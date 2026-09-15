Perú

Alicia Maguiña vuelve a escena: su obra, declarada Patrimonio Cultural, será homenajeada en el Teatro Segura

Julie Freundt, Nancy Manchego, Julio Humala y otras voces de la música peruana interpretarán el 20 de septiembre parte del repertorio de la compositora, investigadora e intérprete que tendió puentes entre las tradiciones musicales de la costa y los Andes

Al cumplirse cinco años del fallecimiento de Alicia Maguiña, reconocidos artistas nacionales rendirán homenaje a su legado
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“Viva el Perú y sereno”, “Indio”, “Negra quiero ser” y “La apañadora” forman parte de una obra que recorrió marineras, valses, huaynos, tonderos, yaravíes y tunantadas y que, décadas después de haber sido creada, continúa pasando de una generación de intérpretes a otra.

Ese legado de Alicia Maguiña volverá a escucharse el próximo domingo 20 de septiembre en el Teatro Principal Manuel A. Segura, donde un grupo de artistas nacionales participará en “Alicia, siempre Alicia – Edición 2026”, un espectáculo dedicado a recorrer distintas etapas de su producción musical.

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El concierto llega, además, pocos meses después de que el Ministerio de Cultura declarara Patrimonio Cultural de la Nación un repertorio de 52 composiciones de Maguiña, en reconocimiento a su aporte a la preservación, difusión y revaloración de distintas expresiones de la música tradicional peruana.

¿Quién fue Alicia Maguiña?

Alicia Rosa Catalina Maguiña Málaga nació en Lima el 28 de noviembre de 1938 y falleció el 14 de septiembre de 2020, a los 81 años. Fue compositora, cantante e investigadora de la música peruana y desarrolló una trayectoria marcada por su interés en conocer de cerca las diferentes tradiciones musicales del país.

Al cumplirse cinco años del fallecimiento de Alicia Maguiña, reconocidos artistas nacionales rendirán homenaje a su legado
Alicia Maguiña nació en Lima en 1938 y desarrolló una trayectoria como compositora, cantante e investigadora de la música peruana hasta su fallecimiento en 2020.

Aunque nació en la capital, pasó parte de su infancia en Ica y mantuvo también una fuerte conexión familiar con los Andes. Su padre era natural de Huaraz (Áncash) y su madre de Arequipa, influencias que terminaron dialogando con una obra que evitó quedar encerrada en una sola tradición regional.

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Maguiña investigó expresiones musicales de distintas zonas del Perú y construyó un repertorio que abarcó vals, marinera, tondero, huayno, yaraví, muliza y tunantada, entre otros géneros. Uno de los rasgos que terminaron distinguiendo su producción fue precisamente su capacidad para acercar las tradiciones de la costa y la sierra.

Entre sus composiciones más conocidas figuran “Viva el Perú y sereno”, “Negra quiero ser”, “La apañadora”, “Indio”, “Todo me habla de ti” y “Wiñaytam kausanki José María”, esta última dedicada al escritor y antropólogo José María Arguedas.

52 composiciones reconocidas como Patrimonio Cultural de la Nación

En julio de 2026, el Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a 52 obras musicales de Alicia Maguiña, destacando su contribución al rescate, estudio y difusión de prácticas musicales tradicionales.

Al cumplirse cinco años del fallecimiento de Alicia Maguiña, reconocidos artistas nacionales rendirán homenaje a su legado
Al cumplirse seis años del fallecimiento de Alicia Maguiña, reconocidos artistas nacionales rendirán homenaje a su legado

El reconocimiento no comprende únicamente la trayectoria de la artista, sino un conjunto específico de composiciones consideradas representativas de su trabajo de investigación y creación.

La obra de Maguiña estuvo estrechamente vinculada con la observación y conocimiento de las tradiciones que luego llevaba a sus propias composiciones. Su producción permite recorrer diferentes paisajes culturales del país y constituye también un registro de ritmos, costumbres e identidades que forman parte de la memoria musical peruana.

Varias voces interpretarán el repertorio de Alicia Maguiña

“Alicia, siempre Alicia – Edición 2026” estará bajo la dirección y producción del maestro Santiago “Coco” Linares y reunirá a Julie Freundt, Nancy Manchego, Julio Humala, Lalo Arroyo, Blanca Galdós y Françoise Rodríguez.

Cada intérprete abordará diferentes piezas del repertorio desde su propio registro, en una propuesta que busca recorrer los distintos géneros que formaron parte de la producción artística de Maguiña.

El espectáculo permitirá así volver sobre canciones que forman parte del cancionero peruano y que han sido interpretadas durante décadas por distintas voces de la música nacional.

Seis personas vestidas con trajes elegantes posan sobre un escenario teatral de madera ante palcos dorados y una araña de luces
Santiago Coco Linares dirigirá y producirá Alicia, siempre Alicia – Edición 2026, con Julie Freundt, Nancy Manchego, Julio Humala, Lalo Arroyo, Blanca Galdós y Françoise Rodríguez.

¿Cuándo y dónde será “Alicia, siempre Alicia”?

El homenaje se realizará el domingo 20 de septiembre, a las 6:00 p. m., en el Teatro Principal Manuel A. Segura, ubicado en el jirón Huancavelica 265, en el Cercado de Lima.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Teleticket.

A seis años de su fallecimiento, el espectáculo encuentra a Alicia Maguiña en un momento especial de reconocimiento: parte de su repertorio cuenta ahora con la condición de Patrimonio Cultural de la Nación, mientras sus composiciones continúan siendo reinterpretadas por nuevas generaciones de artistas peruanos.

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