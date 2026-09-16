Perú

¿Tu hijo estudia para el examen y luego lo olvida? Cinco claves para pasar de memorizar a comprender

Repetir conceptos puede servir para resolver una evaluación puntual, pero no siempre significa que el estudiante haya entendido lo aprendido. En el tramo final del tercer bloque de clases del año escolar, especialistas recomiendan cambiar la forma de estudiar y también las preguntas que se hacen en casa

Adulto latino y niño, ambos de perfil, escriben en cuadernos con lápices sobre una mesa. Lápices de colores y libros se ven cerca de una ventana.
El tercer bloque del año escolar 2026 se extiende del 10 de agosto al 9 de octubre y vuelve a poner las evaluaciones en el centro de la rutina escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Con el tercer bloque de clases del año escolar entrando en su tramo final, las evaluaciones vuelven a ocupar buena parte de la rutina de estudiantes y familias. Y aparece una escena bastante conocida: un escolar puede obtener una buena nota después de estudiar durante horas y, pocos días después, ser incapaz de explicar aquello que respondió correctamente en el examen.

El problema no necesariamente está en cuánto estudió, sino en cómo lo hizo. Repetir información hasta recordarla durante unas horas puede servir para resolver una evaluación, pero no siempre significa haberla comprendido.

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Según el calendario escolar establecido para 2026, el tercer bloque de semanas lectivas se extiende del 10 de agosto al 9 de octubre. En esta parte del año, más allá de las evaluaciones que programe cada institución educativa, el reto no pasa únicamente por aprobar, sino por conseguir que niños y adolescentes puedan explicar lo aprendido con sus propias palabras, aplicarlo a situaciones nuevas y cuestionar la información que reciben.

Para Gabriela Russac, coordinadora del Programa Diploma IB en el Colegio de la Inmaculada Jesuitas, ese cambio también puede empezar en casa. Preguntar de otra manera, permitir que el estudiante se equivoque y llevar los contenidos escolares a problemas cotidianos son algunas estrategias que pueden ayudar a pasar de estudiar para el examen a aprender con mayor profundidad.

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Niño latino de espaldas escribiendo en un cuaderno con un lápiz. En el escritorio de madera hay útiles escolares, libros y luz natural ilumina la escena.
Estudiar durante horas y repetir información puede alcanzar para una evaluación, pero no garantiza comprensión ni aprendizaje profundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambiar el “¿ya estudiaste?” por “¿qué entendiste?”

Una de las modificaciones más sencillas está en las preguntas que los padres hacen después de una jornada de estudio.

Preguntar únicamente “¿ya estudiaste?” o “¿terminaste la tarea?” pone el foco en cumplir una obligación. En cambio, preguntar “¿qué entendiste?”, “¿qué fue lo más difícil?” o “¿cómo me explicarías este tema?” permite observar si el estudiante realmente logró comprenderlo.

Explicar un concepto utilizando palabras propias obliga a ordenar las ideas y puede revelar rápidamente qué partes todavía generan dudas o cuáles fueron memorizadas sin terminar de entenderse.

Una maestra, de espaldas parciales, asiste a un estudiante que escribe en un examen sobre un pupitre de madera, ambos sin mostrar sus rostros.
Cambiar el “¿ya estudiaste?” por “¿qué entendiste?” ayuda a comprobar si el estudiante puede explicar con sus propias palabras lo aprendido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enseñarle a cuestionar lo que encuentra en internet

Acceder a información nunca había sido tan rápido. Una búsqueda en internet, un video o una herramienta de inteligencia artificial pueden entregar respuestas en segundos, pero encontrar una respuesta no significa necesariamente comprenderla ni comprobar que sea correcta.

Russac recomienda acostumbrar a los escolares a preguntarse quién proporciona un dato, de dónde proviene y si existen otras explicaciones.

Preguntas como “¿cómo sabes que eso es cierto?”, “¿qué fuente utilizaste?” o “¿encontraste otra versión?” pueden convertir una tarea escolar en una oportunidad para comparar información y desarrollar pensamiento crítico.

