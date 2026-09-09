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Alianza Lima Vóley anunció la Noche Blanquiazul 2026: fecha, sede, rivales y todos los detalles confirmados del evento

Las ‘blanquiazules’ ya tienen todo preparado para una nueva edición de su tradicional evento de presentación, en el que afrontarán un importante cuadrangular internacional

Alianza Lima Vóley anunció la Noche Blanquiazul 2026:
Alianza Lima Vóley anunció la Noche Blanquiazul 2026.
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Alianza Lima ya tiene todo listo para presentar a su plantel de cara a la esperada temporada 2026/27. Las actuales tricampeonas de la Liga Peruana de Vóley anunciaron una nueva edición de la Noche Blanquiazul Vóley, que esta vez tendrá un formato especial de tres días y contará con la participación de destacados equipos internacionales.

El evento se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2026 en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, escenario que recibirá a las ‘íntimas’ en la presentación oficial de su nuevo proyecto deportivo. El equipo buscará iniciar con fuerza una campaña en la que tendrá como principales objetivos mantener su dominio en el torneo nacional y dejar huella en sus próximos desafíos internacionales.

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¡Vuelve la Presentación de las Tricampeonas! La Noche Blanquiazul Vóley está de vuelta. Y esta vez con una edición de tres días, donde tendremos vóley de alto nivel. ¡Prepárense! Se vienen tres días que no se pueden perder!”, anunció el club a través de sus redes sociales.

Alianza Lima tendrá tres rivales internacionales

La principal novedad de esta edición será la presencia de tres clubes extranjeros. Boca Juniors de Argentina, CAV Esquimo de España y EC Pinheiros de Brasil serán los equipos invitados que participarán junto a Alianza Lima durante los tres días de competencia.

La hinchada aliancista se prepara para una nueva Noche Blanquiazul Vóley.
La hinchada aliancista se prepara para una nueva Noche Blanquiazul Vóley. Crédito: Alianza Lima

De esta manera, las ‘blanquiazules’ tendrán la oportunidad de medirse ante distintos estilos de juego y continuar con su preparación antes del inicio de una temporada en la que tendrán importantes desafíos tanto a nivel nacional como internacional.

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La presencia de Boca Juniors, además, representa un reencuentro para Alianza Lima, que ya enfrentó al conjunto argentino en la Noche Blanquiazul de 2024. En aquella oportunidad, las ‘xeneizes’ se impusieron por 3-1 en el Coliseo Eduardo Dibós.

Noche Blanquiazul Vóley 2026: todos los detalles del evento

  • Fechas: 25, 26 y 27 de septiembre de 2026.
  • Sede: Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador, Lima.
  • Formato: evento de presentación del plantel con un cuadrangular amistoso internacional.
  • Equipos invitados: Boca Juniors (Argentina), CAV Esquimo (España) y EC Pinheiros (Brasil).
  • Anfitrión: Alianza Lima.

Con este evento, Alianza Lima no solo presentará a su reforzado plantel ante su hinchada, sino que también tendrá una importante prueba de preparación frente a rivales internacionales antes del inicio de la competencia oficial. Las ‘blanquiazules’ darán así el primer paso de una campaña en la que buscarán defender su corona nacional y volver a dejar huella en el ámbito internacional.

Detalles de la Noche Blanquiazul Vóley 2026.
Detalles de la Noche Blanquiazul Vóley 2026. Crédito: Alianza Lima

Alianza Lima va por el tetracampeonato nacional

Las ‘íntimas’ afrontarán la temporada 2026/27 con la misión de mantener su dominio en el vóley peruano. El equipo viene de conquistar el tricampeonato de la Liga Nacional de Vóley y ahora buscará extender su racha para sumar una nueva corona nacional.

El desafío será mayor debido a que Alianza Lima también tendrá compromisos internacionales. Después de haber conseguido protagonismo fuera del país durante la campaña anterior, el conjunto que ahora encabeza Alejandro Schneider apunta a volver a competir al máximo nivel tanto en el Sudamericano de Clubes como en el Mundial de Clubes.

La temporada 2025/26 incluyó precisamente ambas competencias internacionales, además del título nacional. Por ello, la Noche Blanquiazul no será solamente una presentación ante sus hinchas. Los tres días de competencia servirán como una importante prueba para conocer el nivel del nuevo plantel y medir las condiciones del equipo antes de afrontar una campaña cargada de objetivos.

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