Yiddá Eslava se quiebra al recordar reacción de su hijo mayor en una iglesia: “Fue un llamado de Dios”

Yiddá Eslava llora al contar que su hijo Tomás pidió ser bautizado tras recibir agua bendita. IG

Guardar

Yiddá Eslava se emocionó hasta las lágrimas al recordar la experiencia que vivió con su hijo mayor, Tomás, durante una misa organizada por el nuevo colegio del menor. La actriz contó que el niño recibió agua bendita por primera vez, lloró al vivir ese momento y luego expresó su deseo de ser bautizado.

La creadora de contenido explicó que ella y Julián Zucchi decidieron no bautizar a sus hijos, Tomás y Amaro, para que ambos pudieran decidir por sí mismos si querían recibir ese sacramento cuando estuvieran preparados. Sin embargo, la visita a la iglesia por el aniversario escolar de Tomás llevó a la familia a vivir una escena que la conmovió profundamente.

PUBLICIDAD

Eslava reveló que atravesaba un día difícil antes de acudir a la ceremonia religiosa, aunque aseguró que encontró tranquilidad después de comulgar. Para la actriz, lo que ocurrió posteriormente con su hijo fue una experiencia especial que fortaleció su vínculo con la fe.

“No, no bautizamos a nuestros hijos, ni a Tomás ni a Amaro, porque creemos que tenían que ser ellos que decidan, eh, si querían ser bautizados. Y hoy en el colegio, Tomás está en un nuevo colegio, era el aniversario y fuimos a la iglesia. Y yo... es raro, porque yo sentí que iba a haber como algo importante, ¿no?”, contó Yiddá Eslava en un video compartido en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

La actriz explicó que comenzó la jornada con una carga emocional. “Yo venía media mal, ¿oíste? Debo decirlo, tenía un día difícil. ¡Ay! Está siendo un día difícil por varias cosas, equis”, manifestó antes de describir cómo cambió su ánimo tras participar en la misa.

Según relató, hacía tiempo que no comulgaba y esa decisión le permitió recuperar una sensación de calma. “Entonces, después, um, cuando termina la misa, eh, comulgué, que hace mucho no lo hacía y me sentí en paz, tranquila”, expresó.

Yiddá Eslava se quebró al contar el momento que vivió con su hijo Tomás durante una misa. El menor recibió agua bendita por primera vez y le pidió a su madre ser bautizado.

El momento de Tomás con el agua bendita

Tras el final de la misa, el sacerdote comenzó a echar agua bendita a los niños que asistieron a la iglesia. Yiddá Eslava decidió acercar a Tomás, sin imaginar la reacción que tendría su hijo mayor frente a ese momento.

PUBLICIDAD

La influencer explicó que el niño no había recibido agua bendita antes y que ni ella ni Julián Zucchi le habían explicado el significado de ese gesto religioso. Por eso, su respuesta la sorprendió y la llevó a emocionarse mientras relataba la experiencia ante sus seguidores.

“Nunca le habían hecho agua bendita. Y cuando se acerca y le echan agua bendita a Tomás, empezó a llorar de la emoción. Y yo nunca, nunca, creo que ni su papá ni yo nunca le habíamos explicado el significado del agua bendita ni nada”, sostuvo.

Eslava consideró que se trató de un instante especial entre su hijo y la fe. “Hubo algo especial ahí, lindo, mágico, maravilloso, de Dios, que Tomás empezó a llorar emocionado, así como yo estoy haciéndolo ahora, y fue y le pidió al padre que le eche más agua bendita”, relató entre lágrimas.

La reacción de Tomás llevó a la actriz a hacerle una pregunta directa. “Entonces, yo lo miro y le digo: ‘Hijo, ¿tú quieres que te bautice?’. ‘Sí, mamá’”, contó Yiddá Eslava sobre la respuesta que recibió del menor.

PUBLICIDAD

Para la creadora de contenido, la decisión de su hijo tiene un valor especial porque fue tomada de manera voluntaria. “Y él decidió que quiere, quiere que lo bauticemos. Bueno, quiere que lo bauticen. Ha decidido”, añadió.

Yiddá Eslava contó entre lágrimas el emotivo momento que vivió con su hijo mayor durante una misa.

Yiddá Eslava recordó su acercamiento a Dios

La actriz interpretó lo ocurrido como un llamado espiritual para Tomás. También relacionó la escena con el proceso personal que vive desde diciembre del año pasado, cuando, según afirmó, retomó su diálogo con Dios y se acercó nuevamente a la fe.

“Fue un llamado. Hoy mi hijo tuvo un llamado de Dios y para mí eso es increíblemente emocionante, porque yo recuperé ese llamado en diciembre. Para mí diciembre del año pasado fue muy importante. Volví a hablar con Dios, volví a acercarme y realmente mi vida cambió para bonito, para bien”, expresó.

Yiddá Eslava explicó que, desde entonces, busca valorar los aspectos cotidianos de su vida y mantener una actitud de agradecimiento. La actriz mencionó a sus hijos, su hogar y su salud como parte de aquello que procura reconocer cada día.

PUBLICIDAD

“Y yo desde ello todos los días me levanto y agradezco a Dios porque tengo vida, porque puedo ver, porque tengo un techo, tengo una cama, mis hijos están bien. A veces las cosas no salen como uno quiere, pero siempre, siempre me da la mano y cuando creo que ya no voy a soportar más... siempre regresa y me da la mano”, manifestó.

Finalmente, la influencer se disculpó con sus seguidores por quebrarse durante el relato. Sin embargo, explicó que la emoción surgía por haber acompañado a su hijo en un momento que ella considera significativo.

“Así que bueno, disculpen las lágrimas, pero es muy hermoso ver no solo que hay un llamado, sino que hay un llamado hacia tu hijito. Que eso es... si uno dice: ‘Ay, quiero que Dios me haga un llamado’, y tú dices: ‘Guau, me ha hecho un llamado a mí’, es hermoso, pero que sea tu hijo es aún más increíble”, concluyó Yiddá Eslava.

PUBLICIDAD

Yiddá Eslava afirmó que se sintió en paz después de comulgar durante la misa.