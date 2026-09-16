Perú

Trabajador del INPE fue intervenido cuando intentaba ingresar a penal de Arequipa con S/20 mil y más de 50 chips

La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan el caso, calificado como flagrancia por las autoridades penitenciarias

Imagen dividida que muestra a un hombre con uniforme con la bandera de Perú manipulando paquetes y a una mano sosteniendo un envoltorio
El agente penitenciario Nelson Carrillo Sullayme fue intervenido con 20.000 soles y más de 50 chips telefónicos que intentaba ingresar al penal de varones de Arequipa. (X/@INPE)
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Un agente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fue detenido cuando pretendía ingresar 20.000 soles en efectivo y más de 50 chips telefónicos al penal de varones de Arequipa, según informó la agencia Andina. El trabajador, identificado como Nelson Carrillo Sullayme, transportaba los objetos ocultos en su mochila al momento de someterse al control de acceso al recinto.

El hallazgo se produjo durante una revisión focalizada realizada por el personal de seguridad del penal. En el marco de esa inspección se detectaron tres paquetes sellados con billetes de 200 soles, junto con una hoja doblada y precintada que contenía pequeños objetos metálicos.

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Una mano sostiene ante la luz una hoja cuadriculada sellada con cinta transparente que contiene pequeños objetos oscuros y rectangulares
Un agente sostiene una hoja precintada con chips telefónicos incautados a un trabajador del INPE en el penal de Arequipa. (X/@INPE)

Dinero en efectivo y chips telefónicos

Al ser consultado sobre el contenido de su mochila, Carrillo reconoció que los paquetes reunían 20.000 soles y que los elementos metálicos correspondían a más de 50 chips. El personal penitenciario procedió de inmediato a inmovilizar la mercadería y trasladó el caso a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

El ingreso de dinero en efectivo y chips telefónicos a los penales suele vincularse con actividades irregulares de los internos, entre ellas la operación de líneas de comunicación no autorizadas. La intervención se enmarca en los protocolos de control que aplica la entidad penitenciaria en sus establecimientos a escala nacional.

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Tres fajos de billetes envueltos en plástico y varias bolsas pequeñas yacen sobre una mesa metálica junto a una mano
Tres paquetes de billetes incautados al agente penitenciario Nelson Carrillo reposan sobre una mesa de control en el penal de Arequipa. (X/@INPE)

Inteligencia alertó sobre el agente

El operativo que permitió el hallazgo respondió a una revisión focalizada, activada tras recibir información de inteligencia sobre una presunta acción irregular por parte del agente penitenciario. Esa alerta previa orientó el control practicado sobre Carrillo en el punto de ingreso al penal de varones de Arequipa.

Al tratarse de un hecho cometido en flagrancia, el INPE aplicará las medidas previstas por la normativa vigente, entre ellas la suspensión inmediata del trabajador, sin perjuicio de las responsabilidades penales que determine la autoridad competente. La entidad indicó que iniciará las investigaciones administrativas correspondientes en paralelo al proceso judicial.

Un hombre con chaqueta azul permanece de pie junto a policías con rostros difuminados que sostienen paquetes incautados
Un agente del INPE permanece junto a oficiales de la Policía Nacional del Perú tras ser detenido por intentar ingresar dinero en efectivo y chips telefónicos al penal de Arequipa. (X/@INPE)

INPE reforzará sus controles

La institución señaló que continuará fortaleciendo las acciones de inteligencia, contrainteligencia y control en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional. La medida busca prevenir el ingreso de objetos prohibidos por parte de su propio personal, tal como ocurrió en este caso.

El caso se suma a los esfuerzos de la entidad por identificar y sancionar irregularidades cometidas dentro de los penales del país. Las investigaciones policiales y fiscales en curso determinarán el destino final del dinero y los chips incautados, así como las eventuales responsabilidades penales de Carrillo.

Un hombre con el rostro pixelado y uniforme con un parche de la bandera de Perú señala tres paquetes envueltos
El agente penitenciario Nelson Carrillo muestra los paquetes con dinero y chips incautados durante su detención en el penal de varones de Arequipa. (X/@INPE)

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