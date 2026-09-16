Cecilia Bracamonte anuncia despedida de los grandes escenarios con concierto en el Gran Teatro Nacional

Cecilia Bracamonte inicia su despedida de los grandes escenarios con “Gracias por Tanto” en el Gran Teatro Nacional. Fotos: Giuseppe Falla

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Cecilia Bracamonte iniciará su despedida de los grandes escenarios con ‘Gracias por Tanto’, concierto que ofrecerá el domingo 8 de noviembre en el Gran Teatro Nacional. El espectáculo reunirá canciones de distintas etapas de su carrera, nuevos arreglos, imágenes, testimonios e invitados especiales.

La cantante peruana comenzará a cerrar una etapa de producciones de mayor escala después de 64 años de trayectoria, aunque aclaró que no se alejará de la música. Bracamonte continuará cantando y participando en proyectos y presentaciones especiales.

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La artista explicó que decidió iniciar este proceso en un momento en el que se siente en plenitud para disfrutar del escenario y compartir con su público un recorrido por su historia musical.

“Quiero comenzar esta despedida ahora que estoy bien, que mi voz está intacta y que todavía disfruto plenamente de un escenario. No estoy dejando de cantar. Simplemente siento que llegó el momento de cerrar poco a poco esta etapa de este tipo de producciones y hacerlo como quiero: cantando y agradeciendo”, señaló Bracamonte.

La cantante peruana celebrará 64 años de trayectoria artística en el Gran Teatro Nacional. Fotos: Giuseppe Falla

Un repertorio que recorrerá su trayectoria artística

‘Gracias por Tanto’ se prepara desde hace aproximadamente un año. Para este encuentro, Cecilia Bracamonte seleccionó personalmente canciones ligadas a diferentes momentos de su vida y de su carrera, que serán interpretadas con nuevos arreglos y una propuesta musical renovada.

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El repertorio no se limitará a la música criolla. El concierto también incluirá otras vertientes musicales que han acompañado el recorrido de una intérprete vinculada durante más de seis décadas a la música peruana y latinoamericana.

“Hay canciones que me llevan inmediatamente a determinados momentos de mi vida. Elegir este repertorio ha sido volver a mirar el camino recorrido, recordar personas y momentos que fueron importantes para mí. Quiero que el público encuentre canciones que conoce y quiere, pero también algunas sorpresas”, adelantó.

La propuesta escénica combinará música, imágenes, recuerdos y testimonios para repasar distintos capítulos de su historia artística. La producción contará, además, con invitados especiales cuyos nombres serán anunciados próximamente.

Cecilia Bracamonte agradece al público por sus 64 años de carrera

El nombre del espectáculo resume el mensaje que Cecilia Bracamonte busca transmitir en esta presentación. La cantante destacó el acompañamiento de quienes siguieron su carrera, asistieron a sus conciertos y compartieron su repertorio a lo largo de los años.

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“‘Gracias por Tanto’ es exactamente lo que quiero decir. Es agradecer a quienes me han acompañado, a quienes han ido a mis conciertos, han cantado conmigo y han hecho posible que esta historia dure tantos años. Una carrera así no se construye sola; el público es parte fundamental en ese camino”, afirmó Cecilia Bracamonte.

La presentación del 8 de noviembre marcará el inicio de una despedida de los grandes formatos, pero no el final de su vínculo con la música. La intérprete continuará desarrollando proyectos y participando en presentaciones especiales.

Cecilia Bracamonte presentará nuevos arreglos y una propuesta que combinará música, imágenes y testimonios. Fotos: Giuseppe Falla

¿Cuándo y dónde será el concierto de Cecilia Bracamonte?

Cecilia Bracamonte presentará ‘Gracias por Tanto’ el domingo 8 de noviembre de 2026 en el Gran Teatro Nacional. El concierto comenzará a las 19: 15pm. Las entradas ya están disponibles en Teleticket. El Meet & Greet aplica únicamente con la entrada correspondiente.

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El concierto de Cecilia Bracamonte será el domingo 8 de noviembre de 2026, a las 19:15pm.