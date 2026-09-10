Juan Pablo Varillas se impone con autoridad a Francesco Passaro y avanza a los cuartos de final del Challenger 125 de Génova

Juan Pablo Varillas está entre los ocho mejores del Challenger 125 de Génova. El peruano, #185 en el ranking virtual de la ATP, viene exhibiendo un nivel superlativo en un momento en su carrera que podría definirse como un nuevo renacer luego de meses sin resultados positivos. El limeño de 30 años acaba de apear al italiano Francesco Passaro por 7-5 y 6-1 para instalarse en los cuartos de final.
NOTICIA EN DESARROLLO...
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Perú 0-2 Venezuela EN VIVO: punto a punto del partido por Campeonato Sudamericano de Vóley 2026
Se juega el segundo set. La ‘bicolor’ busca recuperarse de un inicio averso, tras haber cedido los dos primeros parciales. Sigue las incidencias del crucial duelo
Dónde ver Cienciano vs Montevideo City Torque HOY: canal tv online del partido por cuartos ida de Copa Sudamericana 2026
El ‘papá’ está obligado a hacer respetar su hogar frente a un difícil elenco uruguayo, que ocupa el segundo puesto de en su certamen doméstico. Conoce los detalles del atractivo lance en Cusco
Universitario anunció la ‘Noche de las Pumas‘ 2026: fecha, horario, rival y venta de entradas confirmada
El club ratificó la información que fue saliendo a la luz en las últimas semanas y compartió en sus redes sociales el evento de presentación de las dirigidas por Francisco Hervás
Patricio Arce regresa al fútbol tras recuperar su libertad: fichó por el Leones de Anccaca para afrontar la Etapa Nacional de Copa Perú 2026
El volante peruano, con amplio recorrido en la máxima categoría, se convierte en una de las contrataciones más llamativas de la recta final del ‘fútbol macho’. Después de cuatro años volverá a un escenario
Cienciano vs Montevideo City Torque EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final ida de Copa Sudamericana 2026
El equipo cusqueño iniciará la llave ante su hinchada y buscará sacar ventaja de la altura ante el conjunto uruguayo. Sigue todas las incidencias del cotejo
MÁS NOTICIAS