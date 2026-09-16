Flavia, hija de Erick Elera, se roba las miradas en 'Mande quien mande' al mostrar su talento artístico y recibe consejos de su padre

La joven bailarina Flavia Elera, hija del actor Erick Elera, demuestra todo su talento en el casting de "El Show de Brenda". Acompañada de un grupo de porristas, realiza una enérgica coreografía que impresiona a los conductores y al jurado. Video: América TV / Mande Quien Mande

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Flavia Elera, hija mayor del actor Erick Elera, visitó el set de ‘Mande quien mande’ y dejó en evidencia su habilidad para el baile ante su coreógrafo, Anthony Aranda, y la conductora Laura Huarcayo. La joven llegó acompañada de Allison Pastor, esposa de Elera, quien participa en el programa como parte del jurado de la secuencia ‘El Show de Brenda’.

La presencia de Flavia en el set no fue casual. Su padre también se hizo presente para sorprenderla y aprovechó la oportunidad para hablarle sobre su interés en seguir una carrera artística, similar a la que él mismo desarrolla desde hace más de dos décadas en la televisión peruana.

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Flavia improvisó pasos de baile y sorprendió a los conductores

Durante su participación en el programa, Anthony Aranda y Laura Huarcayo le pidieron a Flavia que mostrara su talento frente a cámaras. La joven no dudó y comenzó a improvisar una coreografía al ritmo de la música. El director de la academia UMove, donde Flavia recibe clases de baile, la calificó como una de las mejores alumnas: “La rompe en clase, la rompe”.

La adolescente también enseñó pasos de k-pop a los conductores del programa. Tanto Aranda como Huarcayo, además de Tula Rodríguez, participaron de la breve clase improvisada que dejó sorprendidos a los presentes en el estudio.

Flavia Elera, hija de Erick Elera, visitó Mande quien mande y mostró su talento para el baile en el set del programa.

El gusto de Flavia por el baile no es un hecho aislado dentro de la familia. Semanas atrás, Erick Elera había compartido en sus redes sociales una coreografía junto a su hija al ritmo de la canción “I Want You Back”, de la agrupación NSYNC. En la descripción del video, el actor escribió: “Metiéndole a los tiempos de boy band. Aceite para las bisagras. Gracias hijita”.

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El consejo de Erick Elera sobre el camino artístico

Durante su visita al set, Erick Elera aprovechó el momento en que una de las postulantes al Show de Brenda mencionó su deseo de convertirse en actriz para dirigirse a su hija, quien comparte esa misma aspiración. El actor recordó sus propios inicios en la televisión y la instó a perseverar pese a las dificultades.

“Querer es poder, hay mucha gente que te va a decir que es complicado, que es difícil, hay mucha gente que no creía de repente en mi persona, gente que decía ‘no lo vas a lograr’, ‘dedícate a otra cosa’, porque mucha gente ve lejano esto de ser artista, pero con muchas ganas, buscándotelas, yo sé que vas a estar en ese momento indicado y se te van a abrir las puertas y se te va a dar la oportunidad”, expresó Elera ante las cámaras.

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El actor añadió que tanto Flavia como su hijo menor, Lucas Elera, comparten el mismo interés por el mundo artístico. “Es normal tener nervios, es normal preocuparte, estresarte porque, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a bailar? ¿Qué voy a hablar? Pero es mejor eso, ¿sabes? Es mucho mejor eso, y siempre ir aprendiendo en el camino, llenarte de conocimientos de todo lo que se pueda. Siempre digo, el actor, la actriz tiene que ser preparada, multifacética”, señaló.

El reconocido actor Erick Elera comparte un poderoso mensaje de motivación con su hija Flavia, quien sueña con ser actriz. Recordando sus difíciles inicios, la anima a perseverar y a no dejar que nadie le diga que no puede lograr sus sueños. Video: América TV / Mande Quien Mande

Erick Elera subrayó además la versatilidad que, a su criterio, exige la profesión. “Tú bailas, si quieres puedes cantar, puedes hacer lo que se te da la gana en esta profesión que es complicada, pero es hermosa, ¿no? Es hermosísima y es lo que siempre le digo a mis hijos, porque los dos quieren ser artistas, quieren ser actores, quieren ser cantantes”, precisó el actor, en referencia a Flavia y Lucas.

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Tula Rodríguez, presente en el estudio, aprovechó el momento para destacar la trayectoria del actor dentro de la teleserie ‘Al fondo hay sitio’. “Ahora escucharte, un hombre hecho, un hombre, porque yo sé que no te gusta que lo diga, pero eres uno de los personajes más importantes -y queridos- en Al fondo hay sitio”, afirmó la conductora.

El vínculo familiar con el mundo del espectáculo

El interés de los hijos de Erick Elera por el mundo artístico se ha hecho visible en distintas ocasiones durante los últimos meses. Lucas Elera, hijo del actor y de Allison Pastor, debutó recientemente en ‘Al fondo hay sitio’ como el hijo ficticio de Joel y Macarena, personaje interpretado por María Grazia Gamarra, en una secuencia que representaba una imaginación del protagonista.

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Tras la emisión del capítulo, Elera compartió la escena en sus redes sociales junto a un mensaje dedicado a su hijo: “Hoy mi hijito hizo sus pininos en ‘Al fondo hay sitio’. Qué gran regalo de la vida”. La publicación generó cientos de comentarios de seguidores y de otros actores de la teleserie, que destacaron el desempeño del menor frente a cámaras.

La visita de Flavia al set de ‘Mande quien mande’ se dio en el marco de sus vacaciones en Perú, un periodo que el actor ha aprovechado para compartir distintos momentos junto a su hija en redes sociales, entre ellos coreografías y publicaciones que reflejan el interés compartido por la danza y la actuación dentro de la familia Elera.

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