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Carlos Bruce ve “inconstitucional” que Rafael López Aliaga participe en debate electoral de Lima

El candidato de Somos Perú cuestionó que el su contrincante político participe en el encuentro pese a postular como primer regidor de la MML

El candidato de Somos Perú cuestionó que el su contrincante político participe en el encuentro pese a postular como primer regidor de la MML
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El candidato a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Carlos Bruce (Somos Perú), consideró este martes que sería “inconstitucional” que el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, participe en el debate electoral de la capital, al señalar que el representante de cada partido debe ser quien figure como candidato habilitado para la alcaldía.

“Si el jurado dice que es el señor Rafael López Aliaga, a mí me parece inconstitucional y me parece mala la decisión, pero yo participaré igual en el debate”, declaró al ser consultado sobre la posibilidad de que el líder de su contrincante político intervenga en el encuentro organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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Bruce sostuvo que corresponde al organismo electoral determinar quién debe representar a cada agrupación y defendió que los ciudadanos conozcan previamente a los candidatos que participarán en los comicios municipales.

“Lo que no se puede hacer es decir: ‘Bueno, por este partido no sé quién es el candidato, recién lo voy a definir después’. El jurado ha entendido que tiene que definirlo antes”, señaló.

Carlos Bruce
Bruce sostuvo que cada partido debe ser representado por su candidato habilitado a la alcaldía y que esta definición debe producirse antes del debate para que los electores sepan quiénes son los postulantes

El aspirante a la comuna capitalina agregó que la rectificación del JNE sobre las reglas de participación le hace pensar que habrá una elección “transparente” y que los electores podrán saber por quién votarán.

“Es un derecho ciudadano el que los limeños puedan ver a los posibles alcaldes de su ciudad debatiendo, conociéndolos, verlos cómo interactúan, para de esa manera tomar una mejor decisión”, afirmó.

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Las declaraciones de Bruce se producen horas después de que López Aliaga confirmara su intención de participar en el debate electoral de Lima, pese a que actualmente figura como candidato a primer regidor de Renovación Popular.

“Yo mandé una carta pidiendo ir al debate. Parece que me han hecho caso”, había dicho previamente, al confirmar que asistirá al evento y sostener que la legislación le permitiría asumir, eventualmente, el consistorio limeño.

El JNE ha señalado que la participación de los primeros regidores en los debates de Lima Metropolitana, programados para los días 21 y 22 de septiembre, será materia de coordinación con las organizaciones políticas.

Rafael López Aliaga
López Aliaga confirmó que asistirá al debate, pese a figurar como candidato a primer regidor, y afirmó que la legislación le permitiría asumir eventualmente la Alcaldía de Lima si el titular no puede ejercer el cargo

López Aliaga sigue en carrera luego de que el pleno del JNE habilitara su postulación en julio y, en septiembre, rechazara un pedido para excluirlo de la contienda. En esta misma jornada, además, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro abrió un procedimiento sancionador contra él y su partido por una posible vulneración del principio de veracidad en la propaganda electoral.

El proceso se inició tras detectar en Breña piezas publicitarias que presentan a López Aliaga como “alcalde de Lima”, entre ellas una pinta hallada el 8 de septiembre en la fachada de un predio privado con los mensajes “¡Porky vuelve!” y “Porky ¡vuelve! alcalde de Lima”.

Según el informe de fiscalización, la publicidad podría inducir a los electores a creer que el dirigente postula a la MML, en contravención del principio de veracidad que rige la propaganda electoral y prohíbe presentar información falsa o engañosa que pueda influir en la decisión de los ciudadanos.

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