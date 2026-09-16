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La Liga 2 concluye su Fase Regional para dar paso a la Fase Final: conoce los Grupos de Campeonato y los clubes que aspiran por ascender

La primera etapa de la división de honor del fútbol peruano terminó tras 18 jornadas disputadas. Han quedado en pie 12 clubes y solo cuatro de ellos avanzarán al circuito decisivo

Tres Grupos de Campeonato conforman la Fase Final de la Liga 2. - Crédito: Difusión
Tres Grupos de Campeonato conforman la Fase Final de la Liga 2. - Crédito: Difusión
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La Fase Regional de la Liga 2 ha concluido, tras 18 arduas jornadas regulares. Ahora se dará paso a la Fase Final, compuesta por tres Grupos de Campeonato, en cuyo espacio habrá cuatro equipos, dando un total de 12 participantes que aspirarán por los dos tickets a la próxima temporada de la Liga 1.

En la Primera Etapa de la Segunda División sobrevivieron los siguientes protagonistas: Unión Comercio, Carlos A. Mannucci, Deportivo Llacuabamba, Pirata FC, Universidad San Martín y ADA Jaén (Grupo A); Comerciantes FC, Bentín Tacna Heroica, Unión Minas, Sport Huancayo B, Alianza Universidad y Ayacucho FC (Grupo B).

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Para la Fase Final, de acuerdo a su ubicación en la clasificación previa, dos clubes de cada zona integran las series principales. De tal manera que el Grupo Campeonato A tendrá a Unión Comercio, Unión Minas, Pirata FC y Ayacucho FC; el Grupo Campeonato B estará conformado por Comerciantes FC, Deportivo Llacuabamba, Sport Huancayo B y ADA Jaén; y el Grupo Campeonato C será armado con Carlos A. Mannucci, Bentín Tacna Heroica, Universidad San Martín y Alianza Universidad.

Consignar que tres clubes iniciarán con dos puntos el siguiente recorrido de la Liga 2 como bonificación: Unión Comercio (líder del Grupo A), Comerciantes FC (líder del Grupo B) y Carlos A. Mannucci (el mejor segundo ubicado de ambos). De igual manera los mejores terceros (Llacuabamba, Unión Minas) y el peor segundo (Tacna Heroica) ganarán una unidad adicional.

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Estructura de la Fase Final

GRUPO A

1. Unión Comercio 2pts.

2. Unión Minas 1pto.

3. Pirata FC 0 pts.

4. Ayacucho FC 0 pts.

GRUPO B

1. Comerciantes FC 2 pts.

2. D. Llacuabamba 1 pto.

3. Sport Huancayo B 0 pts.

4. ADA Jaén 0 pts.

GRUPO C

1. Carlos A. Mannucci 2 pts.

2. EGB Tacna Heroica 1 pto.

3. U. San Martín 0 pts.

4. Alianza UDH 0 pts.

  • La fase constará de seis jornadas, con tres partidos como local y tres como visitante. Clasificarán a semifinales los líderes de ambos grupos y el segundo con mejor rendimiento general.

Fixture de fecha inaugural

GRUPO CAMPEONATO A

  • Sábado 26/09 - 11:00 HRS | Ayacucho FC vs. Unión Minas | Estadio Las Américas
  • Domingo 27/09 - 15:15 HRS | Unión Comercio vs. Pirata FC | Estadio Carlos Vidaurre García

GRUPO CAMPEONATO B

  • Viernes 25/09 - 15:00 HRS | ADA Jaén vs. Deportivo Llacuabamba | Estadio Víctor Montoya Segura
  • Viernes 25/09 - 15:15 HRS | Comerciantes FC vs. Sport Huancayo | Estadio Villa Emprendedora CFC

GRUPO CAMPEONATO C

  • Domingo 27/09 - 11:00 HRS | Alianza Universidad de Huánuco vs. Bentín Tacna Heroica | Estadio Heraclio Tapia León
  • Domingo 27/09 - 13:15 HRS | Carlos A. Mannucci vs. Club USMP | Estadio IPD Mansiche de Trujillo

Disputa por la permanencia

Universidad César Vallejo, Estudiantil CNI y FC San Marcos, ya retirado de la competencia, integrarían uno de los grupos previstos para la definición. En la otra zona quedarían Santos FC, Academia Cantolao y Deportivo Binacional, que iniciaría esta etapa con un punto menos como consecuencia de la sanción aplicada previamente.

El último de cada grupo perdería la categoría y disputaría la Liga 3 la próxima temporada. Pero la salida de FC San Marcos dejaría, en principio, un solo cupo de descenso disponible. Por ese motivo, las autoridades deberán resolver si modifican el formato planteado inicialmente o mantienen el sistema establecido.

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