Paulo Carvallo, capitán de Paraguay en Copa Davis, admite favoritismo de Perú, pero advierte: “El ranking pasa a segundo plano”

El entrenador y capitán del equipo paraguayo de tenis, Paulo Carvallo, atendió a los medios de comunicación a escasos días del inicio de la serie ante Perú por Copa Davis. Crédito: X Willax Deportes.

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Paulo Carvallo reconoció que Perú parte como favorito en la serie de Copa Davis ante Paraguay, aunque sostuvo que la diferencia de posiciones en el ranking mundial no garantiza el resultado en una competencia por equipos. El capitán ‘guaraní’ anticipó una eliminatoria disputada en Lima, donde su selección contará con Daniel Vallejo como primera raqueta y definirá recién este jueves 17 el resto de su alineación.

El equipo local llegará con jugadores como Ignacio Buse, Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas, quienes integran el Top 200 del escalafón individual, una condición que llevó al capitán peruano, Luis Horna, a describir a esta camada como la mejor generación de la historia del país.

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Carvallo valoró el nivel de los anfitriones y también destacó el trabajo de Horna al frente de Perú. “Sabemos que Perú es favorito, tienen grandes jugadores y un gran capitán como Lucho, pero creo que vamos a tener nuestras chances”, afirmó el técnico paraguayo.

El conductor del conjunto visitante consideró que los partidos de Copa Davis presentan una dinámica diferente a la de los torneos semanales del circuito. “En Copa Davis a veces el ranking pasa a segundo plano. Vamos a dar pelea”, aseguró Carvallo, quien espera que sus tenistas respondan ante un escenario con presencia masiva de público peruano.

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Paulo Carvallo, capitán de Paraguay, asegura que en las series de Copa Davis el ranking pasa a segundo plano. Crédito: Captura YouTube Tenis al Máximo.

La serie se definirá al mejor de cinco puntos. Por eso, cada decisión de los capitanes será determinante durante una jornada que incluirá encuentros individuales y el partido de dobles, habitual punto de quiebre en las eliminatorias con fuerzas parejas.

¿Cuándo se juega la serie entre Perú y Paraguay por Copa Davis?

La serie entre Perú y Paraguay se disputará entre el viernes 18 y el sábado 19 de septiembre en Lima. La primera jornada comenzará a las 16:00 y tendrá dos partidos de individuales, mientras que el programa del sábado iniciará a las 14:00.

La segunda fecha contempla el duelo de dobles y los dos encuentros individuales restantes, en caso de que la serie llegue a esa instancia. El país que obtenga tres victorias se quedará con la eliminatoria.

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El sorteo que establecerá el orden de los partidos y confirmará a los jugadores que participarán en individuales y dobles se realizará este jueves 17. Carvallo adelantó que el único puesto definido de Paraguay es el de Vallejo como primera raqueta.

Perú se enfrentará a Paraguay en el Grupo I Mundial de la Copa Davis 2026.

“Hoy te puedo decir que el singles 1 es Dani Vallejo”, señaló el capitán. El tenista paraguayo se consolidó durante la temporada y es #58 del mundo en singles, por lo que aparece como la principal amenaza para el cuadro peruano.

Vallejo también figura en el ranking de dobles, donde ocupa el puesto 499. Su presencia permite a Paraguay evaluar distintas combinaciones para el partido por parejas, un aspecto que Carvallo identificó como relevante para las aspiraciones de su equipo.

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“Cuando los ties son tan justos, el dobles es definitorio. Tengo en mente un posible dobles, pero todavía no decidido”, explicó el entrenador.

El plantel visitante tendrá además una modificación respecto de convocatorias anteriores. Santino Núñez, ubicado en el puesto 2272 del ranking individual, no integrará la delegación que viajará a Lima. Carvallo indicó que esa decisión forma parte de una planificación que busca alternar a jugadores jóvenes.

Daniel Vallejo será la principal carta de Paraguay en la serie ante Perú por Copa Davis. Crédito: APT

“Nosotros venimos trabajando con los chicos más jóvenes y queremos ir alternando a los chicos. En esta oportunidad convocamos a Álvaro Frutos, y Santino Núñez va a estar en los Juegos ODESUR la próxima semana”, detalló.

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¿Dónde se podrá ver la Copa Davis?

La transmisión televisiva de la serie todavía no fue confirmada de forma oficial por la organización. TV Perú cubrió la competencia durante 2025 y aparece como una de las alternativas para emitir la eliminatoria, aunque aún no hubo precisiones sobre la señal abierta.

La cobertura por cable y streaming estará disponible a través de DSports y la plataforma DGO, que cuentan con los derechos de transmisión. Infobae Perú seguirá los detalles de la serie entre Perú y Paraguay desde su página web, con la información previa, el desarrollo de los partidos y las reacciones posteriores.