Perú

El Niño podría alcanzar una magnitud extraordinaria y extenderse hasta mediados del otoño de 2027, según el ENFEN

La costa peruana afrontará una primavera con temperaturas muy superiores a los registros habituales y posibles nuevos récords. En el norte, las lluvias podrían superar los promedios históricos y alcanzar una intensidad moderada a fuerte desde noviembre

Mapa del océano Pacífico en tonos amarillos y rojos con recuadros delimitados y dos gráficos de barras en la esquina inferior izquierda.
Un mapa del océano Pacífico ecuatorial señala las probabilidades térmicas y las fluctuaciones de temperatura en las costas de Sudamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La costa peruana ingresará a una primavera con temperaturas muy superiores a los valores habituales, de acuerdo con el nuevo escenario climático presentado por la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). El organismo mantiene el estado de Alerta de El Niño Costero y prevé que las condiciones asociadas al fenómeno persistan hasta mediados del otoño de 2027.

El Comunicado Oficial ENFEN N.° 16-2026, emitido el 14 de setiembre, establece que El Niño Costero, correspondiente a la región Niño 1+2, presenta la mayor probabilidad de alcanzar una magnitud extraordinaria entre setiembre de 2026 y enero de 2027. Para febrero y marzo, el escenario más probable se ubica entre una magnitud fuerte y extraordinaria.

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En Lima y otros sectores del litoral, el escenario anunciado por el subdirector de Vigilancia Climática del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Yuri Escajadillo, apunta a temperaturas entre tres y cinco grados por encima de los registros habituales durante los próximos meses. El pronóstico del ENFEN también contempla nuevos récords de temperatura del aire en la costa peruana durante el trimestre setiembre-noviembre.

El escenario climático no se limita al incremento térmico. El ENFEN prevé cambios diferenciados en las lluvias, caudales de los ríos y disponibilidad de determinados recursos pesqueros. La costa norte concentra parte de los principales efectos previstos, con lluvias superiores a lo normal y posibles episodios de intensidad moderada a fuerte desde noviembre.

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El Niño Costero seguiría hasta el otoño de 2027

Cenepred reveló que más de 1 millón de ciudadanos tienen una alta probabilidad de enfrentar riesgos “muy significativos” por inundaciones, huaicos, deslizamientos y avalanchas.
Cenepred reveló que más de 1 millón de ciudadanos tienen una alta probabilidad de enfrentar riesgos “muy significativos” por inundaciones, huaicos, deslizamientos y avalanchas. (Composición: Infobae Perú)

Según el ENFEN, El Niño Costero continuaría hasta mediados del otoño de 2027. Entre setiembre de 2026 y enero de 2027, la mayor probabilidad corresponde a una magnitud extraordinaria. Durante febrero y marzo, el fenómeno permanecería entre los niveles fuerte y extraordinario antes de iniciar un descenso gradual hacia una condición neutra.

El organismo también evaluó el comportamiento de El Niño en la región Niño 3.4. Para el periodo comprendido entre setiembre de 2026 y enero de 2027, la magnitud más probable corresponde a un nivel muy fuerte. Entre febrero y marzo, el escenario cambiaría a fuerte y después continuaría su debilitamiento durante el otoño.

Para el verano comprendido entre diciembre de 2026 y marzo de 2027, el ENFEN asigna al Niño Costero una probabilidad de 48 % para una magnitud extraordinaria y 45 % para una magnitud fuerte. En el caso de El Niño de la región Niño 3.4, la probabilidad corresponde a 55 % para una magnitud muy fuerte y 40 % para una magnitud fuerte.

Costa peruana tendría temperaturas por encima de lo normal

El pronóstico para setiembre, octubre y noviembre contempla temperaturas del aire muy superiores a las habituales en la costa peruana, con posibilidad de nuevos récords. Este escenario comprende el litoral y se extiende durante una etapa en la que el ENFEN prevé una persistencia de las condiciones vinculadas con El Niño Costero.

El comportamiento previsto también presenta diferencias según la zona. Mientras la costa enfrenta un escenario térmico elevado, la sierra sur y determinados sectores de la Amazonía tendrían condiciones de lluvia entre normales e inferiores a lo habitual, según el comunicado oficial emitido por el ENFEN.

El pronóstico del ENFEN ubica además a la costa norte como una de las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal. Desde noviembre podrían registrarse episodios de lluvias de moderada a fuerte intensidad. Para el verano de 2027, las precipitaciones superiores a los promedios históricos también alcanzarían la costa central y la sierra norte occidental.

Caudales de ríos aumentarían en el norte

Senamhi pronostica lluvias muy fuertes y por encima de lo normal en el norte del Perú debido al Fenómeno El Niño en verano de 2024 | Andina
Senamhi pronostica lluvias muy fuertes y por encima de lo normal en el norte del Perú debido al Fenómeno El Niño en verano de 2024 | Andina

El comportamiento hidrológico previsto por el ENFEN muestra diferencias entre las regiones del país. En la región hidrográfica del Pacífico, los ríos presentarían en promedio caudales superiores a lo normal en el norte, principalmente desde noviembre.

Para las zonas centro y sur, el escenario sería distinto. El organismo prevé condiciones de normales a inferiores, una tendencia que también comprende las regiones hidrográficas del Amazonas y del Titicaca.

El ENFEN vinculó estos escenarios con la temporada de lluvias prevista entre setiembre de 2026 y abril de 2027. Por ello, recomendó a las autoridades considerar los escenarios de riesgo actualizados a partir de los avisos meteorológicos y los pronósticos estacionales, con medidas orientadas a la reducción del riesgo de desastres y la preparación ante peligros inminentes.

Cambios previstos en los recursos pesqueros

El escenario climático también contempla modificaciones en la distribución de especies marinas. El ENFEN prevé que, durante las próximas semanas, la anchoveta de la región norte-centro permanezca profundizada y replegada hacia la zona costera.

Frente a la costa central, el organismo prevé la permanencia de especies vinculadas con aguas ecuatoriales y oceánicas. Entre ellas figuran los peces sierra y samasa, además de perico, barrilete, melva y atún aleta amarilla, entre otras especies.

La Comisión Multisectorial del ENFEN informó que continuará con el monitoreo de las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y biológicas-pesqueras para actualizar sus pronósticos. El siguiente Comunicado Oficial está previsto para el lunes 28 de septiembre de 2026.

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