Perú

Rafael López Aliaga a Keiko Fujimori sobre sicarios: “A un animal lo trata como animal, no tiene derechos”

El líder de Renovación Popular respaldó una estrategia alineada con Estados Unidos y planteó tratar a las organizaciones criminales como objetivos militares. “En guerra tienes que matar”, señaló

Rafael López Aliaga
Rafael López Aliaga cuestionó a la administración de Keiko Fujimori por no aplicar, según dijo, una política más rápida y contundente para aumentar el número de policías en las calles
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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó este lunes que la administración de la presidenta Keiko Fujimori no ha aplicado una política suficientemente contundente para incrementar la presencia policial en las calles y reclamó al Gobierno la emisión de decretos de urgencia para hacer frente al avance de la criminalidad.

“Nos faltan policías a gritos. Este Gobierno no ha entrado con una política agresiva de liberar policías”, afirmó durante una entrevista con La Noticia TV, en la que cuestionó que numerosos agentes permanezcan destinados a labores administrativas, vigilancia de instalaciones estratégicas y control de fronteras.

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“Yo esperaba mucho más velocidad. (...) Vamos liberando. Lo que hay, tenemos policías de fronteras un montón. Hay que liberar eso”, agregó en referencia a la gestión de Fujimori, iniciada el pasado 28 de julio.

El dirigente cuestionó además que el Ejecutivo haya optado por solicitar facultades legislativas en lugar de recurrir a mecanismos que, a su juicio, permitirían aprobar con mayor rapidez medidas contra la delincuencia.

Rafael López Aliaga
El líder de Renovación Popular propuso liberar agentes destinados a tareas administrativas, vigilancia de infraestructura y control de fronteras para reforzar la seguridad ciudadana

“Si tiene el decreto de urgencia y es totalmente viable, tiene un grupo como Renovación Popular que no le va a hacer la vida a cuadritos (...) nadie la va a juzgar. Queremos que dé las normas, los decretos de urgencia para que tengamos, pues, cadena perpetua (...) para sicarios, para funcionarios corruptos y para violadores”, señaló.

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Planteó también una respuesta especialmente severa contra los sicarios y los responsables de delitos sexuales, y cuestionó que se les aplique el mismo enfoque de derechos humanos.

“A un animal lo trata como animal. Un animal no tiene derechos humanos (...) Animal que le dispara a una señora, sin defensa (...) no podemos hablar de derechos humanos de un animal, pues”, manifestó.

Propuso asimismo trasladar a los condenados por estos delitos a zonas de la selva y someterlos a un proceso sumario militar, tras lo cual serían enviados a una “carpa de campaña”, con “agua para que no se muera de sed”, además de “su machete y su yuca y una olla para que cocinen”.

Keiko Fujimori
López Aliaga planteó cadena perpetua para sicarios, violadores y funcionarios corruptos, además de procesos sumarios militares y el traslado de condenados a zonas de la selva

Alianza con EEUU

En otro momento, López Aliaga respaldó el anuncio de Fujimori sobre la adhesión de Perú al Escudo de las Américas, después de la visita al país del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

“Yo creo que en el mundo la inteligencia que maneja Estados Unidos es la mejor de todas, y estar aliado al mejor es lo mejor para Perú”, sostuvo. Consideró que las organizaciones criminales representan un enemigo común para ambos países y defendió que sean consideradas objetivos militares.

“Objetivo militar implica que estás en guerra. En guerra a un objetivo militar te lo bajas (...) Guerra es guerra. En guerra te tienes que matar”, afirmó al marcar distancia con el estilo político de Fujimori.

“Yo tengo una ventaja respecto a Keiko. Yo hablo bien clarito. Yo no estoy con medias sí, está hablando así suavecito. Ella tiene un estilo muy políticamente correcto. Es su forma de ser”, declaró.

“Si yo pudiera, pondría la pena de muerte para tres tipos de delincuentes: violadores, funcionarios corrupto al estilo Singapur y evidentemente, sicarios y extorsionadores. Esos son animales, sobre todo estos últimos. Terrorista urbano para mí es un animal”, sostuvo.

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