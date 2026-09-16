Perú

Yiddá Eslava se quiebra al recordar reacción de su hijo mayor en una iglesia: “Fue un llamado de Dios”

La actriz se quebró al contar el momento que vivió con su pequeño durante una misa. El menor recibió agua bendita por primera vez y le pidió a su madre ser bautizado.

Yiddá Eslava llora al contar que su hijo Tomás pidió ser bautizado tras recibir agua bendita. IG
Yiddá Eslava llora al contar que su hijo Tomás pidió ser bautizado tras recibir agua bendita. IG
Guardar

Yiddá Eslava se emocionó hasta las lágrimas al recordar la experiencia que vivió con su hijo mayor, Tomás, durante una misa organizada por el nuevo colegio del menor. La actriz contó que el niño recibió agua bendita por primera vez, lloró al vivir ese momento y luego expresó su deseo de ser bautizado.

La creadora de contenido explicó que ella y Julián Zucchi decidieron no bautizar a sus hijos, Tomás y Amaro, para que ambos pudieran decidir por sí mismos si querían recibir ese sacramento cuando estuvieran preparados. Sin embargo, la visita a la iglesia por el aniversario escolar de Tomás llevó a la familia a vivir una escena que la conmovió profundamente.

PUBLICIDAD

Eslava reveló que atravesaba un día difícil antes de acudir a la ceremonia religiosa, aunque aseguró que encontró tranquilidad después de comulgar. Para la actriz, lo que ocurrió posteriormente con su hijo fue una experiencia especial que fortaleció su vínculo con la fe.

No, no bautizamos a nuestros hijos, ni a Tomás ni a Amaro, porque creemos que tenían que ser ellos que decidan, eh, si querían ser bautizados. Y hoy en el colegio, Tomás está en un nuevo colegio, era el aniversario y fuimos a la iglesia. Y yo... es raro, porque yo sentí que iba a haber como algo importante, ¿no?”, contó Yiddá Eslava en un video compartido en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

La actriz explicó que comenzó la jornada con una carga emocional. “Yo venía media mal, ¿oíste? Debo decirlo, tenía un día difícil. ¡Ay! Está siendo un día difícil por varias cosas, equis”, manifestó antes de describir cómo cambió su ánimo tras participar en la misa.

Según relató, hacía tiempo que no comulgaba y esa decisión le permitió recuperar una sensación de calma. “Entonces, después, um, cuando termina la misa, eh, comulgué, que hace mucho no lo hacía y me sentí en paz, tranquila”, expresó.

Yiddá Eslava se quebró al contar el momento que vivió con su hijo Tomás durante una misa. El menor recibió agua bendita por primera vez y le pidió a su madre ser bautizado.

El momento de Tomás con el agua bendita

Tras el final de la misa, el sacerdote comenzó a echar agua bendita a los niños que asistieron a la iglesia. Yiddá Eslava decidió acercar a Tomás, sin imaginar la reacción que tendría su hijo mayor frente a ese momento.

La influencer explicó que el niño no había recibido agua bendita antes y que ni ella ni Julián Zucchi le habían explicado el significado de ese gesto religioso. Por eso, su respuesta la sorprendió y la llevó a emocionarse mientras relataba la experiencia ante sus seguidores.

Nunca le habían hecho agua bendita. Y cuando se acerca y le echan agua bendita a Tomás, empezó a llorar de la emoción. Y yo nunca, nunca, creo que ni su papá ni yo nunca le habíamos explicado el significado del agua bendita ni nada”, sostuvo.

Eslava consideró que se trató de un instante especial entre su hijo y la fe. “Hubo algo especial ahí, lindo, mágico, maravilloso, de Dios, que Tomás empezó a llorar emocionado, así como yo estoy haciéndolo ahora, y fue y le pidió al padre que le eche más agua bendita”, relató entre lágrimas.

La reacción de Tomás llevó a la actriz a hacerle una pregunta directa. “Entonces, yo lo miro y le digo: ‘Hijo, ¿tú quieres que te bautice?’. ‘Sí, mamá’”, contó Yiddá Eslava sobre la respuesta que recibió del menor.

Para la creadora de contenido, la decisión de su hijo tiene un valor especial porque fue tomada de manera voluntaria. “Y él decidió que quiere, quiere que lo bauticemos. Bueno, quiere que lo bauticen. Ha decidido”, añadió.

Yiddá Eslava contó entre lágrimas el emotivo momento que vivió con su hijo mayor durante una misa.
Yiddá Eslava contó entre lágrimas el emotivo momento que vivió con su hijo mayor durante una misa.

Yiddá Eslava recordó su acercamiento a Dios

La actriz interpretó lo ocurrido como un llamado espiritual para Tomás. También relacionó la escena con el proceso personal que vive desde diciembre del año pasado, cuando, según afirmó, retomó su diálogo con Dios y se acercó nuevamente a la fe.

“Fue un llamado. Hoy mi hijo tuvo un llamado de Dios y para mí eso es increíblemente emocionante, porque yo recuperé ese llamado en diciembre. Para mí diciembre del año pasado fue muy importante. Volví a hablar con Dios, volví a acercarme y realmente mi vida cambió para bonito, para bien”, expresó.

Yiddá Eslava explicó que, desde entonces, busca valorar los aspectos cotidianos de su vida y mantener una actitud de agradecimiento. La actriz mencionó a sus hijos, su hogar y su salud como parte de aquello que procura reconocer cada día.

