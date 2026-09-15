Perú Deportes

Regatas Lima anuncia la contratación de la norteamericana Kyla Kenyatte, central con pasado en el Porto, para la Liga Peruana de Vóley 2026/27

La nueva puntual extranjera, de 25 años, fue una solicitud expresa de Horacio Bastit, quien planea fijarla como indiscutible en sus planes por su amplia experiencia

Kyla Kenyatte, de 25 años, da inicio a su aventura en la Liga Peruana de Vóley. - Crédito: Regatas Lima
Kyla Kenyatte, de 25 años, da inicio a su aventura en la Liga Peruana de Vóley. - Crédito: Regatas Lima
Guardar

Regatas Lima no deja de reforzarse con nombres más que interesantes. Ahora, acaba de hacer oficial la contratación de Kyla Kenyatte, quien ha firmado un contrato por el nuevo periodo de la Liga Peruana de Vóley. Anunciado su fichaje, se ha puesto a las órdenes de Horacio Bastit.

“Bienvenida a las más campeonas, Kyla. Desde USA llega una central con potencia, carácter y hambre de victoria. La red tiene nueva dueña. ¡A romperla, Kyla!”, fue el mensaje de presentación de las regatinas en sus canales sociales oficiales.

PUBLICIDAD

La bienvenida regatina a Kyla Kenyatte. - Crédito: Regatas Lima
La bienvenida regatina a Kyla Kenyatte. - Crédito: Regatas Lima

La llegada de la norteamericana no era ningún secreto; de hecho, hace no mucho se conoció que sería una de las nuevas puntuales del elenco de Chorrillos, aunque las negociaciones se alargaron un poco. No bien hubo un punto de entendimiento definitivo, se abrochó su contratación y apuntará a ser una deportista diferencial en la LPV 2026/27.

Kyla Kenyatte llega a Regatas Lima con muchos galones encima, sobre todo porque su última andadura fue en el poderoso Porto (POR) de la Liga Solverde. Allí elevó sus condiciones al igual que su nivel, el mismo que querrá volcar una vez arranque la nueva temporada del vóley peruano.

PUBLICIDAD

La estadounidense, quien ya ha comenzado a conocer a sus nuevas compañeras y a realizar campañas de presentación, cumple con el rol de central. Sus 1.93 cm encajan en la perfección en la estructura que plantea volcar el DT Bastit. Al contar con un ritmo superior, además, se dará por descontada su titularidad.

Con Kyla Kenyatte dentro de la configuración, Regatas Lima ha completado su ventana de operaciones internacionales. Los otros nombres que se han unido al proyecto son Julieta Sández, Marina Scherer [ex Alianza Lima], y Fatou Diop.

Con Kyla Kenyatte se da por cerrado el mercado de pases del club chorrillano. - Crédito: Regatas Lima
Con Kyla Kenyatte se da por cerrado el mercado de pases del club chorrillano. - Crédito: Regatas Lima

Reforma en Chorrillos

Regatas Lima, actualmente, se encuentra un poco lejos de su mejor versión. El declive deportivo, reflejado en el insulso quinto lugar cosechado en la edición anterior de la Liga Peruana de Vóley, ha ocasionad profunda incomodidad en el seno institucional y ha derivado en una reestructura inmediata.

Antes de que se dieran a conocer las identidades de las nuevas jugadoras, incluyendo la renovación de Horacio Bastit en la zona técnica, el club de Chorrillos dio a conocer las salidas de Petra Schwartzman, Darlevis Mosquera, Shanaiya Aymé y Bárbara Frangella.

En materia de continuidad, por otro lado, Regatas Lima ha confirmado que Katy Ryan será la única foránea del ejercicio anterior que se mantendrá en el plantel mientras que Kiara Montes y Camila Monge han preferido quedarse por una revancha en la LPV.

Con el bloque perfilado, Regatas Lima tendrá su primera gran aparición en su noche de presentación, que será contra ni más ni menos que Alianza Lima, vigente tricampeón nacional que va en la búsqueda del tetracampeonato.

Regatas Lima contará con 4 refuerzos extranjeros para competir en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Regatas Lima contará con 4 refuerzos extranjeros para competir en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

La Liga Peruana de Vóley 2026/2027 estrenará un formato con 12 participantes, aunque la selección peruana Sub 19 solo disputará la primera rueda. El torneo reunirá a 11 clubes y al combinado juvenil, que sumará puntos antes de salir de competencia; entonces, los 10 mejores equipos seguirán en carrera.

El último club de la tabla descenderá de forma directa. Después de la segunda ronda, los ubicados en noveno y décimo puesto jugarán una revalidación ante los dos mejores de la Liga Intermedia, por una plaza. La Federación Peruana de Vóley también aplicará el Video Challenge desde el arranque del campeonato.

