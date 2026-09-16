Perú

¿Por qué se dice que es imposible hacer dieta en Perú?: la razón no es solo su gastronomía, sino también la costumbre

Especialistas en nutrición explican que el plato peruano suele invertir la proporción recomendada por la OMS, con un predominio de carbohidratos

Mesa de madera servida con lomo saltado, papa a la huancaína, causa, ceviche, tallarines, pan, vasos de chicha y cubiertos.
La costumbre del “bien taipá” instala en Perú porciones abundantes y asocia la saciedad con la pesadez más que con el valor nutricional de los alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En Perú, bajar de peso suele convertirse en una tarea difícil de sostener. La razón no se limita a la variedad y la riqueza de su gastronomía, reconocida entre las más diversas del mundo, sino que responde también a hábitos culturales arraigados en torno a la mesa, como las porciones abundantes, los horarios extendidos y la costumbre de comer hasta sentirse completamente lleno.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) recogidos en los reportes de 2024 sobre enfermedades y salud familiar, el 62% de los peruanos mayores de 15 años presenta exceso de peso, y cerca del 25% padece obesidad, con mayor incidencia en zonas urbanas. Especialistas en nutrición consultados por distintos medios coinciden en que el problema no reside únicamente en los platos típicos, sino en la manera en que estos se consumen día a día.

PUBLICIDAD

Un hombre con gorro y guantes de cocina corta trozos de carne de cerdo asada sobre una mesa con bandejas de camote frito y morcilla, con comensales al fondo
Un cocinero peruano prepara chicharrón y camote frito en un evento culinario, donde los comensales disfrutan de la gastronomía local para celebrar el Día de la Madre. (Municipalidad de Surquillo)

Desequilibrio en el plato peruano

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que un plato saludable contenga la mitad de verduras y frutas, un cuarto de carbohidratos y un cuarto de proteínas. Sin embargo, en la cocina peruana esta proporción se invierte de manera sistemática.

Dayana Barriga, jefa de la carrera de Nutrición de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es el ají de gallina: el plato combina arroz, papa y un guiso a base de galletas, todos carbohidratos, mientras que la proteína queda reducida al pollo deshilachado y las verduras se limitan a una aceituna o una hoja de lechuga.

El fenómeno se repite en otras preparaciones. Según el Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud, la dieta peruana está compuesta en un 63% de carbohidratos, frente al 54% que registra el promedio de América Latina. Barriga explica que el exceso trasciende las regiones: el arroz predomina en la costa, la papa en la sierra y la yuca y el plátano en la selva.

PUBLICIDAD

Imagen G5H2W7R5QJBDFONZX2YHK5LJTA

La costumbre del “bien taipá”

Existe además un componente cultural que los expertos identifican como determinante: la costumbre del “bien taipá”, una expresión popular que describe las porciones generosas, servidas en exceso, con el objetivo explícito de llenar el estómago. Karissa Becerra, cocinera y directora de la organización La Revolución, que trabaja en la modificación de hábitos alimenticios, señala que los peruanos suelen medir la saciedad por la sensación de pesadez y no por el aporte nutricional real de los alimentos.

“Nosotros pensamos que nos sentimos satisfechos cuando hemos comido una gran cantidad de carbohidratos y nos sentimos llenos y con sueño”, explicó Becerra en declaraciones recogidas por el portal Salud con Lupa. La ingesta elevada de almidón eleva los niveles de melatonina en el cerebro, lo que produce somnolencia después de las comidas, un efecto que en Perú suele interpretarse como señal de haber comido bien.
El mostrito, platillo que combina el pollo a la brasa y el chaufa, mezcla perfectamente ambos estilos de la gastronomía peruana.
El mostrito, platillo que combina el pollo a la brasa y el chaufa, mezcla perfectamente ambos estilos de la gastronomía peruana. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Horarios y rituales que refuerzan el patrón

A la composición de los platos se suma la estructura de los horarios de comida. En Perú, el almuerzo constituye la comida principal del día y suele extenderse entre el mediodía y las 03:00 p.m., con porciones considerablemente más grandes que las del desayuno o la cena. Este esquema, heredado en parte de tradiciones que se remontan al periodo incaico, cuando la alimentación se organizaba en torno a dos comidas fuertes al día, refuerza la costumbre de concentrar el mayor volumen de ingesta en un solo momento de la jornada.

Carlos del Pozo Arana, cocinero y profesor de gastronomía molecular y antropología de la gastronomía, sostiene que la exigencia social de ver el plato lleno de arroz y papa responde a un interés extendido: que el estómago quede realmente satisfecho, más allá del valor nutricional de lo que se consume. “No hemos hecho prácticamente ningún esfuerzo” para incorporar más verduras a la dieta cotidiana, señaló el especialista.
Durante cinco días, el público podrá recorrer una feria con productos de emprendedores nacionales, disfrutar de espectáculos artísticos, sorteos, bingos familiares y una amplia oferta gastronómica sin costo de ingreso.
Durante cinco días, el público podrá recorrer una feria con productos de emprendedores nacionales, disfrutar de espectáculos artísticos, sorteos, bingos familiares y una amplia oferta gastronómica sin costo de ingreso.

Falta de educación alimentaria

Barriga identifica dos causas centrales detrás de estos hábitos, una cultural y otra económica. La primera varía según la región: en la costa el pan resulta infaltable en el desayuno, mientras que en la sierra es común empezar el día con papa, choclo, queso o habas. La segunda responde a que las familias con menos recursos priorizan los alimentos más accesibles por precio o conveniencia, sin considerar su valor nutricional.

