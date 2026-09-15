Estados Unidos eleva alerta de viaje a Perú por delincuencia, disturbios, terrorismo y secuestros: Cusco entre las zonas de riesgo

Dos turistas analizan un mapa de Perú que señala zonas de riesgo por delincuencia y terrorismo, junto a varios de los principales destinos turísticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Departamento de Estado de Estados Unidos elevó la alerta para sus ciudadanos que planean viajar a Perú. La actualización, emitida el 4 de septiembre de 2026, ubica al país en el Nivel 2: “Extreme las precauciones”, debido a riesgos vinculados con delincuencia, disturbios, terrorismo y secuestros.

El aviso establece, además, zonas específicas bajo Nivel 4: “No viajar”. Entre ellas figura la zona fronteriza entre Colombia y Perú, en la región Loreto, así como sectores del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) y determinadas ciudades de las regiones de Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín.

PUBLICIDAD

La advertencia diferencia estas áreas de los principales circuitos turísticos del país. El documento precisa que la ciudad de Cusco y lugares como el Valle Sagrado, el Camino Inca y Machu Picchu no forman parte de las zonas señaladas bajo la recomendación de no viajar.

El aviso también incluye indicaciones sobre seguridad, desplazamientos, manifestaciones, requisitos de ingreso y otros riesgos que los viajeros estadounidenses deben considerar antes de llegar a Perú. El Departamento de Estado recomienda revisar la información oficial de la Embajada de Estados Unidos en Perú y las disposiciones vigentes para viajeros.

Estados Unidos identifica cuatro principales riesgos en Perú

El aviso de viaje ubica la delincuencia entre los principales motivos para extremar las precauciones. Según el Departamento de Estado, los viajeros pueden enfrentar desde hurtos menores y robos de vehículos hasta atracos, agresiones y otros delitos violentos.

El organismo señala que estos hechos pueden ocurrir incluso durante el día y en lugares con presencia de otras personas. También advierte sobre los llamados “secuestros exprés”, casos en los que una víctima puede ser trasladada a una entidad bancaria para retirar dinero de sus propias cuentas.

El documento añade que el riesgo delictivo aumenta durante la noche y que, fuera de Lima, grupos criminales pueden instalar barricadas para interceptar y robar a personas.

PUBLICIDAD

En cuanto a los disturbios, el Departamento de Estado indica que las manifestaciones se producen con regularidad en distintas partes del país. Las protestas pueden responder a asuntos políticos o económicos y afectar carreteras locales, trenes y autopistas principales.

Los bloqueos también pueden limitar el acceso al transporte público y a los aeropuertos, además de interrumpir los desplazamientos entre ciudades. El aviso advierte que estas interrupciones pueden producirse sin previo aviso y sin información precisa sobre el momento de reapertura de las vías.

Estas son las zonas de Perú a las que EE. UU. recomienda no viajar

Estados Unidos emitió el 4 de septiembre de 2026 una nueva advertencia para sus ciudadanos que planean visitar Perú. El país se mantiene en el Nivel 2: “Extreme las precauciones”. Captura de pantalla

La alerta establece un nivel 4 para la zona fronteriza entre Colombia y Perú, en Loreto, debido al riesgo de delincuencia. El Departamento de Estado también incluye bajo esta categoría al VRAEM, donde identifica riesgos asociados con delincuencia y amenazas de terrorismo.

PUBLICIDAD

La recomendación alcanza además a Abancay, Ayacucho, Huancavelica y Huancayo, dentro de las regiones mencionadas en el aviso. Para estas zonas, la instrucción oficial es “No viajar”.

El Departamento de Estado contempla excepciones dentro de las ciudades y en determinados recorridos. Entre ellos figuran los trayectos entre Lima y Huacho, hacia el norte, y Lima y Paracas, hacia el sur.

Los funcionarios estadounidenses también pueden utilizar durante la noche autobuses comerciales en determinados corredores, entre ellos la Carretera Panamericana hacia Huaraz y la ruta Lima-Arequipa-Cusco.

Advertencia por terrorismo y secuestros

El Departamento de Estado también mantiene el terrorismo como uno de los factores que sustentan el Nivel 2 de alerta. El aviso señala que existe riesgo de violencia terrorista, además de otras actividades delictivas, y remite a sus informes específicos sobre terrorismo por país.

PUBLICIDAD

Respecto de los secuestros, el organismo indica que los casos destinados a exigir rescates son relativamente poco frecuentes, pero permanecen dentro de las preocupaciones de seguridad. Por ello, recomienda que los visitantes permanezcan atentos a su entorno.

Las autoridades estadounidenses también establecen medidas específicas para los viajeros que realicen actividades en zonas remotas. Para excursiones de senderismo o trekking con cobertura celular limitada o inexistente, recomiendan contar con sistemas de geolocalización, como un teléfono satelital o un dispositivo GPS.

Recomendaciones para los ciudadanos estadounidenses

turismo - semana santa

Entre las medidas incluidas en el aviso figura la inscripción en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP), mediante el cual la Embajada o el Consulado de Estados Unidos puede enviar alertas y comunicarse con el viajero o con su contacto de emergencia cuando resulte necesario.

PUBLICIDAD

El Departamento de Estado recomienda permanecer atento en lugares turísticos, mantener un perfil bajo y evitar exhibir objetos de valor. También señala que, ante un intento de robo, no se debe oponer resistencia física.

Otra recomendación consiste en evitar manifestaciones y concentraciones numerosas, además de revisar las noticias locales para modificar los planes de viaje ante posibles cambios en las condiciones de seguridad.

El aviso también aconseja establecer un plan de comunicación con familiares, empleadores u organizaciones de acogida, con horarios definidos para confirmar que el viajero se encuentra bien. Para desplazamientos en zonas alejadas, también recomienda contar con un plan de evacuación que no dependa de la asistencia del Gobierno estadounidense.

PUBLICIDAD

Requisitos de ingreso y advertencias sanitarias

Para estancias turísticas de hasta 90 días, los ciudadanos estadounidenses no necesitan visa. En cambio, los viajeros con pasaporte oficial o diplomático deben contar con visa incluso para visitas turísticas.

El pasaporte debe tener una vigencia mínima de seis meses desde la fecha de ingreso y disponer de una página en blanco para el sello correspondiente. El Departamento de Estado también recomienda verificar que el ingreso quede registrado, incluidos los cruces fronterizos terrestres.

En materia de dinero, el límite máximo para ingresar o salir de Perú es de 30.000 dólares o su equivalente en efectivo o bienes negociables. Las cantidades superiores a 10.000 dólares deben declararse ante la aduana y acreditar su procedencia legal.

El aviso incorpora además advertencias sobre el consumo de ayahuasca y kambo. El Departamento de Estado señala que ciudadanos estadounidenses sufrieron enfermedades graves y, en algunos casos, fallecieron después de consumir estas sustancias. También registra casos de agresiones sexuales, lesiones y robos bajo sus efectos.

PUBLICIDAD

Los viajeros estadounidenses reciben asimismo la recomendación de no consumir productos de coca, como té o caramelos, debido a que el organismo los considera una sustancia controlada y advierte sobre posibles interacciones con otros medicamentos.