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Así fue el primer entrenamiento de Cienciano en Uruguay previo al duelo ante Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026

Los cusqueños ya están en suelo uruguayo y afinan motores en las instalaciones del Albion Football Club de cara al duelo de vuelta por los cuartos de final del torneo continental

Cienciano – Montevideo City Torque – Copa Sudamericana – Horacio Melgarejo – Perú – deportes -15 septiembre
Con el peso de representar a todo un país y la ausencia de su volante más en forma, Cienciano afronta el jueves 17 como la cita más exigente de su campaña sudamericana en la presente edición del torneo (Cienciano)
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Cienciano aterrizó en territorio charrúa con una misión clara: sellar su boleto a las semifinales del torneo continental. Bajo la conducción del técnico Horacio Melgarejo, el plantel completó su primera sesión de trabajo en suelo uruguayo durante la tarde del martes, con la concentración y el rigor que exige la magnitud del compromiso. La jornada del miércoles 16 contempla una segunda práctica para terminar de pulir los detalles tácticos antes del pitazo inicial.

El partido de ida, disputado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco, dejó al equipo peruano con ventaja en el marcador global. Ahora, a 90 minutos de escribir una nueva página en la historia del fútbol peruano a nivel sudamericano, el “Papá” llega a Montevideo con la determinación intacta, aunque con una baja sensible que ensombrece el optimismo del grupo.

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El primer entrenamiento en Uruguay

Cienciano – Montevideo City Torque – Copa Sudamericana – Horacio Melgarejo – Perú – deportes -15 septiembre
Cienciano realizó su primera práctica en Montevideo con la mira puesta en Montevideo City Torque. El plantel trabajó en Albion Football Club y este miércoles tendrá una última sesión antes del duelo. (Cienciano)

Las instalaciones del Albion Football Club fueron el escenario donde Cienciano puso en marcha su preparación en tierras uruguayas. El cuerpo técnico liderado por Melgarejo dirigió los trabajos con meticulosa atención al detalle, organizando ejercicios orientados tanto a la parte física como a los movimientos tácticos que el equipo deberá ejecutar frente a Montevideo City Torque.

La sesión transcurrió sin contratiempos para la mayoría del plantel. Los futbolistas disponibles trabajaron con intensidad, conscientes de que el margen de error en una eliminatoria continental de este calibre es prácticamente nulo. El cuerpo técnico prevé una segunda y última práctica este miércoles antes de que el grupo quede concentrado de cara al encuentro del jueves.

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El duelo de vuelta de los cuartos de final está programado para las 19:30 horas del jueves 17 de septiembre en Montevideo, y Cienciano llega con la ventaja del resultado obtenido en casa, aunque el entrenador fue claro al advertir que la clasificación dista mucho de estar resuelta.

Las declaraciones de Melgarejo: “Estamos representando al Perú”

Cienciano – Montevideo City Torque – Copa Sudamericana – Horacio Melgarejo – Perú – deportes -15 septiembre
Horacio Melgarejo destacó el compromiso de Cienciano en Montevideo y recordó que el equipo representa al Perú. El técnico pidió concentración desde el inicio para afrontar una serie todavía abierta. (Cienciano)

El estratega del conjunto cusqueño atendió a los medios antes de la sesión de trabajo y fue contundente al describir el peso de lo que está en juego. Para Melgarejo, el compromiso trasciende lo deportivo: su equipo carga con la responsabilidad de representar a todo un país en el escenario internacional.

“Más allá de que vamos a dejar la vida por la camiseta, por los hinchas, estamos representando al Perú y lo vamos a dejar lo más arriba posible a nuestro país”, afirmó el técnico argentino.

A pesar de la ventaja acumulada en el partido de ida, Melgarejo fue enfático en que la serie no está cerrada y que su plantel deberá salir al campo con la misma hambre que mostró en el Cusco. “Concentrados desde el minuto cero, dejando el alma en cada balón y, a partir de allí, debemos buscar marcar algún gol para complicarlos más. Y, a la hora de sufrir, saber sufrir también. A partir de allí somos conscientes de que es un partido de 180 minutos, ya nos tocó los primeros 90 y ahora a seguir”, sostuvo.

El mensaje del entrenador fue directo: la clasificación no se celebra antes de tiempo, y cada jugador deberá estar al cien por ciento desde el primer minuto dentro del campo uruguayo.

El caso Hohberg: baja sensible y entre seis y ocho semanas de recuperación

Cienciano – Montevideo City Torque – Copa Sudamericana – Horacio Melgarejo – Perú – deportes -15 septiembre
Alejandro Hohberg quedó fuera del decisivo duelo ante Montevideo City Torque por un desgarro muscular. El volante tendrá entre seis y ocho semanas de recuperación y también se perderá los amistosos. (Cienciano)

La nota amarga del viaje la pone Alejandro Hohberg, uno de los futbolistas más determinantes del equipo en las últimas semanas. El mediocampista abandonó el Estadio Inca Garcilaso de la Vega durante el partido de ida con una bota ortopédica, y los estudios posteriores confirmaron lo que todos temían: un desgarro muscular que lo mantendrá alejado de las canchas entre seis y ocho semanas.

La lesión no solo lo margina del duelo de vuelta ante Montevideo City Torque, sino que también lo deja fuera de los próximos amistosos de la Selección Peruana, en los que, según coinciden varios analistas, tenía un lugar ganado gracias a su nivel dentro del cuadro cusqueño.

Melgarejo no ocultó su pesar ante la pérdida del jugador. “Un chico espectacular, tremendo futbolista, estaba pasando por un gran momento, tenía chances en la Selección, pero confiamos en quien lo va a reemplazar y lo hará de la mejor manera”, declaró el entrenador al ser consultado por la situación del volante.

La ausencia de Hohberg obliga al cuerpo técnico a reorganizar el esquema ofensivo para el partido del jueves, donde Cienciano buscará sellar su pase histórico a las semifinales de la Copa Sudamericana ante un rival que, en su propia casa, intentará dar vuelta la serie y dejar al equipo peruano sin el sueño continental.

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