Temas Relacionados

Regatas LimaKyla KenyatteLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mario Flores remarca el objetivo de Sport Boys para 2027: “Queremos que pueda continuar en el año del centenario”

El gerente deportivo del elenco chalaco explica que la directiva busca sostener el proyecto del entrenador pensando en la temporada del aniversario 100. La renovación del comando técnico ordenaría luego decisiones sobre jugadores

Mario Flores remarca el objetivo de Sport Boys para 2027: “Queremos que pueda continuar en el año del centenario”

El duro comentario de Beto Da Silva tras la derrota de Deportivo Garcilaso ante Sport Boys: “Merecimos más”

El delantero del club cusqueño cuestionó el gol anulado por el VAR durante la caída 1-0 en el Callao y encendió la previa del duelo ante Universitario con un mensaje directo en sus redes sociales

El duro comentario de Beto Da Silva tras la derrota de Deportivo Garcilaso ante Sport Boys: “Merecimos más”

Matías Succar avisa potencial de Montevideo City en revancha de Cienciano por Copa Sudamericana 2026: “Es el que mejor juega en Uruguay”

El delantero enmascarado del ‘papá’ advierte que la revancha por cuartos de final tendrá sus dificultades. “Va a ser complicado, además, jugar en un estadio histórico como el Centenario”, declaró

Matías Succar avisa potencial de Montevideo City en revancha de Cienciano por Copa Sudamericana 2026: “Es el que mejor juega en Uruguay”

La contundente respuesta de Alianza Lima tras la denuncia Universitario de Deportes por la supuesta falta de seguridad en el clásico

La ‘U’ acusa confinamiento en vestuarios y condiciones inadecuadas en el palco. El club victoriano lo niega y dice tener pruebas documentadas del operativo aplicado ese día

La contundente respuesta de Alianza Lima tras la denuncia Universitario de Deportes por la supuesta falta de seguridad en el clásico

El deseo de Piero Quispe para jugar la final de la Liga 1 2026: “Si queremos ser campeones, tenemos que ganar en la cancha que sea”

El volante de Universitario habló tras el triunfo 2-1 sobre Alianza Lima en Matute, expresó su respaldo a Duarte por el blooper del clásico y reafirmó el vínculo de por vida que lo une al club crema

El deseo de Piero Quispe para jugar la final de la Liga 1 2026: “Si queremos ser campeones, tenemos que ganar en la cancha que sea”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Silvana Robles al ministro de Educación: “Prevenir la violencia sexual y el embarazo adolescente no es ideología”

Silvana Robles al ministro de Educación: “Prevenir la violencia sexual y el embarazo adolescente no es ideología”

Keiko Fujimori figura entre los cuatro presidentes con mayor aprobación en Latinoamérica, según ranking

Diputada de JP provoca molestia de fujimoristas por afirmar que los “altos mandos militares operan” con criminales

Ministro Rafael Rey revela que el MTC no tiene presupuesto para ejecutar la Nueva Carretera Central

“No se puede influenciar al aire”: juez confronta a Fiscalía y ordena rehacer los cargos contra Andrés Hurtado ‘Chibolín’

ENTRETENIMIENTO

Mamá de Mafer Neyra comparte reflexión luego de mensajes de Hugo García tras matrimonio de su hija: “Cuiden lo que quieren”

Mamá de Mafer Neyra comparte reflexión luego de mensajes de Hugo García tras matrimonio de su hija: “Cuiden lo que quieren”

Fundador de ‘Los Mirlos’ revela detalles de su presentación en Tiny Desk: canciones y fecha del estreno

El misterioso mensaje de Hugo García en el día del matrimonio de su expareja Mafer Neyra: “Sé feliz”

¿Dónde ver los premios Emmy 2026 en Perú? Horario, canales y plataformas para seguir la ceremonia en vivo

Los Mirlos en el Tiny Desk: grupo de cumbia peruana llega al reconocido formato de conciertos de NPR Music

DEPORTES

Mario Flores remarca el objetivo de Sport Boys para 2027: “Queremos que pueda continuar en el año del centenario”

Mario Flores remarca el objetivo de Sport Boys para 2027: “Queremos que pueda continuar en el año del centenario”

El duro comentario de Beto Da Silva tras la derrota de Deportivo Garcilaso ante Sport Boys: “Merecimos más”

Matías Succar avisa potencial de Montevideo City en revancha de Cienciano por Copa Sudamericana 2026: “Es el que mejor juega en Uruguay”

La contundente respuesta de Alianza Lima tras la denuncia Universitario de Deportes por la supuesta falta de seguridad en el clásico

El deseo de Piero Quispe para jugar la final de la Liga 1 2026: “Si queremos ser campeones, tenemos que ganar en la cancha que sea”