Estudiante adolescente con buzo azul escribiendo en un cuaderno abierto sobre una mesa, junto a un portátil encendido con una interfaz de chat.
El uso de internet y de herramientas de inteligencia artificial exige que los escolares revisen fuentes, comparen versiones y desarrollen pensamiento crítico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Relacionar Matemática, Ciencias o Historia con la vida diaria

Otra forma de reforzar el aprendizaje consiste en llevar los contenidos escolares a situaciones concretas.

Un ejercicio de Matemática puede relacionarse con la administración de un presupuesto, un tema de Ciencias con un problema ambiental de la ciudad y una clase de Historia con acontecimientos actuales que permitan analizar causas, consecuencias y distintos puntos de vista.

Cuando el estudiante entiende para qué puede servir aquello que aprende, el contenido deja de aparecer como una lista de información que debe recordar únicamente hasta el día del examen.

Primer plano de una niña con trenzas y gafas, con la cabeza apoyada en un pizarrón negro que muestra operaciones de suma y resta en tiza blanca.
Dejar que el estudiante se equivoque antes de darle la respuesta fortalece su capacidad para identificar errores y buscar alternativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar que se equivoque antes de darle la respuesta

Corregir inmediatamente cada error puede ser tentador, especialmente cuando un niño lleva varios minutos intentando resolver un ejercicio. Sin embargo, equivocarse también forma parte del aprendizaje.

Antes de entregarle la respuesta correcta, se le puede preguntar qué estrategia utilizó, dónde cree que estuvo el error o qué alternativa podría intentar.

Esto no significa dejarlo solo frente a una dificultad. El acompañamiento de padres y docentes sigue siendo importante, pero la idea es evitar que el estudiante dependa siempre de un adulto para identificar qué debe corregir.

Una niña con lazos blancos en el cabello dibuja en un cuaderno sobre su escritorio en un salón de clases con otros alumnos.
La memoria no se opone a la comprensión, pero la meta educativa es que niños y adolescentes investiguen, cuestionen y apliquen lo aprendido a nuevas situaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plantearle problemas que tengan más de una respuesta posible

No todas las situaciones que un estudiante encontrará durante su vida académica o profesional tendrán una única solución.

Por ello, además de preguntar “¿cuál es la respuesta correcta?”, pueden plantearse interrogantes como “¿por qué piensas eso?”, “¿qué argumentos utilizarías para defender tu posición?” o “¿qué otra alternativa propondrías?”.

Este tipo de ejercicios obliga a analizar información, evaluar opciones y justificar decisiones, habilidades que van más allá de repetir datos almacenados de memoria.

Niño estudiante con camisa blanca y pantalón azul sentado en un pupitre, escribiendo en un examen. Al fondo, una pizarra verde y una ventana.
Recordar fórmulas, fechas o definiciones es necesario, pero gana sentido cuando el alumno sabe cuándo aplicarlas, las conecta con procesos y puede explicarlas con ejemplos, no solo repetirlas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Entonces memorizar está mal?

No. Memoria y comprensión no son procesos opuestos. Un estudiante necesita recordar conocimientos para poder utilizarlos posteriormente. El problema aparece cuando la memorización se convierte en el único método de estudio.

Una fórmula resulta más útil cuando, además de recordarla, el alumno sabe cuándo aplicarla. Una fecha histórica adquiere mayor sentido cuando puede relacionarse con un proceso, y una definición demuestra haber sido comprendida cuando el estudiante puede explicarla mediante un ejemplo.

Para Russac, esta diferencia cobra todavía más importancia en una época en la que acceder a respuestas toma apenas unos segundos.

“La meta es que niños y adolescentes puedan investigar, cuestionar y trasladar lo aprendido a nuevas situaciones”, señala.

En casa, el cambio puede empezar sin modificar horarios ni comprar nuevos materiales. A veces basta con dejar de preguntar cuánto estudió un hijo y comenzar a observar qué puede explicar, relacionar, cuestionar o resolver con aquello que acaba de aprender.

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