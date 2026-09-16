Esposa de Jorge Luna sorprende al mostrar orgullosa su título de licenciada en Marketing

La esposa de Jorge Luna recibió mensajes de felicitación de sus seguidores luego de anunciar su logro académico en redes sociales.

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La esposa del comediante y empresario Jorge Luna compartió en su cuenta de Instagram que obtuvo el título de licenciada en Marketing por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Melissa Gonzáles Samplini, publicó imágenes del diploma y recibió mensajes de felicitación por parte de usuarios que destacaron su decisión de continuar con su formación profesional.

Gonzáles Samplini difundió la noticia a través de su cuenta de Instagram. En una de las fotografías aparece sonriente junto al logo de la universidad, con el documento en las manos. En otra imagen mostró el diploma, emitido el 21 de agosto de 2026.

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El anuncio despertó una serie de reacciones entre quienes siguen sus publicaciones. Varios usuarios felicitaron a Gonzáles por alcanzar una meta académica y seguir con sus sueños, mientras cumple su rol de madre de dos pequeños hijos, fruto de su matrimonio con el conductor de Hablando Huevadas.

“Qué gusto ver a una mujer que, por más que el marido le brinde todo, ella también busque su propio éxito. Qué alegría, esto es un gran ejemplo para muchas mujeres”, escribió una seguidora en la publicación de Melissa Gonzáles.

Otros comentarios hicieron foco en el esfuerzo que supone compatibilizar la vida personal, laboral y académica. “Muchos más éxitos de los que ya tiene, una jamás debe dejar de crecer”, fue uno de los mensajes que recibió la Melissa. También aparecieron frases como “Eres una inspiración” y “Valió la pena todo tu esfuerzo”.

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Culminó la carrera de Marketing

El documento compartido por Gonzáles acredita que culminó la carrera de Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. La influencer eligió mostrar públicamente el diploma casi tres semanas después de la fecha de emisión.

La publicación estuvo acompañada por dos fotos que pusieron el foco en el logro académico. Gonzáles posó con el título frente a uno de los elementos identificatorios de la UPC y, luego, exhibió el documento en detalle.

La decisión de comunicar el hecho en redes sociales permitió que sus seguidores conocieran una faceta vinculada con su formación universitaria. Hasta entonces, gran parte de su presencia digital había estado asociada a contenidos sobre su vida cotidiana, su familia y sus actividades personales.

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El mensaje de Gonzáles Samplini no incluyó mayores detalles sobre el proceso que siguió para obtener la licenciatura. Aun así, las imágenes del diploma fueron suficientes para que los comentarios se multiplicaran durante las horas posteriores a la publicación.

Melissa Gonzáles Samplini compartió en Instagram el diploma que acredita su licenciatura en Marketing por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

La reacción de Jorge Luna

Entre los comentarios que aparecieron en la publicación figuró el de Jorge Luna, esposo de Melissa Gonzáles desde 2020 y padre de sus dos hijos. El comediante dejó varios emojis de manos aplaudiendo como respuesta al anuncio de la licenciatura.

La reacción fue breve, aunque no pasó inadvertida para los seguidores de la pareja. Algunos usuarios tomaron con humor el gesto por la escasa cantidad de palabras que utilizó el también empresario para referirse al logro de su esposa.

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El conductor, que comparte Hablando Huevadas con Ricardo Mendoza, suele mantener una presencia activa en redes sociales y en los espacios vinculados con sus proyectos. Esta vez, su comentario se limitó a los aplausos virtuales, que fueron interpretados como una felicitación pública a Gonzáles.

La pareja suele compartir momentos familiares y laborales en sus respectivas plataformas. La publicación de Melissa Gonzáles Samplini quedó marcada por las felicitaciones y por las referencias de sus seguidores a la importancia de mantener objetivos propios.

Jorge Luna está casado con Melissa Gonzáles Samplini.