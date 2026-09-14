“Dado” de piedra hallado en Amazonas podría estar vinculado con la pishca, un antiguo objeto andino asociado al juego y rituales

El objeto fue recuperado durante excavaciones en el sitio arqueológico de Ollape. Está elaborado en piedra arenisca, tiene forma prismática alargada e incisiones horizontales. Composición: Infobae

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Se trata de una pieza poco común dentro de las evidencias arqueológicas de Amazonas. Su recuperación ocurrió durante las excavaciones desarrolladas en el sitio arqueológico de Ollape, donde investigadores buscan identificar las características y actividades de las sociedades que ocuparon este espacio en tiempos prehispánicos.

El objeto llamó la atención por su forma y por las marcas visibles en sus superficies. La pieza está elaborada en piedra arenisca y posee una estructura prismática alargada, con incisiones horizontales distribuidas en sus caras. Estas características permiten establecer semejanzas con objetos descritos en investigaciones arqueológicas y fuentes etnohistóricas de los Andes.

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La Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM), por medio del Instituto de Investigación de Arqueología y Antropología “Kuélap” (INAAK), informó sobre la recuperación del objeto durante las labores arqueológicas en Ollape. La institución considera que sus características abren nuevas preguntas sobre las actividades desarrolladas por los antiguos habitantes del lugar.

Una de las principales posibilidades de interpretación relaciona la pieza con los dados andinos conocidos como “pishca” o “pichca”. Estos objetos aparecen vinculados al juego, la suerte y, de acuerdo con las evidencias disponibles, también a determinadas prácticas rituales. La identificación definitiva del uso del ejemplar de Ollape requiere considerar su contexto arqueológico y sus características particulares.

Una pieza de piedra con características particulares

La pieza fue encontrada durante trabajos arqueológicos en Ollape y presenta una estructura prismática alargada. Investigadores analizan sus semejanzas con la pishca. Difusión

El objeto recuperado en Ollape presenta una forma distinta de los dados convencionales conocidos en la actualidad. Su estructura es prismática y alargada, mientras que sus superficies muestran trabajo intencional sobre la piedra. Las incisiones horizontales constituyen uno de los rasgos que motivaron su comparación con los dados andinos descritos por la arqueología.

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La materia prima también forma parte de los elementos relevantes para su estudio. El ejemplar fue elaborado en piedra arenisca, material que permite observar las modificaciones realizadas sobre sus caras. La disposición de las marcas constituye otro aspecto que deberá ser considerado para determinar si la pieza tuvo una función relacionada con el lanzamiento y registro de resultados.

Según la información difundida por la UNTRM mediante el INAAK, las características del objeto guardan semejanza con los ejemplares conocidos en las fuentes arqueológicas y etnohistóricas como “pishca” o “pichca”. La denominación corresponde a una tradición de dados andinos cuya función no se limita necesariamente al entretenimiento.

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El posible vínculo con los dados andinos

La comparación con la pishca permite plantear una posible relación entre el objeto de Ollape y determinadas prácticas sociales de las poblaciones andinas. En las fuentes citadas por la institución, estos objetos aparecen asociados al juego y a la suerte, aunque también existe una relación posible con prácticas de carácter ritual.

Esta interpretación resulta relevante porque un objeto de estas características puede aportar información sobre actividades que no siempre quedan representadas mediante estructuras arquitectónicas, restos cerámicos o herramientas de uso cotidiano. Una pieza vinculada con el juego puede ofrecer indicios sobre formas de interacción y experiencias sociales de las comunidades prehispánicas.

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La función ritual constituye otra línea de análisis. La información proporcionada por el INAAK señala que los dados andinos conocidos como “pishca” o “pichca” podrían vincularse con este tipo de prácticas. En el caso específico del ejemplar de Ollape, esa posibilidad permanece como una cuestión de estudio y no como una identificación definitiva de su función.

Ollape suma nuevas evidencias al registro arqueológico

La UNTRM informó sobre el hallazgo realizado en Ollape. Sus características guardan semejanzas con objetos descritos en investigaciones arqueológicas y fuentes etnohistóricas andinas. Difusión

El hallazgo también adquiere relevancia por la poca frecuencia de este tipo de piezas dentro del registro arqueológico peruano. La presencia de un objeto con características comparables a los dados andinos permite ampliar las preguntas sobre las actividades que tuvieron lugar en Ollape y sobre los objetos utilizados por sus antiguos habitantes.

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El contexto en el cual apareció la pieza constituye un elemento fundamental para su interpretación. Las excavaciones arqueológicas permiten relacionar los objetos recuperados con otros materiales y con las características del espacio donde fueron encontrados. Esa información puede contribuir a establecer una lectura más precisa sobre su función y significado.

Para la UNTRM, las investigaciones realizadas en Ollape permiten recuperar evidencias relacionadas con las sociedades que ocuparon este territorio. El estudio de cada pieza forma parte del proceso de documentación arqueológica, en el cual las características físicas del objeto y su contexto de recuperación adquieren importancia para establecer posibles interpretaciones.

Las preguntas que plantea el objeto recuperado

El ejemplar de Ollape plantea interrogantes sobre tres aspectos centrales: su uso, su significado y el contexto específico en el cual fue utilizado. La semejanza formal con la pishca permite formular una hipótesis de trabajo, pero no determina por sí sola la función que cumplió la pieza.

El análisis también puede aportar elementos para conocer mejor las prácticas sociales de las poblaciones prehispánicas de Amazonas. Si la comparación con los dados andinos resulta respaldada por el estudio arqueológico, el objeto podría relacionarse con actividades vinculadas al juego, la suerte o determinadas expresiones rituales.

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La investigación del INAAK mantiene así el foco en las características concretas del material recuperado. La forma prismática, la piedra arenisca y las incisiones horizontales constituyen los principales rasgos disponibles para su evaluación, mientras que la interpretación de su función permanece sujeta al análisis del contexto arqueológico.