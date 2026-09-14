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Alejandro Hohberg, baja sensible de Cienciano ante Montevideo City: detalles de la lesión que lo dejó fuera de la revancha

El futbolista terminó con molestias tras el duelo de ida y fue visto con una bota ortopédica. Ya se conoció su diagnóstico y cuánto tiempo estará alejado de las canchas

Alejandro Hohberg sufrió lesión en el partido de ida entre Cienciano y Montevideo City Torque, disputado en el Cusco.
Alejandro Hohberg sufrió lesión en el partido de ida entre Cienciano y Montevideo City Torque, disputado en el Cusco. Crédito: LFP
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Alejandro Hohberg será la principal baja de Cienciano para el partido de vuelta ante Montevideo City Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El atacante del ‘papá’ sufrió una lesión durante el primer duelo de la serie internacional y, tras conocerse los detalles de su estado físico, quedó descartado para la revancha que se disputará en Uruguay.

En un primer momento, la situación generó preocupación por la posibilidad de que se tratara de un problema de mayor gravedad. Sin embargo, posteriormente se pudo conocer el alcance de la lesión y el tiempo que Hohberg deberá permanecer alejado de las canchas.

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Todo comenzó en Cusco. Cienciano consiguió una importante ventaja al imponerse 2-0 en el encuentro de ida, disputado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. No obstante, el resultado positivo quedó acompañado por una noticia negativa para el ‘papá’: una de sus principales figuras terminó con molestias físicas y tuvo que abandonar el campo en los minutos finales.

Hohberg fue titular y permaneció en el terreno de juego hasta los 84 minutos, cuando fue reemplazado por Juan Romagnoli. En ese momento, el cambio ya generó algunas dudas sobre su estado físico, aunque las alarmas se encendieron después del compromiso.

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La imagen del atacante utilizando una bota ortopédica tras el partido causó preocupación entre los hinchas de Cienciano. El implemento hizo temer que la lesión fuera de consideración y puso en duda su presencia en la revancha frente al conjunto uruguayo.

Cienciano hizo valer su localía y la altura para conseguir una importante ventaja de 2-0 frente a Montevideo City Torque en el partido de ida. El conjunto uruguayo sufrió las condiciones y no pudo evitar la derrota.

¿Qué lesión sufrió Alejandro Hohberg?

Finalmente, se conocieron mayores detalles sobre la dolencia del atacante. Según informó el periodista Gustavo Adrianzén, Alejandro Hohberg sufrió un desgarro en el sóleo, en la zona de la pantorrilla, lesión que le demandaría un periodo de recuperación estimado entre seis y ocho semanas.

“Se pierde el partido contra Torque. Sin embargo, se descartó una posible rotura del tendón de Aquiles, algo que pudo tenerlo fuera por varios meses”, informó el periodista sobre la situación del futbolista.

Con este panorama, Alejandro Hohberg quedó descartado para el segundo duelo de la serie en Montevideo y Cienciano deberá afrontar uno de los compromisos más importantes de su temporada sin uno de sus principales jugadores ofensivos.

La confirmación también permitió despejar uno de los escenarios que más preocupación había generado tras la aparición del futbolista con una bota ortopédica. La ausencia será prolongada, pero no alcanzará la magnitud que habría supuesto una lesión en el tendón de Aquiles, por lo que el atacante podrá enfocarse ahora en cumplir con su recuperación y regresar a las canchas dentro del plazo previsto.

El diagnóstico de la lesión de Alejandro Hohberg.
El diagnóstico de la lesión de Alejandro Hohberg. Crédito: Captura X

Alejandro Hohberg, baja sensible para Cienciano

Con un periodo de recuperación estimado entre seis y ocho semanas, Alejandro Hohberg quedó descartado para el partido de vuelta frente a Montevideo City Torque. Cienciano tendrá que encontrar alternativas para cubrir su ausencia en un compromiso decisivo, en el que defenderá la ventaja de 2-0 obtenida en el primer duelo de la serie.

La baja del atacante también representa un problema para los objetivos del ‘papá’ en el Torneo Clausura 2026. El conjunto cusqueño no ha tenido el inicio esperado en esta segunda parte del campeonato y necesita recuperar terreno en la clasificación, por lo que perder a una de sus principales figuras supone un duro golpe para sus aspiraciones en el certamen local.

Mientras sus compañeros se preparan para afrontar la revancha en Uruguay, Hohberg deberá enfocarse en su recuperación. El objetivo será superar el desgarro en el sóleo y volver a estar disponible lo antes posible, aunque su regreso dependerá de la evolución de la lesión y de la respuesta al tratamiento.

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