A esto se añade el consumo creciente de productos ultraprocesados y el auge de la industria del delivery, que según la especialista rara vez ofrece opciones saludables a precios accesibles. La combinación de estos factores, junto con el sedentarismo, agrava el panorama nutricional del país.

Una niña se la sierra peruana comiendo.
En el Día Mundial de la Alimentación, hacemos un repaso a la situación que vive el Perú, país con la mayor inseguridad alimentaria a nivel Sudamérica | Crédito: Infobae Perú.

Desafío pendiente

Especialistas consultados coinciden en que la solución no pasa por renunciar a la tradición gastronómica, sino por ajustar las proporciones y los hábitos de consumo. Entre las recomendaciones más repetidas figuran reducir el tamaño de las porciones, incorporar más vegetales en al menos dos de las tres comidas diarias y reservar los platos más calóricos para ocasiones puntuales.

Bettit Salvá, especialista en educación alimentaria consultada por RPP remarcó que la falta de cultura nutricional en hogares y colegios constituye uno de los principales obstáculos para modificar estos patrones. Tanto Salvá como Barriga y Masías coinciden en que la incorporación de la educación alimentaria en el currículo escolar representa una de las medidas pendientes para revertir la tendencia.

Temas Relacionados

DietaNutriciónGastronomíaComida peruanaObesidadperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estos son los 9 proyectos que priorizará el MTC por falta de presupuesto

El titular del sector explicó que la cartera enfrenta una brecha de S/ 83.300 millones hasta 2037 y detalló qué alternativas de financiamiento se evalúan para continuar con las inversiones

Estos son los 9 proyectos que priorizará el MTC por falta de presupuesto

Yiddá Eslava se quiebra al recordar reacción de su hijo mayor en una iglesia: “Fue un llamado de Dios”

La actriz se quebró al contar el momento que vivió con su pequeño durante una misa. El menor recibió agua bendita por primera vez y le pidió a su madre ser bautizado.

Yiddá Eslava se quiebra al recordar reacción de su hijo mayor en una iglesia: “Fue un llamado de Dios”

Flavia, hija de Erick Elera, se roba las miradas en 'Mande quien mande' al mostrar su talento artístico y recibe consejos de su padre

La hija mayor del actor de 'Al Fondo Hay Sitio' improvisó una coreografía en pleno programa, enseñó pasos de k-pop a los conductores y dejó claro su interés por el mundo artístico

Flavia, hija de Erick Elera, se roba las miradas en 'Mande quien mande' al mostrar su talento artístico y recibe consejos de su padre

Magaly Medina advierte posible crisis entre Hugo García e Isabella Ladera tras el ‘sé feliz’ que publicó justo en la boda de Mafer Neyra

“Tu mujer acaba de dar a luz”: La conductora consideró que las publicaciones del exchico reality podrían haber sido desconsideradas con Isabela, quien se encuentra en etapa de posparto tras convertirse en madre recientemente

Magaly Medina advierte posible crisis entre Hugo García e Isabella Ladera tras el ‘sé feliz’ que publicó justo en la boda de Mafer Neyra

Jefferson Farfán condenó las amenazas que ha recibido Magaly Medina, pero descartó haberlas ordenado: “Que se rectifique”

El exfutbolista respondió al abogado de Magaly Medina, quien confirmó que fue denunciado por las amenazas contra la conductora de ‘Magaly TV La Firme’

Jefferson Farfán condenó las amenazas que ha recibido Magaly Medina, pero descartó haberlas ordenado: “Que se rectifique”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Once organizaciones políticas confirman su participación en debate por la alcaldía de San Juan de Lurigancho

Once organizaciones políticas confirman su participación en debate por la alcaldía de San Juan de Lurigancho

Carlos Bruce ve “inconstitucional” que Rafael López Aliaga participe en debate electoral de Lima

Ministro Ernesto Álvarez afirma que violaciones a niñas indígenas “tienen origen cultural”

“No soy político”: Ministro Álvarez se disculpa por decir que el Código Penal fue hecho para defender delincuentes

Asaltan local de Fuerza Popular en Ventanilla y roban S/10 mil: dos sospechosos fueron detenidos

ENTRETENIMIENTO

Yiddá Eslava se quiebra al recordar reacción de su hijo mayor en una iglesia: “Fue un llamado de Dios”

Yiddá Eslava se quiebra al recordar reacción de su hijo mayor en una iglesia: “Fue un llamado de Dios”

Flavia, hija de Erick Elera, se roba las miradas en 'Mande quien mande' al mostrar su talento artístico y recibe consejos de su padre

Jefferson Farfán condenó las amenazas que ha recibido Magaly Medina, pero descartó haberlas ordenado: “Que se rectifique”

Magaly Medina descubre de dónde salió el número que la amenazó gracias a un seguidor: “Vive en Trujillo”

Curwen respaldó una posible demanda de Jefferson Farfán contra Magaly Medina por acusarlo de amenazas

DEPORTES

Así fue el primer entrenamiento de Cienciano en Uruguay previo al duelo ante Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026

Así fue el primer entrenamiento de Cienciano en Uruguay previo al duelo ante Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026

Bassco Soyer sigue en lo suyo: gol y asistencia con Gil Vicente en su incursión en la Liga Next Gen 2026/27

Cenaida Uribe niega apoyo de la FPV a Alianza Lima para el Mundial de Clubes y responde a Gino Vegas: “Que se preocupe de su selección”

La Liga 2 concluye su Fase Regional para dar paso a la Fase Final: conoce los Grupos de Campeonato y los clubes que aspiran por ascender

Esmeralda Sánchez y su último año en Alianza Lima con el reto del Mundial de Clubes: “Siento una responsabilidad grande”