“Y yo desde ello todos los días me levanto y agradezco a Dios porque tengo vida, porque puedo ver, porque tengo un techo, tengo una cama, mis hijos están bien. A veces las cosas no salen como uno quiere, pero siempre, siempre me da la mano y cuando creo que ya no voy a soportar más... siempre regresa y me da la mano”, manifestó.

Finalmente, la influencer se disculpó con sus seguidores por quebrarse durante el relato. Sin embargo, explicó que la emoción surgía por haber acompañado a su hijo en un momento que ella considera significativo.

“Así que bueno, disculpen las lágrimas, pero es muy hermoso ver no solo que hay un llamado, sino que hay un llamado hacia tu hijito. Que eso es... si uno dice: ‘Ay, quiero que Dios me haga un llamado’, y tú dices: ‘Guau, me ha hecho un llamado a mí’, es hermoso, pero que sea tu hijo es aún más increíble”, concluyó Yiddá Eslava.

Yiddá Eslava afirmó que se sintió en paz después de comulgar durante la misa.
Yiddá Eslava afirmó que se sintió en paz después de comulgar durante la misa.

Temas Relacionados

Yiddá EslavaJulián Zucchiperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estos son los 9 proyectos que priorizará el MTC por falta de presupuesto

El titular del sector explicó que la cartera enfrenta una brecha de S/ 83.300 millones hasta 2037 y detalló qué alternativas de financiamiento se evalúan para continuar con las inversiones

Estos son los 9 proyectos que priorizará el MTC por falta de presupuesto

Flavia, hija de Erick Elera, se roba las miradas en 'Mande quien mande' al mostrar su talento artístico y recibe consejos de su padre

La hija mayor del actor de 'Al Fondo Hay Sitio' improvisó una coreografía en pleno programa, enseñó pasos de k-pop a los conductores y dejó claro su interés por el mundo artístico

Flavia, hija de Erick Elera, se roba las miradas en 'Mande quien mande' al mostrar su talento artístico y recibe consejos de su padre

Magaly Medina advierte posible crisis entre Hugo García e Isabella Ladera tras el ‘sé feliz’ que publicó justo en la boda de Mafer Neyra

“Tu mujer acaba de dar a luz”: La conductora consideró que las publicaciones del exchico reality podrían haber sido desconsideradas con Isabela, quien se encuentra en etapa de posparto tras convertirse en madre recientemente

Magaly Medina advierte posible crisis entre Hugo García e Isabella Ladera tras el ‘sé feliz’ que publicó justo en la boda de Mafer Neyra

Jefferson Farfán condenó las amenazas que ha recibido Magaly Medina, pero descartó haberlas ordenado: “Que se rectifique”

El exfutbolista respondió al abogado de Magaly Medina, quien confirmó que fue denunciado por las amenazas contra la conductora de ‘Magaly TV La Firme’

Jefferson Farfán condenó las amenazas que ha recibido Magaly Medina, pero descartó haberlas ordenado: “Que se rectifique”

Magaly Medina descubre de dónde salió el número que la amenazó gracias a un seguidor: “Vive en Trujillo”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ señaló que la amenaza que recibió y el mensaje enviado al salsero Engerberth Tapia presentan similitudes en su lenguaje, una modalidad que, según indicó, también ha sido utilizada en amenazas contra otros artistas

Magaly Medina descubre de dónde salió el número que la amenazó gracias a un seguidor: “Vive en Trujillo”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Once organizaciones políticas confirman su participación en debate por la alcaldía de San Juan de Lurigancho

Once organizaciones políticas confirman su participación en debate por la alcaldía de San Juan de Lurigancho

Carlos Bruce ve “inconstitucional” que Rafael López Aliaga participe en debate electoral de Lima

Ministro Ernesto Álvarez afirma que violaciones a niñas indígenas “tienen origen cultural”

“No soy político”: Ministro Álvarez se disculpa por decir que el Código Penal fue hecho para defender delincuentes

Asaltan local de Fuerza Popular en Ventanilla y roban S/10 mil: dos sospechosos fueron detenidos

ENTRETENIMIENTO

Flavia, hija de Erick Elera, se roba las miradas en 'Mande quien mande' al mostrar su talento artístico y recibe consejos de su padre

Flavia, hija de Erick Elera, se roba las miradas en 'Mande quien mande' al mostrar su talento artístico y recibe consejos de su padre

Jefferson Farfán condenó las amenazas que ha recibido Magaly Medina, pero descartó haberlas ordenado: “Que se rectifique”

Magaly Medina descubre de dónde salió el número que la amenazó gracias a un seguidor: “Vive en Trujillo”

Curwen respaldó una posible demanda de Jefferson Farfán contra Magaly Medina por acusarlo de amenazas

Sergio Baigorria defiende a Alejandra Baigorria tras críticas por su viaje a Japón: "Mi hermana está cambiando vidas"

DEPORTES

Así fue el primer entrenamiento de Cienciano en Uruguay previo al duelo ante Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026

Así fue el primer entrenamiento de Cienciano en Uruguay previo al duelo ante Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026

Bassco Soyer sigue en lo suyo: gol y asistencia con Gil Vicente en su incursión en la Liga Next Gen 2026/27

Cenaida Uribe niega apoyo de la FPV a Alianza Lima para el Mundial de Clubes y responde a Gino Vegas: “Que se preocupe de su selección”

La Liga 2 concluye su Fase Regional para dar paso a la Fase Final: conoce los Grupos de Campeonato y los clubes que aspiran por ascender

Esmeralda Sánchez y su último año en Alianza Lima con el reto del Mundial de Clubes: “Siento una responsabilidad grande”