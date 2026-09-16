Bassco Soyer sigue en lo suyo: gol y asistencia con Gil Vicente en su incursión en la Liga Next Gen 2026/27

Bassco Soyer se lució con una exhibición ante Portimonense, por la sexta fecha de la Liga Next Gen 2026/27. - Crédito: Gil Vicente

Guardar

Bassco Soyer está de regreso. Tal vez no el escenario que tenía planificado en el ejercicio 2026/27, pero en esta plataforma podrá recuperar sensaciones y ganar confianza con vistas al futuro. En el marco de la sexta fecha de la Liga Next Gen U23 (anteriormente conocida como Liga Revelacao), el peruano hizo de las suyas con el Gil Vicente.

Alineado como titular, Soyer ha demostrado que sus capacidades se mantienen intactas y que se sigue saliendo del panorama Sub-23 con tan solo 19 años. Como abanderado de los ‘gallos’, causó demasiados estragos frente a un Portimonense que jamás pudo detectarlo.

PUBLICIDAD

Bassco Soyer trajo a maltraer a Portimonense. - Crédito: Gil Vicente

A los 64’ minutos del compromiso, el expeditivo centrocampista peruano se hizo de un servicio cerca a la frontera del área y con mucha determinación sacó un ‘misil’ de su pierna diestra para batir al golero rival y así establecer la apertura del luminoso. Para la recta final, entretanto, asistió a Rericson para que alargue la diferencia.

Finalizado el lance, Bassco mostró su alegría por su contribución en el primer éxito de Gil Vicente en la temporada: “Estoy muy feliz de ayudar al equipo a conseguir los primeros tres puntos; era algo muy necesario en este momento difícil que atravesaban”.

PUBLICIDAD

El peruano, de 19 años, sigue a lo suyo en una nueva temporada del circuito Sub-23. | VIDEO: AGREF

Inesperada lesión

Por su impresionante ritmo goleador en su primera andadura con el bloque U23, Bassco Soyer fue promovido al plantel principal del elenco de Barcelos de cara a la nueva temporada de la Liga NOS. Incluso logró interactuar con sus compañeros y nuevo comando técnico durante las evaluaciones médicas de rigor.

Sin embargo, una lesión trastocó los planes del peruano. Por culpa de una fractura en el brazo, el talento crecido en La Victoria se perdió la totalidad de la pretemporada mientras cumplía con un arduo proceso de rehabilitación en el área de sanidad del Gil Vicente.

Bassco Soyer en su primer día en la pretemporada de los 'gallos'. - Crédito: Gil Vicente

Acerca de ese asunto, Soyer habló sin medias tintas: “Fue un inicio de temporada difícil; llegar a la pretemporada y sufrir una lesión es algo complicado para cualquier jugador, pero ahora estoy retomando el trabajo”.

PUBLICIDAD

Superado ese nefasto impase, a Bassco le queda mirar con optimismo el futuro. “Quiero llegar al primer equipo, debutar en Primera División y también trabajar para mi selección, ya que necesito estar allí. Así que vamos todos juntos hacia el mismo objetivo”, declaró para los medios oficiales del club portugués.

El mediocentro, de 19 años, ha dejado atrás una fractura de brazo y ahora se centra en el futuro inmediato. | VIDEO: Gil Vicente

Demoledora experiencia

Recién llegado de Alianza Lima, Bassco Soyer fue enviado inmediatamente a la reserva de Gil Vicente para que gane experiencia en su primera aventura en Europa. Pero lo que nadie vio venir fue una irrupción extraordinaria, goleando de una manera pasmosa en la Liga Revelacao.

Sus aptitudes, incluso, fueron mejorando en una recta decisiva por la disputa de la Taca Revelacao, la cual acabó en sus manos, configurando así su primer título en el extranjero.

PUBLICIDAD

Bassco Soyer se coronó campeón de la Taca Revelacao con Gil Vicente. - Crédito: IA

En resumidas cuentas, Soyer disputó un total de 29 partidos en el certamen U23, totalizando 12 goles y 8 asistencias, estadísticas que le permitieron dar el gran salto al bloque central de Barcelos.

Aunque hubo una posibilidad para que el centrocampista peruano se trasladase al Brentford de la Premier League como parte de un convenio, el Gil Vicente desechó esa opción y lo promovió para la nueva temporada de la Liga NOS.