Perú

Dron registró el secuestro de Jenss Lara y el asesinato de sus cuatro acompañantes: Fiscalía expuso video en audiencia judicial

El dispositivo aéreo registró el recorrido de la camioneta desde la discoteca Nosso hasta la avenida Húsares de Junín, donde sujetos armados interceptaron el vehículo y sucedieron los hechos

El Ministerio Público incorporó las imágenes a la investigación contra Jhonsson Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, y otros 12 investigados por el crimen ocurrido el 30 de agosto. X: Roger García
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Un dron siguió desde el aire los movimientos del empresario Jenss Lara Tantaquilla antes del secuestro ocurrido en Trujillo. El dispositivo registró el recorrido de la camioneta en la que viajaba junto con sus cuatro acompañantes y captó el momento en que el vehículo fue interceptado por sujetos que portaban armas y vestían como policías.

El registro audiovisual fue presentado por el Ministerio Público durante la audiencia de prisión preventiva contra Jhonsson Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, y otros investigados por el secuestro del empresario y el asesinato de sus acompañantes. La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de La Libertad incorporó el video como parte de los elementos de la investigación.

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Las imágenes fueron extraídas del celular de Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, de 22 años, quien fue detenido en Bolivia junto con el señalado cabecilla de Los Pulpos. El contenido permitió identificar distintas etapas del seguimiento realizado durante la madrugada del 30 de agosto.

La fiscal Andrea Lavado Pérez explicó ante el Poder Judicial que el uso del equipo aéreo formó parte de la logística empleada para ejecutar el delito. “Que esta gran inversión, en este caso concreto, inclusive, ha permitido el uso de un dron, un dron que ha podido captar en tiempo real la secuencia de este evento [...] y que ello ha quedado, y me adelanto un poco, corroborado porque está como un video en el celular de uno de los intervenidos que en este momento estamos sustentando la prisión”, señaló durante la audiencia.

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El dron siguió la ruta de la víctima

Un dron registró el recorrido de la camioneta de Jenss Lara desde la discoteca Nosso hasta el punto donde fue interceptada. Composición: Infobae
Un dron registró el recorrido de la camioneta de Jenss Lara desde la discoteca Nosso hasta el punto donde fue interceptada. Composición: Infobae

Según la información expuesta por la Fiscalía, el dispositivo registró la camioneta Ford de placa CZ1-019 desde su salida de la discoteca Nosso. En el vehículo se encontraban Jenss Lara, Andrea Monzón Lingán, Nadia Urtecho Rodríguez, Luis Rojas Ramos de Rosas y Christopher García Álvarez.

El seguimiento permitió registrar el desplazamiento del vehículo por la avenida Fátima y otros puntos de su recorrido. Las imágenes también muestran la presencia de una camioneta Toyota Hilux blanca vinculada con los sujetos que participaron en la interceptación.

El registro continuó hasta las 2.43 a. m., cuando la camioneta de Lara circulaba por las inmediaciones de la capilla Inmaculada Corazón de María, en la avenida Húsares de Junín. Poco después, el vehículo fue alcanzado por la unidad utilizada por los falsos policías.

El ataque quedó registrado desde el aire

Las imágenes incorporadas a la investigación muestran a tres sujetos que descendieron de la Toyota Hilux blanca. Los individuos portaban armas de fuego y apuntaron contra los ocupantes de la camioneta Ford.

La interceptación ocurrió en la esquina de la cuadra tres de la avenida Húsares de Junín con la calle Isabel de Bobadilla. En ese lugar fueron asesinados los cuatro acompañantes de Lara y el empresario fue llevado por la fuerza.

El material audiovisual permitió registrar el ataque y el secuestro desde una posición aérea. La investigación fiscal sostiene que el dron también permitió verificar los desplazamientos del empresario y advertir sobre la eventual presencia de efectivos policiales durante la operación.

La Fiscalía investiga a 13 integrantes de la organización por su presunta participación en el secuestro de Lara y el asesinato de sus cuatro acompañantes. Para ellos, la fiscal Andrea Lavado Pérez solicitó 36 meses de prisión preventiva.

Los Pulpos ya utilizaban drones para vigilancia

Las imágenes captaron a sujetos armados que descendieron de una Toyota Hilux blanca y atacaron a los ocupantes del vehículo. Captura de pantalla
Las imágenes captaron a sujetos armados que descendieron de una Toyota Hilux blanca y atacaron a los ocupantes del vehículo. Captura de pantalla

El caso del empresario también expuso otro uso de esta tecnología atribuido a Los Pulpos. En una investigación desarrollada en Trujillo, la Policía identificó a Carlos Yampier Córdova García, alias ‘Yampi’, como operador de un dron empleado para vigilar establecimientos y viviendas.

Según las diligencias, el dispositivo era utilizado para realizar marcajes aéreos y comprobar la presencia de patrullas antes de ataques con explosivos. El operador sobrevolaba bodegas, farmacias y viviendas para proporcionar información a los integrantes encargados de ejecutar las acciones.

Durante una intervención en El Porvenir, los agentes detuvieron a Córdova García y decomisaron el dron junto con material explosivo. La investigación también detectó comunicaciones entre el detenido y un recluso conocido como Quendo, recluido en el penal El Milagro.

Las pesquisas sobre el uso del dron también están relacionadas con un atentado que no llegó a ejecutarse. Agentes de la comisaría de Nicolás Alcázar intervinieron a dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta por el jirón Atahualpa con una bolsa que contenía 20 cartuchos de dinamita.

Entre los intervenidos estaba Antoni Rodríguez Curcuera, de 18 años. Según la investigación, el material explosivo debía ser utilizado frente a la vivienda de un empresario.

Las diligencias establecieron que los responsables esperaban una confirmación visual antes de activar los explosivos. El plan contemplaba utilizar la información obtenida desde el aire para verificar las condiciones de la zona y facilitar la salida de los atacantes.

Cinco meses de prisión preventiva para el operador

El Poder Judicial impuso cinco meses de prisión preventiva contra Carlos Yampier Córdova García tras su captura por agentes de la Depincri Este de El Porvenir.

En paralelo, el Ministerio Público dispuso la liberación de Juan Manuel Bocanegra Enríquez, de 23 años, antes de la instalación de la audiencia. Las pericias detectaron un mensaje de WhatsApp en el que se le solicitaba eliminar información de su equipo, pero los análisis iniciales no encontraron mensajes directos ni vínculos con los demás investigados.

La audiencia contra Jhonsson Cruz Torres y los demás investigados continúa dentro de la investigación fiscal por el secuestro de Jenss Lara y el asesinato de sus cuatro acompañantes.

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