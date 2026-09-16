El pedido de Emilio Saba para sus compañeros de Sport Boys antes de la convocatoria de Perú: “Ojalá estén todos”

El lateral de Sport Boys respaldó a Oslimg Mora, Mathías Llontop y Jostin Alarcón, además de Yuriel Celi, Carlos Zambrano y Christian Cueva, a la espera de la lista del 16 de septiembre (L1 MAX)

Guardar

Emilio Saba no se guardó nada. En declaraciones recogidas esta semana, el lateral de 25 años que milita en Sport Boys a préstamo del club arequipeño Melgar salió a respaldar públicamente a sus compañeros del Callao ante la posibilidad de que varios de ellos integren la próxima nómina de la selección peruana. La lista, según confirmó el periodista Gustavo Peralta en el programa Modo Fútbol, se daría a conocer esta semana, de cara a los amistosos de fecha FIFA ante Estados Unidos y México.

“Ojalá, ojalá, yo creo que se lo merecen”, arrancó Saba al ser consultado sobre el tema. El jugador, de nacionalidad palestina, enumeró uno a uno a los nombres que, a su juicio, deberían estar en el radar del comando técnico: Oslimg Mora, Mathías Llontop, Jostin ‘Chino’ Alarcón, Yuriel Celi, Carlos Zambrano y Christian Cueva. “Ojalá estén todos, ¿no? Yo creo que están pasando por buen momento y ojalá estén todos ahí en la selección”, añadió.

PUBLICIDAD

Los deseos de Saba

El rendimiento de Sport Boys en el Clausura puso a varios de sus futbolistas bajo la mirada del comando técnico de Perú. Emilio Saba respaldó sus opciones y mencionó a seis compañeros. (Sport Boys)

El buen momento al que hace referencia Saba tiene sustento en los números. Sport Boys atraviesa una de sus temporadas más sólidas en el Torneo Clausura de la Liga 1, con un plantel que combina experiencia internacional —Zambrano, Cueva, Llontop— con la irrupción de jugadores como Mora y Alarcón, quienes ya figuraban en la órbita del comando técnico de la blanquirroja antes de que se anunciara la lista oficial. Según ha trascendido, los tres futbolistas del Callao ingresaron al radar del cuerpo técnico nacional junto a elementos de Alianza Lima como Renzo Garcés y Jairo Vélez.

El propio Saba es parte de ese bloque de cedidos que el club chalaco tuvo que habilitar económicamente para el encuentro del sábado 19 de septiembre ante Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa. Sport Boys desembolsó 60.000 dólares —15.000 por cada jugador— para que el lateral, junto a Pablo Erustes, Mathías Llontop y Percy Liza, pudieran enfrentar a su propio club cedente. Finalmente, Liza quedó al margen por lesión, pero los tres restantes viajan a la Ciudad Blanca.

PUBLICIDAD

El viaje de Saba a China

Tras enfrentar a Melgar con Sport Boys, Emilio Saba cambiará el chip y viajará a China para jugar con Palestina. Su agenda internacional contempla tres amistosos durante la fecha FIFA. (Instagram)

Por otro lado, Emilio Saba suma otro frente a su semana: una vez concluido el duelo ante Melgar del sábado, el lateral partirá rumbo a China para sumarse a la selección de Palestina. El combinado palestino disputará tres amistosos internacionales durante la fecha FIFA: ante Nueva Zelanda el 24 de septiembre, frente a China el 27 del mismo mes y contra Uzbekistán el 30 de septiembre, con el último compromiso previsto para el 2 de octubre.

“Me han convocado para ir a China. Tenemos un partido contra Nueva Zelanda, contra China y contra Uzbekistán”, confirmó Saba, quien viajará el domingo por la noche o el lunes por la mañana, según le confirmen desde su selección.

PUBLICIDAD

El jugador no ocultó que la distancia es un factor con el que ya aprendió a convivir. “Largazo, pero bonito”, resumió con simpleza cuando le preguntaron por las más de 30 horas de vuelo que implica el trayecto. No es la primera vez: el lateral ya tiene rodaje en travesías de ese calibre para compromisos internacionales.

Por último, Saba también fue interrogado por un posible llamado a la selección peruana, para lo cual tendría que cambiar de federación. En ese sentido, el lateral rosado expresó que por ahora su mente esta centrada en el duelo ante Melgar, este sábado

PUBLICIDAD

La agenda de Saba refleja, en pequeño, la semana del fútbol peruano en su conjunto: un ojo puesto en la Liga 1, el otro en el llamado de sus compañeros a la blanquirroja y un tercero —si existiera— en Palestina.