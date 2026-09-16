Perú

Once organizaciones políticas confirman su participación en debate por la alcaldía de San Juan de Lurigancho

Los postulantes expondrán sus propuestas y confrontarán sus planteamientos ante los vecinos del distrito, en un acto previo a los comicios municipales de 2026

SJL
11 organizaciones políticas confirmaron su participación en el debate de candidatos a la alcaldía de San Juan de Lurigancho, previsto para este viernes 18 de septiembre
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Un total de 11 organizaciones políticas confirmaron su participación en el debate electoral de candidatos a la alcaldía de San Juan de Lurigancho (SJL), que se celebrará este viernes 18 de septiembre a las 17:00 horas en el Centro Social Mollepata, informó este martes la organización del encuentro.

Las agrupaciones que confirmaron su asistencia son Venceremos, Alianza Regional, Obras, Avanza País, Tierra Verde, Fe, Buen Gobierno, Unido Perú, País para Todos, PRIN y Renovación Popular.

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El debate se realizará de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, en las que los vecinos del distrito más poblado del país elegirán a su autoridad que asumirá el periodo 2027-2030.

El encuentro, que tendrá lugar en el centro de convenciones ubicado en la avenida Las Lomas 610, en la urbanización Zárate, es organizado por los periodistas Junior Carbonel, Walter Fernández y Leonardo Basilio, integrantes de la comisión organizadora y con presencia en medios locales.

La actividad es impulsada por TeVe Producciones y cuenta con el auspicio y difusión de medios y plataformas del distrito, entre ellos En la Red, Toque de Queda, SJL TV, SJLDigital, Enlace Perú, TV San Juan de Lurigancho y radio Fénix.

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SJL
El encuentro se realizará a las 17:00 horas en el Centro Social Mollepata, en la urbanización Zárate, y será moderado por el periodista Fabricio Escajadillo

Los candidatos tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas y responder a las principales preocupaciones de los vecinos, en una campaña marcada por asuntos como la seguridad ciudadana, el deterioro de las vías, el transporte, la limpieza pública y las brechas en servicios básicos.

La convocatoria inicial contemplaba la participación de más de 20 aspirantes a la alcaldía distrital, aunque finalmente 11 organizaciones políticas confirmaron su asistencia.

El periodista Fabricio Escajadillo, conductor de ResurgeTV y con experiencia en el dominical Punto Final, asumirá la moderación del encuentro. Según los organizadores, únicamente participarán las organizaciones políticas autorizadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

SJL
Los candidatos expondrán sus propuestas sobre seguridad ciudadana, transporte, infraestructura vial, limpieza pública y servicios básicos, principales asuntos de la campaña municipal

El debate se celebrará a poco más de dos semanas de la jornada electoral del 4 de octubre, cuando los ciudadanos elegirán al sucesor del actual alcalde, Jesús Maldonado, quien ejerce el cargo durante el periodo 2023-2026.

Maldonado busca continuar en la política municipal como candidato a primer regidor de San Juan de Lurigancho, aunque su gestión ha sido objeto de cuestionamientos a raíz de un informe de la Contraloría que, según la televisora Willax, detectó que la comuna no registró oportunamente 2.818 órdenes por un monto superior a 13 millones de soles, sino que fueron cargadas de manera masiva después de una intervención del organismo de control.

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