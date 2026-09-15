Regatas Lima anuncia la contratación de la norteamericana Kyla Kenyatte, central con pasado en el Porto, para la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Kyla Kenyatte, de 25 años, da inicio a su aventura en la Liga Peruana de Vóley. - Crédito: Regatas Lima

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Regatas Lima no deja de reforzarse con nombres más que interesantes. Ahora, acaba de hacer oficial la contratación de Kyla Kenyatte, quien ha firmado un contrato por el nuevo periodo de la Liga Peruana de Vóley. Anunciado su fichaje, se ha puesto a las órdenes de Horacio Bastit.

“Bienvenida a las más campeonas, Kyla. Desde USA llega una central con potencia, carácter y hambre de victoria. La red tiene nueva dueña. ¡A romperla, Kyla!”, fue el mensaje de presentación de las regatinas en sus canales sociales oficiales.

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La bienvenida regatina a Kyla Kenyatte. - Crédito: Regatas Lima

La llegada de la norteamericana no era ningún secreto; de hecho, hace no mucho se conoció que sería una de las nuevas puntuales del elenco de Chorrillos, aunque las negociaciones se alargaron un poco. No bien hubo un punto de entendimiento definitivo, se abrochó su contratación y apuntará a ser una deportista diferencial en la LPV 2026/27.

Kyla Kenyatte llega a Regatas Lima con muchos galones encima, sobre todo porque su última andadura fue en el poderoso Porto (POR) de la Liga Solverde. Allí elevó sus condiciones al igual que su nivel, el mismo que querrá volcar una vez arranque la nueva temporada del vóley peruano.

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La estadounidense, quien ya ha comenzado a conocer a sus nuevas compañeras y a realizar campañas de presentación, cumple con el rol de central. Sus 1.93 cm encajan en la perfección en la estructura que plantea volcar el DT Bastit. Al contar con un ritmo superior, además, se dará por descontada su titularidad.

Con Kyla Kenyatte dentro de la configuración, Regatas Lima ha completado su ventana de operaciones internacionales. Los otros nombres que se han unido al proyecto son Julieta Sández, Marina Scherer [ex Alianza Lima], y Fatou Diop.

Con Kyla Kenyatte se da por cerrado el mercado de pases del club chorrillano. - Crédito: Regatas Lima

Reforma en Chorrillos

Regatas Lima, actualmente, se encuentra un poco lejos de su mejor versión. El declive deportivo, reflejado en el insulso quinto lugar cosechado en la edición anterior de la Liga Peruana de Vóley, ha ocasionad profunda incomodidad en el seno institucional y ha derivado en una reestructura inmediata.

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Antes de que se dieran a conocer las identidades de las nuevas jugadoras, incluyendo la renovación de Horacio Bastit en la zona técnica, el club de Chorrillos dio a conocer las salidas de Petra Schwartzman, Darlevis Mosquera, Shanaiya Aymé y Bárbara Frangella.

En materia de continuidad, por otro lado, Regatas Lima ha confirmado que Katy Ryan será la única foránea del ejercicio anterior que se mantendrá en el plantel mientras que Kiara Montes y Camila Monge han preferido quedarse por una revancha en la LPV.

Con el bloque perfilado, Regatas Lima tendrá su primera gran aparición en su noche de presentación, que será contra ni más ni menos que Alianza Lima, vigente tricampeón nacional que va en la búsqueda del tetracampeonato.

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Regatas Lima contará con 4 refuerzos extranjeros para competir en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

La Liga Peruana de Vóley 2026/2027 estrenará un formato con 12 participantes, aunque la selección peruana Sub 19 solo disputará la primera rueda. El torneo reunirá a 11 clubes y al combinado juvenil, que sumará puntos antes de salir de competencia; entonces, los 10 mejores equipos seguirán en carrera.

El último club de la tabla descenderá de forma directa. Después de la segunda ronda, los ubicados en noveno y décimo puesto jugarán una revalidación ante los dos mejores de la Liga Intermedia, por una plaza. La Federación Peruana de Vóley también aplicará el Video Challenge desde el arranque del campeonato.

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