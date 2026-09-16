Perú

Clarivett Yllescas y la presión del tetracampeonato en Alianza Lima: “Sabemos el esfuerzo que hacemos como para que nos exijan”

La figura del cuadro ‘blanquiazul’ habló sobre las expectativas para la nueva temporada y pidió paciencia a los hinchas, al recordar que el plantel todavía se encuentra en proceso de formación

Esto dijo en conferencia de prensa del equipo previo a su participación en un cuadrangular en Brasil - Crédito: Alianza Lima TV.
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Clarivett Yllescas habló sobre la presión que existe alrededor de Alianza Lima de cara a una temporada en la que el equipo tendrá grandes desafíos: competir nuevamente en el Mundial de Clubes y buscar el tetracampeonato de la Liga Peruana de Vóley. La referente del conjunto ‘blanquiazul’ aseguró que el club no las presiona directamente, pero reconoció que las propias jugadoras sienten la responsabilidad por la inversión realizada.

“Siempre está la presión de todos lados. Nunca el club nos ha presionado, pero indirectamente creo que nosotros nos ponemos la presión para toda la inversión que ellos están haciendo, nosotros darles esos frutos y devolverles con el campeonato al final”, explicó la experimentada central en conferencia de prensa.

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Sin embargo, Yllescas dejó claro que no permite que las opiniones de los hinchas condicionen su rendimiento. La voleibolista señaló que conoce el trabajo que realiza junto a sus compañeras y pidió paciencia ante las expectativas que ya existen alrededor del equipo ‘íntimo’.

“Yo personalmente no dejo que la gente en el público me presione porque yo sé para qué trabajo y cómo trabajamos en el equipo. Entonces, la gente que está cerca de nosotros sabe el esfuerzo que hacemos como para que la hinchada, que con todo el amor del mundo se los digo, venga a presionarnos o a exigirnos un campeonato”, manifestó.

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Clarivett Yllescas se alista para una temporada especialmente exigente con Alianza Lima.
Clarivett Yllescas se alista para una temporada especialmente exigente con Alianza Lima. Crédito: Prensa AL

Alianza Lima llega a esta temporada después de conquistar nuevamente el título nacional, por lo que la posibilidad de conseguir un cuarto campeonato consecutivo ya forma parte de las expectativas de sus seguidores. Yllescas, sin embargo, recordó que el tricampeonato tampoco fue una meta que el equipo diera por sentada desde el inicio. Por ello, pidió mantener la calma y afrontar el nuevo torneo de manera progresiva.

“Nos dicen ‘ay, el tetra, chicas’. Pero tranquilos. O sea, no pensábamos ni siquiera en el tri y se dio porque veníamos paso a paso, así que ahora el tetra también va a ser igual. Así que paciencia, nada más, paciencia y buen humor”, señaló.

Alianza Lima todavía no tiene el equipo completo

Clarivett Yllescas también puso énfasis en que Alianza Lima todavía se encuentra en una etapa de preparación. El plantel no está completamente conformado y tendrá próximamente la Noche Blanquiazul, además de un viaje a Brasil que servirá para continuar con la puesta a punto.

“Con respecto al tetracampeonato, ni siquiera hemos jugado la Noche Blanquiazul, no tenemos el equipo completo, así que yo siempre digo que voy paso a paso, partido a partido, el torneo es largo. Para nosotros este va a ser un año bastante movido que nos va a servir también deportivamente”, comentó.

La llegada de nuevas jugadoras y la adaptación al sistema de trabajo del entrenador Alejandro Schneider serán parte del proceso que afrontará Alianza Lima antes de iniciar sus principales competencias. En ese sentido, Clarivett considera que el equipo todavía debe construir su funcionamiento y aprovechar cada partido para encontrar su mejor versión.

Clarivett Yllescas celebrando el tricampeonato con Aliana Lima.
Clarivett Yllescas celebrando el tricampeonato con Aliana Lima. Crédito: FPV

El tetracampeonato es un sueño

Pese a que evita colocar el título como una obligación, Clarivett Yllescas reconoció que conquistar el tetracampeonato sí representa un sueño para el plantel. No obstante, remarcó que todavía es demasiado pronto para anticipar resultados.

Es un sueño el tetracampeonato, pero no quiero adelantarme. Yo nunca me adelanto porque los partidos se juegan en la cancha. De nada me sirve ahorita decirte sí quiero. De hecho, sí quiero, pero no. Vamos a ver cómo va desarrollándose el equipo ahora que vamos a Brasil, que vamos a tener a las chicas que se van a incorporar también y con eso vamos a ir construyendo”, afirmó.

Así, Alianza Lima afrontará una temporada con altas expectativas, pero con un plantel que todavía continúa en proceso de formación. Para Yllescas, la clave será mantener el trabajo realizado durante los entrenamientos y avanzar sin apresurarse en la búsqueda de los objetivos trazados.

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