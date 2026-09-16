Perú

Turismo en Lima y Callao: estos son los únicos paraderos autorizados para abordar servicios de transporte

La ATU identificó 21 puntos en zonas turísticas para que visitantes nacionales y extranjeros ubiquen vehículos y conductores habilitados

Patrimonio Mundial - Unesco - Lima - Arequipa - Cusco - Perú - historias - 27 marzo
Punto central del centro histórico, la Plaza Mayor conecta con edificios históricos como el Palacio de Gobierno y la Catedral, evocando el esplendor colonial (Andina)
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Los visitantes que recorren Lima y Callao ya tienen 21 puntos identificados para abordar transporte turístico autorizado. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los paraderos se ubican cerca de atractivos de la capital y la provincia constitucional, con señalización horizontal, vertical, postes y placas.

El objetivo es que turistas nacionales y extranjeros reconozcan los lugares habilitados antes de contratar un traslado. La medida también permite diferenciar las unidades formales de los servicios que no cuentan con autorización para realizar recorridos turísticos dentro de Lima Metropolitana y el Callao durante sus visitas por la ciudad.

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Cercado de Lima, Miraflores y Callao concentran la mayor cantidad de paraderos

El Cercado de Lima y Miraflores concentran cinco paraderos cada uno. En el Centro Histórico, los puntos se encuentran en la Alameda Chabuca Granda, Plaza San Martín, Parque de la Exposición, Parque de la Muralla y Parque de la Reserva.

En Miraflores, figuran el bulevar San Ramón, la Huaca Pucllana, el Bulevar de Artesanías, el Parque Intihuatana y el Parque Alfredo Salazar.

La red incluye además el Museo de Oro del Perú, en Santiago de Surco; la Alameda y el Museo y Convento de los Descalzos, en el Rímac; dos puntos en Barranco y uno en La Victoria también disponibles.

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En el Callao, los paraderos autorizados están en la Zona Monumental, la ruta Caminos del Papa León XIV, junto a la parroquia Santa Rosa, la Fortaleza del Real Felipe, el mirador de La Perla y el malecón de La Punta.

En Barranco, los usuarios pueden abordar en el Parque Municipal y en el malecón Pazos-Plaza Castilla. La ATU precisó que estos puntos conforman la relación oficial para el servicio. Los viajeros pueden identificar la infraestructura instalada antes de subir a una unidad y consultar la ubicación cuando planifiquen sus recorridos por museos, parques, centros históricos o espacios costeros del entorno.

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Cómo verificar si un vehículo turístico está autorizado por la ATU

Antes de contratar un servicio turístico en Lima y Callao, la ATU recomienda verificar que el vehículo y el conductor cuenten con habilitación. Las unidades autorizadas exhiben la inscripción “Servicio turístico” en las partes frontal, lateral y posterior, además de una placa con cintillo morado.

Deben tener cinturones de seguridad, extintor, botiquín, velocímetro y pisos antideslizantes. La consulta de credenciales del conductor y de la placa del vehículo está disponible en los portales públicos de la entidad. Actualmente, hay 230 empresas autorizadas, 382 vehículos y 277 conductores habilitados para brindar este servicio en Lima y Callao, según informó la ATU.

Cinco lugares para visitar en Lima

  • Plaza Mayor de Lima: está cerca de la Alameda Chabuca Granda y reúne el Palacio de Gobierno, la Catedral y otros edificios del Centro Histórico.
  • Plaza San Martín: uno de los espacios centrales del Cercado de Lima, rodeado por inmuebles de inicios del siglo XX y conectado con el jirón de la Unión.
  • Parque de la Reserva: ubicado junto al paradero del mismo nombre, concentra el Circuito Mágico del Agua y áreas para caminar dentro del Centro de Lima.
  • Huaca Pucllana: complejo arqueológico en Miraflores que conserva una pirámide de adobe de la cultura Lima, a pocos metros del paradero autorizado.
  • Parque Alfredo Salazar: área situada frente al océano en Miraflores, cerca de Larcomar y de uno de los puntos habilitados para transporte de visitantes.

Cinco lugares para visitar en Callao

  • Fortaleza del Real Felipe: recinto militar construido en el siglo XVIII para la defensa del puerto, donde funciona el Museo del Ejército del Perú.
  • Callao Monumental: circuito de calles, galerías y murales próximo a la Plaza Grau, dentro de la Zona Monumental del primer puerto.
  • Plaza Matriz del Callao: espacio histórico cercano al puerto, con una iglesia y construcciones que forman parte del entorno patrimonial chalaco.
  • Mirador de La Perla: punto ubicado frente al litoral que permite observar la costa del Callao y se encuentra entre los paraderos autorizados.
  • Malecón de La Punta: recorrido costero junto al mar, con acceso a restaurantes, plazas y sectores residenciales del distrito.

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