipos hace que el resultado pueda modificar la parte alta de la clasificación. Universitario llegará como líder, mientras que Deportivo Garcilaso tendrá la posibilidad de desplazarlo de la primera posición si consigue imponerse ante su público.

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Un partido clave antes del receso

Ramos también resaltó que el encuentro adquiere una importancia adicional porque después del compromiso habrá un receso por la fecha FIFA. Por ello, el mediocampista considera fundamental que Garcilaso pueda cerrar esta etapa del campeonato con un resultado positivo.

“Nosotros somos superconscientes de la importancia que tiene el partido del sábado y también porque después viene un parate de tres semanas y es superimportante irte con los niveles anímicos lo más altos posible. Sabemos que Universitario es uno de los rivales y de los equipos más importantes del país”, explicó.

El venezolano reconoció la jerarquía del conjunto ‘crema’, pero aseguró que Deportivo Garcilaso mantendrá su intención de ganar en casa. “Eso te da como una cerecita extra, pone un condimento extra a lo que va a ser el partido del sábado. Pero nosotros estamos concentrados y sea quien sea, de local siempre tratar de salir a buscar los tres puntos”, agregó.

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El mediocampista venezolano resaltó la importancia de enfrentar a Universitario en el Cusco. (Video: L1MAX)

Carlos Ramos espera un estadio lleno

El mediocampista también se refirió al ambiente que espera encontrar en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Para Carlos Ramos, enfrentar a uno de los equipos más importantes de la Liga 1 y hacerlo con las tribunas llenas representa una motivación especial para los futbolistas.

“Al futbolista le gusta jugar esos partidos con el estadio lleno, contra los equipos que son lo más importante del país, porque son los partidos que más ven desde afuera. A uno como jugador eso le gusta”, comentó.

En esa línea, consideró que la presión previa forma parte del atractivo de un encuentro de estas características, especialmente cuando está en juego la posibilidad de asumir el liderato del campeonato. “Esa presión siempre es lindo tenerla en lo que sería la semana previa, las horas previas al partido y luego dentro de la cancha”, sostuvo.

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Deportivo Garcilaso y Universitario se enfrentarán este sábado 19 de septiembre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El cuadro cusqueño buscará aprovechar su localía para superar al líder y asumir la cima del Torneo Clausura, mientras que los ‘cremas’ intentarán conservar el primer lugar en una jornada clave para la pelea por el título.