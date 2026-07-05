Alianza Lima Vóley alista pretemporada internacional: jugará torneo en Brasil contra Fluminense, Osasco y Gerdau Minas

Alianza Lima jugará torneo amistoso en Brasil contra Fluminense, Osasco y Gerdau Minas. Crédito: CSV

Con la mira puesta en conquistar el tetracampeonato nacional, Alianza Lima ya planifica una pretemporada de alta exigencia. El vigente tricampeón de la Liga Peruana de Vóley afrontará un importante reto internacional en Brasil, donde disputará un torneo amistoso frente a tres de los clubes más importantes del país, en una prueba de alto nivel que servirá para medir el rendimiento del plantel antes del inicio de las competencias oficiales.

El certamen representará una oportunidad ideal para que las ‘íntimas’ lleguen en óptimas condiciones al inicio de la temporada 2026/27, además de medir su nivel frente a rivales acostumbrados a competir por los títulos en el voleibol sudamericano.

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La ciudad de Belén será el escenario del cuadrangular internacional que reunirá a Fluminense, Osasco São Cristóvão Saúde, Gerdau Minas y Alianza Lima entre el 17 y el 20 de septiembre. El torneo contará con cuatro instituciones de gran tradición y servirá como preparación para el arranque de la nueva campaña en cada uno de sus respectivos países.

El formato de competencia será sencillo, pero exigente. Los cuatro equipos disputarán semifinales y posteriormente una final para definir al campeón del certamen. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer los cruces ni el calendario de partidos, por lo que el rival de estreno del conjunto ‘blanquiazul’ aún está por confirmarse.

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La ciudad de Belén será el escenario del cuadrangular internacional que reunirá a Fluminense, Osasco, Gerdau Minas y Alianza Lima. Crédito: Portal Volei

Para Alianza Lima, este torneo representará una valiosa oportunidad para consolidar la idea de juego bajo la dirección técnica de Alejandro Schneider, quien asumió el cargo tras la salida de Facundo Morando. El estratega argentino podrá evaluar el rendimiento del plantel frente a rivales de primer nivel, ensayar diferentes variantes tácticas y acelerar el proceso de adaptación de las nuevas incorporaciones antes del inicio de la temporada oficial.

Rivales de gran nivel

El cuadro peruano tendrá enfrente a tres equipos que destacan por su protagonismo en el voleibol brasileño. Gerdau Minas afrontará este cuadrangular tras finalizar como subcampeón de la última edición de la Superliga brasileña, consolidándose una vez más como una de las principales potencias del país y un habitual candidato al título.

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Fluminense también será uno de los protagonistas del torneo internacional. El tradicional club carioca completó una campaña competitiva en la temporada pasada y continúa fortaleciendo su proyecto deportivo para seguir creciendo dentro del voleibol brasileño. El tercer rival será Osasco São Cristóvão Saúde, institución que terminó en el cuarto lugar de la Superliga y que utilizará este certamen para ultimar detalles antes del inicio de las competencias oficiales.

La invitación de Alianza Lima a este cuadrangular refleja el crecimiento que ha tenido el club en los últimos años. Sus recientes títulos nacionales y destacadas actuaciones internacionales le han permitido consolidarse como uno de los equipos más competitivos de Sudamérica, por lo que los organizadores consideran que será un rival capaz de poner a prueba a las potencias brasileñas durante la pretemporada.

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Alianza Lima tricampeón de la Liga Peruana de Vóley 2026: derrotó 3-2 en sets a San Martín en la gran final - Crédito: Liga Profesional.

Un desafío pensando en el tetracampeonato

El viaje a Brasil forma parte de la planificación deportiva de Alianza Lima para afrontar una temporada que se presenta especialmente exigente. Tras conquistar tres títulos consecutivos en la Liga Peruana, las ‘blanquiazules’ buscarán mantener el dominio local y volver a competir al más alto nivel fuera del país.

En ese sentido, enfrentar a clubes de la jerarquía de Gerdau Minas, Fluminense y Osasco representa una excelente oportunidad para elevar la exigencia competitiva del plantel y corregir aspectos de juego antes del inicio de la campaña 2026/27.

Además del objetivo de defender el título nacional y alcanzar el tetracampeonato, Alianza Lima también apunta a consolidarse como uno de los equipos más fuertes de Sudamérica. La experiencia de competir ante rivales de primer nivel durante la pretemporada permitirá al cuadro ‘íntimo’ llegar con mayor ritmo y confianza a una temporada en la que buscará seguir ampliando su protagonismo tanto en el ámbito local como internacional.

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