Juan Pablo Varillas se impone con autoridad a Francesco Passaro y avanza a los cuartos de final del Challenger 125 de Génova

Juan Pablo Varillas está entre los ocho mejores del Challenger 125 de Génova . El peruano, #185 en el ranking virtual de la ATP, viene exhibiendo un nivel superlativo en un momento en su carrera que podría definirse como un nuevo renacer luego de meses sin resultados positivos. El limeño de 30 años acaba de apear al italiano Francesco Passaro por 7-5 y 6-1 para instalarse en los cuartos de final.

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