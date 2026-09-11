Canal TV exclusivo que transmitirá Brasil Cup 2026: cuadrangular con Alianza Lima, Fluminense, Gerdau Minas y Osasco

Canal TV exclusivo que transmitirá Brasil Cup 2026

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Alianza Lima alista una exigente pretemporada internacional con la mirada puesta en el tetracampeonato de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. El vigente tricampeón participará en la Brasil Cup 2026, un certamen amistoso que reunirá a cuatro equipos en Belém, ciudad ubicada en el norte de Brasil.

Las ‘blanquiazules’ compartirán el cuadrangular con Fluminense, Osasco São Cristóvão Saúde y Gerdau Minas. La competencia se disputará viernes 18 y sábado 19 de septiembre. El torneo representará una instancia de preparación para el plantel íntimo antes de afrontar sus próximos desafíos de la temporada.

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Dónde ver el Brasil Cup 2026 con la participación de Alianza Lima

Se confirmó que la Brasil Cup 2026 llegará a todos los hogares peruanos gracias a América Televisión a través de los canales 4 y 704 en HD. También vía streaming por América TVGO, aplicativo que no tiene costo adicional.

Los hinchas podrán seguir la participación de Alianza Lima en el territorio brasileño. Este torneo internacional es importante porque servirá como preparación de cara al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

“El orgullo de todo un país trasciende fronteras. Las campeonas del Perú van por la gloria continental. Alianza Lima llega a la Brasil Cup. El cuadrangular de más alto rendimiento de América reúne a la élite del vóley. Y el Perú está presente para dar batalla. Apoya a las tricampeonas en su prueba de fuego. Brasil Cup. Porque el verdadero vóley se vive mejor por América y América TV GO”, anunció la casa televisiva en el spot publicitario.

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Las bicampeonas de Perú, Alianza Lima, viajan para enfrentarse a la élite del vóley sudamericano en la Brasil Cup. No te pierdas este emocionante cuadrangular contra gigantes como Gerdau Minas, Osasco y Fluminense por la gloria continental. América TV

Grandes rivales de jerarquía en Brasil Cup 2026

Alianza Lima medirá su nivel ante tres referentes del vóley brasileño durante la Brasil Cup 2026, torneo amistoso que formará parte de su preparación para la próxima temporada. El primer desafío será Gerdau Minas, equipo que llega al cuadrangular después de terminar como subcampeón de la última Superliga brasileña. El club se mantiene entre los candidatos habituales a pelear por el título en su país.

El certamen también contará con Fluminense. La institución carioca cerró la campaña anterior con una actuación competitiva y continúa fortaleciendo su proyecto deportivo dentro de la disciplina.

El tercer rival de las ‘blanquiazules’ será Osasco São Cristóvão Saúde, que ocupó el cuarto puesto de la Superliga. El conjunto brasileño aprovechará el torneo para ajustar su preparación antes del inicio de sus competencias oficiales.

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La presencia del vigente tricampeón peruano en Belém responde a los resultados que consiguió en los últimos años. Los títulos nacionales y sus actuaciones en el plano internacional llevaron al club a consolidarse entre los equipos competitivos de Sudamérica.

Alianza Lima enfrentará a rivales de talla mundial en Brasil Cup 2026.

¿Cuándo será la Noche Blanquiazul 2026?

Alianza Lima confirmó la Noche Blanquiazul 2026, evento en el que presentará oficialmente a su plantel de vóley femenino ante sus hinchas. El vigente tricampeón organizará un cuadrangular con participación internacional en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

La actividad se desarrollará durante tres jornadas: el viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de septiembre. Las ‘íntimas’ compartirán el torneo con Boca Juniors de Argentina, CAV Esquimo de España y EC Pinheiros de Brasil. Los tres invitados formarán parte de la programación prevista para la presentación del equipo peruano.

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Detalles de la Noche Blanquiazul Vóley 2026. Crédito: Alianza Lima