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Mario Flores remarca el objetivo de Sport Boys para 2027: “Queremos que pueda continuar en el año del centenario”

El gerente deportivo del elenco chalaco explica que la directiva busca sostener el proyecto del entrenador pensando en la temporada del aniversario 100. La renovación del comando técnico ordenaría luego decisiones sobre jugadores

Mario Flores – Carlos Desio – Sport Boys – Perú – deportes – 14 septiembre
El gerente deportivo reconoció que el cambio de rendimiento del equipo se explica en gran parte por haber priorizado un entrenador con experiencia en el fútbol peruano y con capacidad para trabajar con recursos limitados. (Sport Boys)
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Mario Flores, gerente deportivo de Sport Boys, reveló que el club trabaja para asegurar la continuidad del entrenador Carlos Desio de cara a la temporada 2025, año en que la institución del Callao cumplirá cien años de vida.

Sin embargo, el propio director técnico argentino reconoció que las conversaciones no han progresado desde el primer acercamiento.

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La renovación de Desio, el objetivo central del club

Mario Flores – Carlos Desio – Sport Boys – Perú – deportes – 14 septiembre
Sport Boys busca asegurar la continuidad de Carlos Desio para el año de su centenario, aunque el técnico reconoció que las conversaciones quedaron estancadas tras un primer contacto ocurrido una semana atrás. (Sport Boys)

“Estamos teniendo conversaciones con Carlos Desio para renovar el contrato, estamos avanzando”, afirmó Flores en diálogo con La Hora de Lalo, de Radio Ovación. El directivo subrayó que la prioridad de la dirigencia es cerrar primero el acuerdo con la conducción técnica antes de resolver el resto del plantel. “Queremos que pueda continuar en el año del centenario”, precisó.

Sin embargo, la versión del propio entrenador matiza ese optimismo. En declaraciones a L1 MAX previas al encuentro ante Deportivo Garcilaso, Desio admitió que las negociaciones están prácticamente detenidas. “Me hablaron hace una semana, después no me hablaron más, o sea que quedó todo ahí en esa primera charla inicial”, señaló el técnico. Al ser consultado sobre si el proceso iba por buen camino, fue lacónico: “Ahí nomás estamos. No está tan bien encaminada ni tan mal encaminada”.

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En esa conversación inicial, según detalló el propio Desio, se trataron los puntos centrales de una eventual extensión del vínculo, con especial énfasis en la conformación de un plantel de alto nivel competitivo. “Uno le tira una propuesta de lo que quiere, de los puntos, sobre todo en sí, de tener un equipo muy competitivo para el próximo torneo, para el centenario”, explicó. Por ahora, no hay fecha para un nuevo acercamiento. “Esperemos ver si hay otro acercamiento o no”, cerró el DT sobre el asunto.

El plantel y los jugadores a préstamo, otro frente abierto

Mario Flores – Carlos Desio – Sport Boys – Perú – deportes – 14 septiembre
Mario Flores reconoció que Sport Boys debe afrontar un importante gasto para contar con cuatro jugadores a préstamo ante Melgar, aunque confía en que la administración podrá resolver la situación antes del miércoles. (Sport Boys)

Más allá de la situación del cuerpo técnico, Flores también abordó la cuestión de los futbolistas cedidos que integran el equipo. Cuatro jugadores —Saba, Llontop, Liza y Erustes— pertenecen a Melgar y cuentan con cláusulas de opción de compra que el club debe activar para tenerlos disponibles el domingo ante el Dominó.

“No es barato pero es una cláusula que es muy común en el fútbol”, reconoció el directivo. La meta es cubrir el costo de los cuatro casos, aunque dejó abierta la posibilidad de resolver al menos dos o tres si los recursos no alcanzan para la totalidad. “La administración está con eso y el profesor lo sabe, tenemos hasta el miércoles pero creo que se va a poder”, indicó Flores.

El gerente también destacó el aporte de los jugadores experimentados que se sumaron al plantel en esta temporada. Nombres como Riojas, Zambrano, Cueva, Melián y Da Campo, combinados con jóvenes valores como Alarcón, Llontop, Saba y Mora, conforman según su visión un grupo equilibrado. “Se nos ha juntado un buen equipo, dejan todo en el campo y eso ayuda bastante y le hace el trabajo un poco más fácil al profesor”, sostuvo.

Con respecto a los futbolistas que ya tienen contrato asegurado para la próxima temporada, Flores mencionó a Da Campo, Alarcón, Mora, Melián y Riojas como pilares del proyecto. “Son una columna importante dentro del plantel”, afirmó.

El partido del fin de semana ante el FBC Melgar también ocupó un lugar central en la agenda de ambos dirigentes. Flores lo definió como un encuentro de alto voltaje. “Partido difícil pero para eso estamos acá, creo que es un partido de 6 puntos, el que salga ganador va a tener muchas chances para lo que venga. Nosotros estamos mentalizados en hacer un buen partido, los muchachos saben que esto es partido a partido, vamos bien pero siempre se puede estar mejor”, expresó el gerente.

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